Путешествие с фотографом по «городу души» покажет Стамбул в новом свете.
От нас не ускользнет ни одна деталь, ни один удачный ракурс! Я не только помогу вам с позированием, но и покажу достопримечательности старого города и поделюсь интересными историями о местах, которые мы будем проходить.
От нас не ускользнет ни одна деталь, ни один удачный ракурс! Я не только помогу вам с позированием, но и покажу достопримечательности старого города и поделюсь интересными историями о местах, которые мы будем проходить.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Декорации города
Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Мы прогуляемся по сердцу столицы — старому городу. Вашими декорациями станут:
- Модная улица Истикляль, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик
- Церковь Святой Троицы — самый крупный православный храм Стамбула
- Трехэтажный Цветочный пассаж в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой
- Католическая Церковь Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов
- Галатская башня — символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.
- Мечеть Сулеймание, хранящая историю о любви Сулеймана и Роксоланы.
Шкатулка с секретами
Вы не только получите на память яркие фото, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути. Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь мимо ключевых достопримечательностей Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.
Организационные детали
- Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно — 350 лир/чел.
- Я делаю фото на телефон iPhone 13
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Kemal — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 782 туристов
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
21 авг 2023
Хорошая экскурсия, затрагивает все основные достопримечательности
А
Анастасия
28 мар 2023
Кемаль - отличный гид и прекрасный собеседник, который может не только показать самые популярные локации Стамбула, но и поделиться его закулисьем, дать хорошие рекомендации, где перекусить и что посмотреть уже
V
VERONIKA
15 дек 2022
Наша прогулка прошла просто великолепно. Общаться было очень интересно и легко. Кемаль, учёл все наши пожелания. В добавок ко всему, мы получили шикарные фото. Очень рекомендую.
Кристина
18 ноя 2022
Огромное спасибо гиду Кемалю, который сделал наш сегодняшний день в Стамбуле!! Нас было четверо, и всем он понравился! Видно, что он много знает, очень позитивен, это важно. Пришёл за нами
С
Светлана
15 окт 2021
Прекрасная прогулка получилась. Отличный рассказчик и приятный собеседник отличным и гибким сервисом. Спасибо. Фотографии просто великолепеные
Анна
30 сен 2021
Это была интересная фотопрогулка по достопримечательностям. Кемал очень старается учитывать интересы и пожелания гостей. Гуляли дольше запланированного времени, в спокойном темпе, со "вкусными" остановками и интересными, познавательными беседами. Все понравилось, очень рекомендую.
Дмитрий
21 сен 2021
Встреча с Кемалем у нас была запланирована сразу после прибытия в Стамбул и заселения в отель. Мы искали именно экскурсию-фотосессию, и рады, что нашли именно то, что искали. Кемаль очень
И
Ирина
21 мая 2021
My friends and I wanted to thank you for an easy, atmospheric and very, very tasty acquaintance with your city. Kemal easily, interestingly and easily presents historical facts, knows the
Дина
25 дек 2020
Это был незабываемый день! По стечению обстоятельств попала в Турцию впервые. Была проездом с длительной пересадкой в 9 часов. Думала посмотрю чуть-чуть город, чтобы не сидеть в аэропорту. Но благодаря
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.