Приглашаю вас встретить незабываемый рассвет или закат на самой красивой крыше Стамбула. Эта локация уникальная, неизбитая, на ней вы не встретите толпы туристов.

Описание фото-прогулки

Незабываемые моменты в Стамбуле

Приглашаем вас на уникальную встречу с природой и архитектурой, где вы сможете насладиться восхитительным рассветом или закатом на одной из самых красивых крыш Стамбула. Эта локация выделяется своей уникальностью и спокойствием, так как здесь вы не встретите толпы туристов.

Уникальные виды

С крыши открывается потрясающий вид на три важные мечети города, что делает это место идеальным для фотосессий. Летающие чайки добавят особую атмосферу вашим кадрам, создавая неповторимый фон для ваших воспоминаний.

Дополнительные возможности

Для вашей съемки у нас есть возможность аренды летящего платья, которое добавит изысканности и романтики вашим фотографиям.

Стоимость услуг

В стоимость включены:

Фотосессия и видео рилс

Аренда платья: 25 евро

Вход на крышу: 65 евро

Создайте свои воспоминания

Не упустите шанс запечатлеть свои эмоции и впечатления в этом живописном месте. Присоединяйтесь к нам и создайте свои незабываемые моменты в сердце Стамбула!