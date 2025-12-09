Индивидуальная
до 6 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€424 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Секреты Ялова Термаль
Из Стамбула - к целебным термальным источникам
Начало: На причале Еникапы
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€99 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
Расслабиться в традиционном османском хамаме, заглянуть на рынок и отведать культовые турецкие блюда
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€104
€109 за всё до 2 чел.
