Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Стамбул, который нельзя пропустить Экскурсия ⛳ пройдет в сердце мегаполиса, на историческом полуострове 🏝️ Султанахмет. В компании профессионального гида за 4 часа вы изучите:
Площадь Ипподром, которая перенесет вас во времена расцвета Византии. Здесь проводились конные бега, кипела общественная и политическая жизнь Константинополя. Сегодня это площадь-сквер, где вы рассмотрите древние памятники — Египетский обелиск и Змеевидную колонну.
Дворец Топкапы 15 века — дом османских султанов. Вы увидите зал, где они принимали гостей, посетите оружейную палату и жемчужный павильон, полюбуетесь реликвиями и живописным парком с видами на Босфор.
Голубую мечеть. При строительстве этого изящного здания использовали лучшие приемы зодчества тех времен. Вы убедитесь в этом воочию и поймете роль мечети вчера и сегодня.
Хаммам Хюррем Султан — бани, построенные архитектором Синаном по приказу Сулеймана Великолепного для его любимой, легендарной Роксоланы.
Собор Святой Софии, или Айя-Софию. Эта святыня покорит вас и монументальными фасадами, и интерьерами, и своей судьбой. Вы узнаете, благодаря кому ее построили и спасли, услышите о «золотом веке» Византии и дивных мозаиках.
Организационные детали
В стоимость включены все входные билеты 🎫 и трансфер от вашего отеля в районе Фатих или Бейоглу
Экскурсию ⛳ для вас проведет лицензированный гид из нашей команды
К сожалению, из-за эпидемии коронавируса мы временно осматриваем Хаммам Хюррем Султан только снаружи
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля
Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 37 и я долгое время работал консьержем в пятизвездочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!