Путешествие начнётся с переезда и размещения. Мы заберём вас из отеля или аэропорта в Стамбуле и отправимся в Бурсу (расстояние ~ 90 км). По приезде вы заселяетесь в гостиницу и до конца дня свободно распоряжаетесь своим временем: можно пойти на прогулку или же оценить блюда в местном ресторане.
Накануне мы обсудим час выезда из отеля, чтобы утром трансфер доставил вас на гору ко времени. Трассы открыты с 8 до 20, то есть на склоне можно провести целый день. Если вы новичок в катании на лыжах или на сноуборде, мы договоримся на месте с инструктором о занятии. Тоже самое относится и к детям, которые ещё не пробовали себя в этих видах спорта. В конце дня водитель вернёт вас в отель.
Завершит вашу поездку экскурсия по Бурсе — древнему культурному центру Турции и первой столице Османской империи. В программе водопад Суучту, старый город, национальный парк Улудаг и медовая ферма. После знакомства с городом выезжаем в Стамбул.
— трансфер из Стамбула и обратно
— проживание в гостинице
— трансфер на гору и обратно
— услуги гида
— cкипасс на день ~ 20€ (цены могут быть выше в связи с кризисом)
— прокат снаряжения на сутки ~ 20€
— питание и личные траты