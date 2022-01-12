Что вас ожидает

День 1: трансфер из Стамбула в Бурсу

Путешествие начнётся с переезда и размещения. Мы заберём вас из отеля или аэропорта в Стамбуле и отправимся в Бурсу (расстояние ~ 90 км). По приезде вы заселяетесь в гостиницу и до конца дня свободно распоряжаетесь своим временем: можно пойти на прогулку или же оценить блюда в местном ресторане.

День 2 — горнолыжный!

Накануне мы обсудим час выезда из отеля, чтобы утром трансфер доставил вас на гору ко времени. Трассы открыты с 8 до 20, то есть на склоне можно провести целый день. Если вы новичок в катании на лыжах или на сноуборде, мы договоримся на месте с инструктором о занятии. Тоже самое относится и к детям, которые ещё не пробовали себя в этих видах спорта. В конце дня водитель вернёт вас в отель.

День 3: экскурсия и обратный путь

Завершит вашу поездку экскурсия по Бурсе — древнему культурному центру Турции и первой столице Османской империи. В программе водопад Суучту, старый город, национальный парк Улудаг и медовая ферма. После знакомства с городом выезжаем в Стамбул.

Организационные детали

После бронирования важно заранее перевести оставшуюся часть суммы организатору — для брони и оплаты отеля, работы водителей и гида. Возврат средств возможен частично: бронь отелей проходит по невозвратному тарифу.

Поездка проводится в группе от 4-х человек

Что входит в стоимость

— трансфер из Стамбула и обратно

— проживание в гостинице

— трансфер на гору и обратно

— услуги гида

Дополнительные расходы

— cкипасс на день ~ 20€ (цены могут быть выше в связи с кризисом)

— прокат снаряжения на сутки ~ 20€

— питание и личные траты