Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Групповая экскурсия по следам императоров и султанов

Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами

Anar
Anar – экскурсионное агентство из Стамбула
Площадь Ипподром, Голубая мечеть, Собор Святой Софии, дворец Топкапы и хаммам Роксоланы — это классический маршрут для первого взгляда на Стамбул.

На прогулке 👣 в группе до 30 человек мы покажем вам эти достопримечательности 🏛️ снаружи и внутри.

На фоне минаретов, роскошных интерьеров и панорам Босфора вы распутаете богатую историю 📖 города и узнаете о его правителях.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €35 за человека

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Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов

Что вас ожидает

Стамбул, который нельзя пропустить
Экскурсия ⛳ пройдет в сердце мегаполиса, на историческом полуострове 🏝️ Султанахмет. В компании профессионального гида за 4 часа вы изучите:

  • Площадь Ипподром, которая перенесет вас во времена расцвета Византии. Здесь проводились конные бега, кипела общественная и политическая жизнь Константинополя. Сегодня это площадь-сквер, где вы рассмотрите древние памятники — Египетский обелиск и Змеевидную колонну.
  • Дворец Топкапы 15 века — дом османских султанов. Вы увидите зал, где они принимали гостей, посетите оружейную палату и жемчужный павильон, полюбуетесь реликвиями и живописным парком с видами на Босфор.
  • Голубую мечеть. При строительстве этого изящного здания использовали лучшие приемы зодчества тех времен. Вы убедитесь в этом воочию и поймете роль мечети вчера и сегодня.
  • Хаммам Хюррем Султан — бани, построенные архитектором Синаном по приказу Сулеймана Великолепного для его любимой, легендарной Роксоланы.
  • Собор Святой Софии, или Айя-Софию. Эта святыня покорит вас и монументальными фасадами, и интерьерами, и своей судьбой. Вы узнаете, благодаря кому ее построили и спасли, услышите о «золотом веке» Византии и дивных мозаиках.

Организационные детали

  • В стоимость включены все входные билеты 🎫 и трансфер от вашего отеля в районе Фатих или Бейоглу
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет лицензированный гид из нашей команды
  • К сожалению, из-за эпидемии коронавируса мы временно осматриваем Хаммам Хюррем Султан только снаружи
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов
Групповая экскурсия по следам императоров и султанов

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Anar
Anar
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 37 и я долгое время работал консьержем в пятизвездочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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