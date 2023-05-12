7 часов
Водная прогулка
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 100 за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов
Начало: Nişantaşı Parkı
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
24 ноя в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка: на пароме ко дворцу Кючюксу
Начало: Пристань Ускюдар
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00 по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим12 мая 2023В по работе в Стамбуле и уже 3 раза брали данный тур, Ризван говорит по русски и отлично все организовывает, вплоть до напитков на заказ обеспечит всем на яхте, отмечали день рождение, было отлично! Рекомендую.
- УУрмат11 марта 2023С девушкой мы забронировали гостиницу на острове, было здорово туда добраться на личной яхте, утром нас так же забрали на
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Кючюксу»
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