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Инна Спасибо Ольге за увлекательный рассказ и приятную прогулку! Рекомендую эту экскурсию всем интересующимся историей Византии, Константинополя, христианства. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Х Хохлов исключительно положительные впечатления от и от гида и от тура. Ольга большой профессионал своего дела и очень легкий, компанейский собеседник. Такое ощущение, что мы знакомы лет двадцать:) время пролетело незаметно, тур прошел на одном дыхании. Ольга, спасибо Вам! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Замечательная прогулка и рассказ о взятии Константинополя, Ольга дает увидеть событие глазами оборонявшихся, это совсем другой взгляд, чем расскажут турецкие гиды.

Монастырь Хора также стоит посещения, уникальные мозаики и фрески. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Удивительно интересная познавательная экскурсия, Ольга профессиионал своего дела: индивидуальный подход к нам сразу нас обрадовал, вместо сухих исторический фактов был увлекательный рассказ об истории города. Мы увидели остатки былой цивилизации (Византии), узнали как город грабили и завоевывали. 5 часов экскурсии не были утомительными, даже ребенок 8 лет не устал и был увлечен. Всем реклмендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Тамара читать дальше уменьшить Стамбулом, это было самое правильное решение: сразу в голове сформировалась история этого города и Ольга буквально влюбляет в него. После экскурсии были под впечатлением и я поняла, что Стамбул должен посетить каждый (и, желательно, сходить на эту экскурсию:)) и, как здесь многие писали, время пролетает незаметно и даже не хочется, чтобы заканчивалась) Спасибо огромное!!! Уже давно не получала от экскурсий столько положительных эмоций и удовольствия! Ольга прекрасный рассказчик и просто очень хороший и отзывчивый человек. Мы попали на экскурсию прямо в начале знакомства со Вам был полезен этот отзыв? Да Нет