На Гранд-базаре можно купить сокровище, а можно — очень убедительную его подделку. Мы обойдём туристические ловушки, научимся отличать качественные вещи, заглянем к проверенным мастерам и, конечно, поторгуемся так, как это делают местные.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут составим по вашим желаниям. Вместе заглянем в проверенные лавки в зависимости от того, что вы ищете.

Например:

с ювелирными изделиями

кожей

текстилем

антиквариатом

предметами интерьера

Мы поможем оценить качество изделий, объясним, на что стоит обращать внимание и какие покупки действительно стоят своих лир. Переговоры возьмём на себя или подскажем, как получить более выгодную цену без неловкости. Между покупками сделаем паузы для отдыха и поговорим об истории и традициях торговли в Стамбуле.

Организационные детали