Подняться на одну из самых красивых крыш города и сделать эффектные фото в летящем платье
Добро пожаловать в прекрасный город на Босфоре! Я буду счастлива разделить с вами день вашего путешествия и провести для вас фотосессию в ярком платье со шлейфом на крыше Стамбула. Мы будем гулять, делать живые и атмосферные кадры, пить чай и кормить чаек. Вы получите не только крутые фотографии, но и яркие эмоции!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами отправимся в одну из самых популярных фотостудий города — с неё открывается потрясающая панорама на весь Стамбул! Для вас будут доступны 4 зоны: ковры с чайками и видом на Босфор, видовая локация на Галатскую башню, комната с фонариками и качели. Фотографироваться можно во всех! Эффектное платье со шлейфом для ваших лучших кадров уже включено в стоимость экскурсии. А после съёмки вы сможете отдохнуть на крыше с чашечкой кофе или чая.
Организационные детали
- Через несколько дней после съёмки вы получите около 50 фотографий в цветокоррекции, 10 из них — в ретуши. Фото на ретушь вы можете выбрать сами, если захотите. В подарок отправлю вам видео для reels.
- При желании можно заменить крышу на уличную съёмку в красивых локациях (без доплат). Например, я могу вас пофотографировать на набережной с мечетью Ортакёй, на уютных улочках около Галаткой башни, на фоне цветных домов района Балат или на Галатском мосту в окружении чаек.
- Аренда платья входит в стоимость
- Дополнительно оплачиваются качели на крыше (по желанию) — $10
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Галатской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Юля, живу в Стамбуле 3 года:) До переезда в Турцию я работала свадебным фотографом, а сейчас фотографирую влюблённых и счастливых людей в самых красивых местах Стамбула! Помимо фотографии, я организовываю авторские туры по всему миру!
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