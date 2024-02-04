Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Площадь Ипподром, Голубая мечеть, Собор Святой Софии и хаммам Роксоланы — это классический маршрут для первого взгляда на Стамбул. На прогулке мы покажем вам эти достопримечательности снаружи и внутри.
На фоне минаретов, роскошного дворца Топкапы и панорам Босфора вы распутаете богатую историю города и узнаете о его правителях.
На фоне минаретов, роскошного дворца Топкапы и панорам Босфора вы распутаете богатую историю города и узнаете о его правителях.
Описание экскурсии
Стамбул, который нельзя пропустить
Экскурсия пройдет в сердце мегаполиса, на историческом полуострове Султанахмет. В компании профессионального гида за 4 часа вы изучите:
- Площадь Ипподром, которая перенесет вас во времена расцвета Византии. Здесь проводились конные бега, кипела общественная и политическая жизнь Константинополя. Сегодня это площадь-сквер, где вы рассмотрите древние памятники — Египетский обелиск и Змеевидную колонну.
- Голубую мечеть. При строительстве этого изящного здания использовали лучшие приемы зодчества тех времен. Вы убедитесь в этом воочию и поймете роль мечети вчера и сегодня.
- Хаммам Хюррем Султан — бани, построенные архитектором Синаном по приказу Сулеймана Великолепного для его любимой, легендарной Роксоланы.
- Собор Святой Софии, или Айя-Софию. Эта святыня покорит вас и монументальными фасадами, и интерьерами, и своей судьбой. Вы узнаете, благодаря кому ее построили и спасли, услышите о «золотом веке» Византии и дивных мозаиках.
- Дворец Топкапы 15 века — дом османских султанов, который был возведён по приказу Султана Мехмеда II после завоевания Константинополя. Отсюда осуществлялось правление империей, принимались исторические решения. Вы полюбуетесь живописным дворцово-парковым ансамблем с видами на Босфор.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер от вашего отеля в районе Фатих или Бейоглу
- Дополнительно оплачиваются: билеты в Айя-Софию — €25 за чел.; комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.
- Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 412 туристов
Я профессиональный гид и коренной житель Стамбула — живу в этом удивительном городе с детства. Много лет работал консьержем в пятизвёздочных отелях, поэтому хорошо понимаю, насколько важны высокий уровень сервиса,
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия очень понравилась, Анар был с нами почти весь день, рассказывал все очень интересно, показал много мест. Рассказал много дополнительной информации и показал не экскурсионные места. Узнали полезные вещи для новичков Стамбуле. Вообщем получили много положительных эмоций, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и Анара!
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Все понравилось, но порой девушка гид, перескакивала с места на место. Вначале султан умер, а потом вернулись к детству.
А так нас забрали с номера и довезли до автобуса и вернули обратно.
А так нас забрали с номера и довезли до автобуса и вернули обратно.
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Экскурсию проводил гид Али - великолепный рассказчик, с чувством юмора и главное - замечательный, знающий историк. Спасибо Вам за прекрасную экскурсию по Стамбулу
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Е
Четыре звезды принадлежат исключительно гиду Али. Вместо обещанной группы до 10 человек нас было 39! И я так понимаю, это далеко не предел. На наши претензии пожали плечами, мол, ваши проблемы. Про церковь Св. Ирины, которая есть в описании, было сказано 2 слова, просто проходили мимо.
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О
экскурсия супер!
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О
Гид прекрасный человек, для иностранца он великолепно разговаривает по-русски. Но слушать исторический материал в его исполнении невозможно, мозг отключился уже через полчаса из-за нелогично построенных предложений. Хотя надо сказать, знает
Анар
Ответ организатора:
Ольга, сожалею, что экскурсия оставила у Вас такие впечатления. Посещение гарема действительно не входит в программу экскурсии. Эта экскурсия обзорная пешая на 4 часа.
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Входит в следующие категории Стамбула
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