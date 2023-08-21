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Кемалю открыла для себя новый мир, новый город, страну, культуру. Он с такой любовью рассказывал о своём городе… за каких-то четыре часа мы успели увидеть не только намеченные места, но и попробовать турецкий кофе и сладости! Кемаль хороший собеседник, эрудированный и интеллигентный человек. Думаю, с ним будет интересно любому. В добавок к занимательной экскурсии, мы сделали целую кучу фотографии хорошего качества, по которым будет потом приятно вспоминать каждый проведённый в Стамбуле момент. Всем настоятельно рекомендую хоть раз сходить на экскурсию к Кемалю. Вы точно не пожалеете потраченного времени и будете вспоминать еще долго вашу поездку.