Золотой рассвет: атмосферная фотоссесия на стамбульской крыше
Приглашаю вас встретить незабываемый рассвет или закат на самой красивой крыше Стамбула. Эта локация уникальная, неизбитая, на ней вы не встретите толпы туристов.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00
Описание фото-прогулки
Незабываемые моменты в Стамбуле
Приглашаем вас на уникальную встречу с природой и архитектурой, где вы сможете насладиться восхитительным рассветом или закатом на одной из самых красивых крыш Стамбула. Эта локация выделяется своей уникальностью и спокойствием, так как здесь вы не встретите толпы туристов.
Уникальные виды
С крыши открывается потрясающий вид на три важные мечети города, что делает это место идеальным для фотосессий. Летающие чайки добавят особую атмосферу вашим кадрам, создавая неповторимый фон для ваших воспоминаний.
Дополнительные возможности
Для вашей съемки у нас есть возможность аренды летящего платья, которое добавит изысканности и романтики вашим фотографиям.
Стоимость услуг
В стоимость включены:
Фотосессия и видео рилс
Аренда платья: 25 евро
Вход на крышу: 65 евро
Создайте свои воспоминания
Не упустите шанс запечатлеть свои эмоции и впечатления в этом живописном месте. Присоединяйтесь к нам и создайте свои незабываемые моменты в сердце Стамбула!
ежедневно с 5 до 8 и по договоренности в другие часы
Когда: ежедневно с 5 до 8 и по договоренности в другие часы
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Вы забронировали съемку на самой красивой крыше Стамбула
Вход на крышу 65 евро оплачивается на месте наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.