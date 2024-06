читать дальше history of our country, visited Ukraine.

He became our mentor, recommended interesting places for independent walks. We asked him various questions during our trip. Thank you for that.

And the format of the photo of the walk is just perfect.

Я і мої друзі хочемо подякувати вам за легке, атмосферне і дуже- дуже смачне знайомство з вашим містом.

Кемпл легко, доступно та цікаво подає історичні факти, знайом з історією нашої краіїни, бував в Україні.

Кемал став нашим наставником. Рекомендував багато цікавих мсць для самостійної прогулянки. Ми звертались до нього впродовж усього перебування з різними питаннями, він завжди допомагав.

А формат фотопрогулянки- ідеальний. Ви зробили наш день!!!

