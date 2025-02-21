Откройте для себя пленительное очарование Бурсы и величественной горы Улудаг во время этой экскурсии с гидом, сочетающей в себе историю, природную красоту и захватывающие горные развлечения.
Этот тур, отправляющийся из Стамбула, идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с живописной сельской местностью Турции, погрузиться в ее богатое османское прошлое и насладиться бодрящим очарованием гор.
Этот тур, отправляющийся из Стамбула, идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с живописной сельской местностью Турции, погрузиться в ее богатое османское прошлое и насладиться бодрящим очарованием гор.
Описание экскурсииЧто вас ждет Бурса — первая столица Османской империи, сокровищница исторических и культурных чудес. В сопровождении знающего гида вы посетите Большую мечеть (Ulu Camii), известную своим элегантным дизайном в сельджукском стиле и оживленный Крытый базар, идеальный для поиска уникальных местных ремесел и сувениров. Зеленая мечеть и Зеленая гробница, украшенные потрясающей бирюзовой плиткой, продемонстрируют художественное великолепие османской архитектуры. Далее поднимитесь на гору Улудаг, известную своими захватывающими дух видами и сезонными развлечениями. Главным событием станет незабываемая поездка на канатной дороге, откуда открываются захватывающие виды на пышные пейзажи и холмы. На вершине окунитесь в свежий горный воздух и исследуйте живописные окрестности. В зависимости от времени года, вы можете насладиться пешеходными маршрутами или заняться зимними видами спорта. Ни один визит в Бурсу не будет полным, если вы не попробуете блюда ее легендарной кухни, включая знаменитый кебаб «Искендер» — кулинарный шедевр. Независимо от того, привлекает ли вас историческая значимость региона, природное великолепие или горный азарт, этот тур обеспечит вам незабываемое путешествие, идеально подходящее для путешественников всех возрастов, ищущих аутентичные турецкие впечатления. Важная информация: Не подходит для • Беременных женщин Возьмите с собой • Удобная одежда • Куртка • Комфортная обувь Запрещено • Напитки Примите во внимание • Существует множество различных компаний, которые организуют экскурсии по Бурсе, но этот тур отличается от них тем, что включает в себя экскурсию на канатной дороге.
- Канатная дорога - это не просто 5-минутный кресельный подъемник, а 30-минутное удовольствие.
- Во время нашего тура, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт, будут предусмотрены две тщательно спланированные остановки для прохладительных напитков и покупок.
ежедневно в 20:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (9-99)
|от €45
|Детский (0-3)
|€0
|Детский (4-8)
|€40
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зелёная мечеть
- Зеленая гробница
- Гора Улудаг
- Большая мечеть
- Крытый базар
Что включено
- Трансфер из отеля в обе стороны
- Автобус с кондиционером
- Экскурсия с гидом
- Автомобильный паром
- Обед с 1 безалкогольным напитком
Что не входит в цену
- Дополнительные мероприятия во время тура
- Другие напитки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
21 фев 2025
Экскурсия больше напомнила шоп-тур. Было много остановок в магазинах, никаких исторических мест не посетили. Первом местом посещения было сафари, которое не было заявлено в программе, естественно за деньги, из группы
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