Добро пожаловать в прекрасный город на Босфоре! Я буду счастлива разделить с вами день вашего путешествия и провести для вас фотосессию в ярком платье со шлейфом на крыше Стамбула. Мы будем гулять, делать живые и атмосферные кадры, пить чай и кормить чаек. Вы получите не только крутые фотографии, но и яркие эмоции!

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся в одну из самых популярных фотостудий города — с неё открывается потрясающая панорама на весь Стамбул! Для вас будут доступны 4 зоны: ковры с чайками и видом на Босфор, видовая локация на Галатскую башню, комната с фонариками и качели. Фотографироваться можно во всех! Эффектное платье со шлейфом для ваших лучших кадров уже включено в стоимость экскурсии. А после съёмки вы сможете отдохнуть на крыше с чашечкой кофе или чая.

Организационные детали