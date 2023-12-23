О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Маршрут пройдёт по району Золотого Рога Фенеру.
В 1203 году именно его стены штурмовали крестоносцы, а столетия спустя, в османские времена здесь жила элита империи — греки-фанариоты.
Мы погуляем по этим колоритным местам, посетим святыни и посмотрим на христианскую историю Стамбула в период с 12 по 20 вв. А завершим прогулку на холме Пьер Лоти, с которого открывается чудесный панорамный вид.
В 1203 году именно его стены штурмовали крестоносцы, а столетия спустя, в османские времена здесь жила элита империи — греки-фанариоты.
Мы погуляем по этим колоритным местам, посетим святыни и посмотрим на христианскую историю Стамбула в период с 12 по 20 вв. А завершим прогулку на холме Пьер Лоти, с которого открывается чудесный панорамный вид.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Почему крестоносцы вместо Иерусалима отправились «освобождать» Константинополь.
- Почему жители не захотели защитить свой город.
- Кто стал первым и последним в истории «десантником» в 80 лет.
- Как турецкий композитор и член Берлинской академии наук стал русским сенатором.
- За что на воротах константинопольской патриархии султан повесил патриарха в праздник Пасхи.
- Как Борис Годунов «выбил» разрешение на Московский патриархат.
- Почему первый официальный русский посол в Османской империи сидел в турецкой тюрьме и закончил свою жизнь на Соловках.
- Как связаны улица Никольская и парк Царицыно в Москве с местами экскурсии.
Кроме того,
- Посетим Константинопольский патриархат — в его церкви св. Георгия хранятся христианские реликвии.
- По крутой улице поднимемся к знаменитой греческой академии и церкви Марии Монгольской — это единственная в городе действующая с византийского периода христианская церковь.
- Полюбуемся болгарской церковью св. Стефана, собранной из чугуна.
- Дойдём до Влахернской церкви, построенной на месте старой церкви, где Андрей Юродивый увидел распростертый над молящимися покров Богородицы.
- Погуляем по колоритным улочкам Фенера и Балата с их антикварными магазинчиками и уютными кафе.
- Попьем чай на холме Пьер Лоти с видом на весь Золотой Рог и город.
Организационные детали
- Понадобится транспортная карта Istanbul kartı для проезда на трамвае и фуникулере.
- Для комфортной прогулки наденьте удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Ольга, я болею Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с вами часами и показывать места, о которых вам не расскажут на стандартных экскурсиях. Русский путешественник Стефан Новгородец, будучи в Константинополе в 1349 г, писал: «А в Царьград аки в дубраву велику внити, без добра вожа не возможно ходити!» Буду рада стать для вас этим самым «добрым вожем»!
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