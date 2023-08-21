Стамбул в объективе: фото-прогулка

Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Путешествие с фотографом по «городу души» покажет Стамбул в новом свете.

От нас не ускользнет ни одна деталь, ни один удачный ракурс! Я не только помогу вам с позированием, но и покажу достопримечательности старого города и поделюсь интересными историями о местах, которые мы будем проходить.
4.89
9 отзывов
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Декорации города

Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Мы прогуляемся по сердцу столицы — старому городу. Вашими декорациями станут:

  • Модная улица Истикляль, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик
  • Церковь Святой Троицы — самый крупный православный храм Стамбула
  • Трехэтажный Цветочный пассаж в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой
  • Католическая Церковь Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов
  • Галатская башня — символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.
  • Мечеть Сулеймание, хранящая историю о любви Сулеймана и Роксоланы.

Шкатулка с секретами

Вы не только получите на память яркие фото, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути. Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь мимо ключевых достопримечательностей Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.

Организационные детали

  • Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно — 350 лир/чел.
  • Я делаю фото на телефон iPhone 13

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
К
21 авг 2023
Хорошая экскурсия, затрагивает все основные достопримечательности
А
28 мар 2023
Кемаль - отличный гид и прекрасный собеседник, который может не только показать самые популярные локации Стамбула, но и поделиться его закулисьем, дать хорошие рекомендации, где перекусить и что посмотреть уже
читать дальше

самостоятельно. Он не просто показал нам Стамбул, рассказал его историю и прогулялся с нами по нескольким достопримечательностям, но и помог нам бесконечно влюбиться в город. По итогам прогулки обеспечено прекрасное настроение, четкое представление не только о городе, но и стране в целом, а также много шикарных фотографий.

V
15 дек 2022
Наша прогулка прошла просто великолепно. Общаться было очень интересно и легко. Кемаль, учёл все наши пожелания. В добавок ко всему, мы получили шикарные фото. Очень рекомендую.
Наша прогулка прошла просто великолепно. Общаться было очень интересно и легко. Кемаль, учёл все наши пожелания.Наша прогулка прошла просто великолепно. Общаться было очень интересно и легко. Кемаль, учёл все наши пожелания.
Кристина
18 ноя 2022
Огромное спасибо гиду Кемалю, который сделал наш сегодняшний день в Стамбуле!! Нас было четверо, и всем он понравился! Видно, что он много знает, очень позитивен, это важно. Пришёл за нами
читать дальше

утром к отелю, а не просто назначил где-то встречу. Около Галатской башни была гигантская очередь, Кемаль быстро сориентировался, взял нам билеты через интернет за минуту и провёл нас без очереди. Надеюсь на отличные фотографии, тк видела процесс с'емки!!

С
15 окт 2021
Прекрасная прогулка получилась. Отличный рассказчик и приятный собеседник отличным и гибким сервисом. Спасибо. Фотографии просто великолепеные
Анна
30 сен 2021
Это была интересная фотопрогулка по достопримечательностям. Кемал очень старается учитывать интересы и пожелания гостей. Гуляли дольше запланированного времени, в спокойном темпе, со "вкусными" остановками и интересными, познавательными беседами. Все понравилось, очень рекомендую.
Дмитрий
21 сен 2021
Встреча с Кемалем у нас была запланирована сразу после прибытия в Стамбул и заселения в отель. Мы искали именно экскурсию-фотосессию, и рады, что нашли именно то, что искали. Кемаль очень
читать дальше

приветливый молодой человек, сразу же располагает к себе. Он провел нас по символическим местам Стамбула (Гранд-Базар, мечеть Сулеймание, Галатская башня, Истикляль, собор Святого Антония), рассказывал интересные исторические факты, а также традиции и обычаи современного Стамбула. В самых красивых локациях снимал фото и видео с нами. Съемка была на айфон. Если кому-то принципиален проффотоаппарат, лучше заранее обсудить. В общем в этой прогулке Кемаль не был нашим экскурсоводом, он стал нам другом. Кроме отличных фото и видео, помог купить подарки родственникам, торговался с местными продавцами, даже угощал мидиями:)

И
21 мая 2021
My friends and I wanted to thank you for an easy, atmospheric and very, very tasty acquaintance with your city. Kemal easily, interestingly and easily presents historical facts, knows the
читать дальше

history of our country, visited Ukraine.
He became our mentor, recommended interesting places for independent walks. We asked him various questions during our trip. Thank you for that.
And the format of the photo of the walk is just perfect.
Я і мої друзі хочемо подякувати вам за легке, атмосферне і дуже- дуже смачне знайомство з вашим містом.
Кемпл легко, доступно та цікаво подає історичні факти, знайом з історією нашої краіїни, бував в Україні.
Кемал став нашим наставником. Рекомендував багато цікавих мсць для самостійної прогулянки. Ми звертались до нього впродовж усього перебування з різними питаннями, він завжди допомагав.
А формат фотопрогулянки- ідеальний. Ви зробили наш день!!!

Дина
25 дек 2020
Это был незабываемый день! По стечению обстоятельств попала в Турцию впервые. Была проездом с длительной пересадкой в 9 часов. Думала посмотрю чуть-чуть город, чтобы не сидеть в аэропорту. Но благодаря
читать дальше

Кемалю открыла для себя новый мир, новый город, страну, культуру. Он с такой любовью рассказывал о своём городе… за каких-то четыре часа мы успели увидеть не только намеченные места, но и попробовать турецкий кофе и сладости! Кемаль хороший собеседник, эрудированный и интеллигентный человек. Думаю, с ним будет интересно любому. В добавок к занимательной экскурсии, мы сделали целую кучу фотографии хорошего качества, по которым будет потом приятно вспоминать каждый проведённый в Стамбуле момент. Всем настоятельно рекомендую хоть раз сходить на экскурсию к Кемалю. Вы точно не пожалеете потраченного времени и будете вспоминать еще долго вашу поездку.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеНочныеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыСулейманиеПопулярные местаГалатская башняМеста султана Сулеймана и РоксоланыИстикляльСмотровые площадкиСамое главноеФотопрогулкиСоборы и храмы

Похожие экскурсии из Стамбула

По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул - это Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Стамбул с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам