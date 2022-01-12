Горнолыжный уикенд в Улудаге

Покататься на сноуборде или лыжах и лучше узнать древнюю Бурсу — трёхдневная поездка

Индивидуально
до 8 чел.
В Турцию — на снежные склоны, почему бы и нет? За 3 дня вы успеете покорить лыжные трассы в Улудаге, побывать в самых интересных местах Бурсы вместе с гидом и просто приятно провести досуг в отеле и живописных окрестностях.

А мы сделаем так, чтобы ваш отдых прошёл безукоризненно.
Горнолыжный уикенд в Улудаге
Горнолыжный уикенд в Улудаге
Горнолыжный уикенд в Улудаге
Горнолыжный уикенд в Улудаге
Горнолыжный уикенд в Улудаге
Горнолыжный уикенд в Улудаге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День 1: трансфер из Стамбула в Бурсу

Путешествие начнётся с переезда и размещения. Мы заберём вас из отеля или аэропорта в Стамбуле и отправимся в Бурсу (расстояние ~ 90 км). По приезде вы заселяетесь в гостиницу и до конца дня свободно распоряжаетесь своим временем: можно пойти на прогулку или же оценить блюда в местном ресторане.

День 2 — горнолыжный!

Накануне мы обсудим час выезда из отеля, чтобы утром трансфер доставил вас на гору ко времени. Трассы открыты с 8 до 20, то есть на склоне можно провести целый день. Если вы новичок в катании на лыжах или на сноуборде, мы договоримся на месте с инструктором о занятии. Тоже самое относится и к детям, которые ещё не пробовали себя в этих видах спорта. В конце дня водитель вернёт вас в отель.

День 3: экскурсия и обратный путь

Завершит вашу поездку экскурсия по Бурсе — древнему культурному центру Турции и первой столице Османской империи. В программе водопад Суучту, старый город, национальный парк Улудаг и медовая ферма. После знакомства с городом выезжаем в Стамбул.

Организационные детали

  • После бронирования важно заранее перевести оставшуюся часть суммы организатору — для брони и оплаты отеля, работы водителей и гида. Возврат средств возможен частично: бронь отелей проходит по невозвратному тарифу.
  • Поездка проводится в группе от 4-х человек

Что входит в стоимость

— трансфер из Стамбула и обратно
— проживание в гостинице
— трансфер на гору и обратно
— услуги гида

Дополнительные расходы

— cкипасс на день ~ 20€ (цены могут быть выше в связи с кризисом)
— прокат снаряжения на сутки ~ 20€
— питание и личные траты

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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