На Гранд-базаре можно купить сокровище, а можно — очень убедительную его подделку.
Мы обойдём туристические ловушки, научимся отличать качественные вещи, заглянем к проверенным мастерам и, конечно, поторгуемся так, как это делают местные.
Мы обойдём туристические ловушки, научимся отличать качественные вещи, заглянем к проверенным мастерам и, конечно, поторгуемся так, как это делают местные.
Описание экскурсии
Маршрут составим по вашим желаниям. Вместе заглянем в проверенные лавки в зависимости от того, что вы ищете.
Например:
- с ювелирными изделиями
- кожей
- текстилем
- антиквариатом
- предметами интерьера
Мы поможем оценить качество изделий, объясним, на что стоит обращать внимание и какие покупки действительно стоят своих лир. Переговоры возьмём на себя или подскажем, как получить более выгодную цену без неловкости. Между покупками сделаем паузы для отдыха и поговорим об истории и традициях торговли в Стамбуле.
Организационные детали
- За дополнительную плату можем организовать трансфер — уточняйте при бронировании
- При необходимости маршрут можно изменить прямо по ходу экскурсии
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3974 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Гранд-базар без суеты: шопинг с личным экспертом»
Мини-группа
до 7 чел.
Из прошлого в настоящее: османские гостиницы Стамбула
Пройти вглубь исторических базаров, в поисках старинных отелей
Начало: На площади Чемберлиташ
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
€65 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул: тайны восточных базаров
Путешествие по стамбульским базарам откроет вам мир ремесленников, исторических улочек и тайных кафе. Узнайте, что скрывают древние двери
Начало: По договорённости
Завтра в 14:30
19 авг в 08:30
от €173
€192 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Стамбульские базары: вкус, цвет и жизнь города
Побывать на колоритных рынках и ощутить подлинный дух Востока
Начало: На остановке трамвая Laleli
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Сегодня в 10:00
19 авг в 10:00
€33 за человека
от €129 за экскурсию