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Откройте для себя пленительное очарование Бурсы и величественной горы Улудаг во время этой экскурсии с гидом, сочетающей в себе историю, природную красоту и захватывающие горные развлечения.



Этот тур, отправляющийся из Стамбула, идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с живописной сельской местностью Турции, погрузиться в ее богатое османское прошлое и насладиться бодрящим очарованием гор.