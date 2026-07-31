Маршрут пройдёт по районам Золотого Рога: древнему Петриону, Фенеру, Балату, Айвансараю и частично вдоль стен Феодосия.
Мы увидим места штурма стен крестоносцами и прорыва обороны города османами, знаменитые церкви, уникальные реликвии и остатки Влахернского дворца императоров.
Мы увидим места штурма стен крестоносцами и прорыва обороны города османами, знаменитые церкви, уникальные реликвии и остатки Влахернского дворца императоров.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Почему крестоносцы вместо Иерусалима отправились «освобождать» Константинополь.
- Почему жители не захотели защитить свой город от крестоносцев, но мужественно выдерживали османскую осаду.
- Кто стал первым и последним в истории «десантником» в 80 лет.
- Как турецкий композитор и член Берлинской академии наук стал русским сенатором.
- За что на воротах патриархии султан повесил патриарха в праздник Пасхи.
- Как Борис Годунов «выбил» у Константинополя разрешение на Московский патриархат.
- Почему первый официальный русский посол в Османской империи сидел в турецкой тюрьме и закончил свою жизнь на Соловках.
- Как связаны Лев Толстой, улица Никольская и парк Царицыно в Москве с местами экскурсии.
- Где, по одной из легенд, захоронен последний византийский император.
- За что был посажен до конца жизни под домашний арест брат императора.
- И судьбу Фёдора Метохита, с чьим именем связан уникальный памятник 14 века — церковь Хора.
Кроме того
- Посетим Константинопольский патриархат — в его церкви св. Георгия хранятся древние реликвии Константинополя.
- По цветной лестнице поднимемся к знаменитой греческой Академии и церкви Марии Монгольской — это единственная в городе действующая с византийского периода христианская церковь.
- Полюбуемся болгарской церковью св. Стефана в стиле неоготика, собранной из чугуна в 1898 г.
- Дойдём до одной из самых знаковых святынь христианского мира — Влахернской церкви.
- Погуляем по колоритным улочкам Фенера и Балата, где в османские времена проживали греки-фанариоты и евреи, бежавшие из Европы. Покажу ворота древнейшей городской синагоги.
- Увидим дворец Багрянородного у древних крепостных стен, служивший тюрьмой для сына первого императора из династии Палеологов.
- Дойдём до ворот, где османы пытались сделать подкоп и взорвать стены во время осады.
- Найдём место калитки Керкопорты, которая оказалась открыта в день последнего штурма 29 мая 1453 года, и место штурма города крестоносцами в 1203 и 1204 годах.
- Обнаружим последние остатки Влахернского дворца императоров.
- А в старой мечети опознаем церковь 9 века знаменитого монастыря Косьмы и Дамиана.
- Полюбуемся уникальным циклом мозаик и фресок в бывшей церкви монастыря Хора.
Организационные детали
- Понадобится транспортная карта Istanbul kartı для проезда на трамвае.
- Для комфортной прогулки наденьте удобную обувь.
- Дополнительно оплачивается вход в церковь Хора (сейчас мечеть Карие) — €20 за чел. Посещение её возможно во все дни, кроме пятницы. Женщинам нужен платок, нельзя надевать короткие юбки и открытые декольте, а мужчинам шорты.
- Патриархию можно посещать без платка.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановка трамвая Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1334 туристов
Я болею Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Ольге за увлекательный рассказ и приятную прогулку! Рекомендую эту экскурсию всем интересующимся историей Византии, Константинополя, христианства.
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Х
исключительно положительные впечатления от и от гида и от тура. Ольга большой профессионал своего дела и очень легкий, компанейский собеседник. Такое ощущение, что мы знакомы лет двадцать:) время пролетело незаметно, тур прошел на одном дыхании. Ольга, спасибо Вам!
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И
Замечательная прогулка и рассказ о взятии Константинополя, Ольга дает увидеть событие глазами оборонявшихся, это совсем другой взгляд, чем расскажут турецкие гиды.
Монастырь Хора также стоит посещения, уникальные мозаики и фрески.
Монастырь Хора также стоит посещения, уникальные мозаики и фрески.
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Е
Удивительно интересная познавательная экскурсия, Ольга профессиионал своего дела: индивидуальный подход к нам сразу нас обрадовал, вместо сухих исторический фактов был увлекательный рассказ об истории города. Мы увидели остатки былой цивилизации (Византии), узнали как город грабили и завоевывали. 5 часов экскурсии не были утомительными, даже ребенок 8 лет не устал и был увлечен. Всем реклмендую!
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Т
Уже давно не получала от экскурсий столько положительных эмоций и удовольствия! Ольга прекрасный рассказчик и просто очень хороший и отзывчивый человек. Мы попали на экскурсию прямо в начале знакомства со
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Е
Великолепная экскурсия-прогулка! Даже сын подросток был увлечён рассказом Ольги! Глубокие знания и лёгкость подачи материала - что может быть лучше? Ольга, спасибо большое! Надеюсь, еще увидимся на других ваших экскурсия!
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