Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 37 и я долгое время работал консьержем в пятизвездочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!

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