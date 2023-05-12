Кючюксу – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Кючюксу» в Стамбуле, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
На яхте
На яхте по Босфору
2 отзыва
7 часов
Водная прогулка
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 100 за всё до 15 чел.
Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов
Начало: Nişantaşı Parkı
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
24 ноя в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: на пароме ко дворцу Кючюксу
Пешая
На пароме
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка: на пароме ко дворцу Кючюксу
Начало: Пристань Ускюдар
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00 по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    12 мая 2023
    Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
    В по работе в Стамбуле и уже 3 раза брали данный тур, Ризван говорит по русски и отлично все организовывает, вплоть до напитков на заказ обеспечит всем на яхте, отмечали день рождение, было отлично! Рекомендую.
  • У
    Урмат
    11 марта 2023
    Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
    С девушкой мы забронировали гостиницу на острове, было здорово туда добраться на личной яхте, утром нас так же забрали на
    читать дальше

    этой же яхте, полугяли на островах, поужинали в отличном рыбном ресторане тоже на острове, было незабываемое и очень романтичное приключение. Благодарю Ризвана за организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Кючюксу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
  2. Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов
  3. Фотопрогулка: на пароме ко дворцу Кючюксу
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Цистерна Базилика
  9. Девичья башня
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в ноябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Кючюксу" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 1 100. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Кючюксу», 2 ⭐ отзыва, цены от €150. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам