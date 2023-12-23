Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период

Маршрут пройдёт по району Золотого Рога Фенеру.

В 1203 году именно его стены штурмовали крестоносцы, а столетия спустя, в османские времена здесь жила элита империи — греки-фанариоты.

Мы погуляем по этим колоритным местам, посетим святыни и посмотрим на христианскую историю Стамбула в период с 12 по 20 вв. А завершим прогулку на холме Пьер Лоти, с которого открывается чудесный панорамный вид.
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Почему крестоносцы вместо Иерусалима отправились «освобождать» Константинополь.
  • Почему жители не захотели защитить свой город.
  • Кто стал первым и последним в истории «десантником» в 80 лет.
  • Как турецкий композитор и член Берлинской академии наук стал русским сенатором.
  • За что на воротах константинопольской патриархии султан повесил патриарха в праздник Пасхи.
  • Как Борис Годунов «выбил» разрешение на Московский патриархат.
  • Почему первый официальный русский посол в Османской империи сидел в турецкой тюрьме и закончил свою жизнь на Соловках.
  • Как связаны улица Никольская и парк Царицыно в Москве с местами экскурсии.

Кроме того,

  • Посетим Константинопольский патриархат — в его церкви св. Георгия хранятся христианские реликвии.
  • По крутой улице поднимемся к знаменитой греческой академии и церкви Марии Монгольской — это единственная в городе действующая с византийского периода христианская церковь.
  • Полюбуемся болгарской церковью св. Стефана, собранной из чугуна.
  • Дойдём до Влахернской церкви, построенной на месте старой церкви, где Андрей Юродивый увидел распростертый над молящимися покров Богородицы.
  • Погуляем по колоритным улочкам Фенера и Балата с их антикварными магазинчиками и уютными кафе.
  • Попьем чай на холме Пьер Лоти с видом на весь Золотой Рог и город.

Организационные детали

  • Понадобится транспортная карта Istanbul kartı для проезда на трамвае и фуникулере.
  • Для комфортной прогулки наденьте удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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