Во время этой прогулки не будет дворцов и гигантских парадных мечетей.
Но будет живой город — со старинными лестницами, цветными домами, тайными рынками, фресками византийских императоров и аутентичными магазинами и кафе. На каждой остановке вас ждёт небольшая история об этом месте, его прошлом и современной жизни.
Описание аудиогида
- Мечеть Шехзаде — одна из первых работ архитектора Синана, построена по приказу султана Сулеймана в память о сыне.
- Римский акведук Валента 4 века, символ водной системы Византии.
- Tarihi Paşahan Konağı — ресторан в Зейреке, где подают буриан-кебаб — ягнёнка, запечённого в тандыре.
- Женский рынок — место, где закупаются местные и оживает.
- Зейрек Чинили хамам — историческая баня 15 века, недавно восстановленная и отреставрированная.
- Мечеть Молла Зейрек — бывший монастырь Пантократора 11 века, один из немногих сохранившихся памятников Византии.
- Собор Святого Георгия — резиденция вселенского патриарха. Скромный снаружи, величественный внутри.
- Naftalin K — винтажное кафе с антикварной мебелью и котами.
- Forno Balat – пекарня с лахмаджуном, пиде и выпечкой из дровяной печи.
- Цветные лестницы Балата — яркие ступеньки, где получаются классные фото.
- Греческий лицей 19 века из красного кирпича с прекрасной панорамой Балата.
- Цветные дома Балата — один из самых фотогеничных уголков Стамбула.
- Velvet Cafe – тихое кафе с винтажной атмосферой и внутренним двориком.
- Niche Maison Parfum — маленькая авторская парфюмерная лавка.
- Sevda Gazozcusu — лавка с десятками видов турецких лимонадов со всей страны.
- Mare Mosso Coffee — современная кофейня с минималистичным интерьером.
- Музей дворца Текфур — единственный сохранившийся византийский дворец в Стамбуле.
- Монастырь Хора (мечеть Карие) — памятник византийской живописи с уникальными мозаиками 14 века.
- Мечеть Михримах Султан 16 века, построенная Синаном для дочери султана Сулеймана.
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы в рублях на карту российского банка. После получения оплаты отправлю вам аудиогид с точками на карте.
- Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники.
- Одним аудиогидом сможет пользоваться несколько участников.
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мечеть Шехзаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 608 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
