Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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он много, и очень хочет поделиться всеми своими знаниями. Но в итоге мы бесконечно долго стояли на площади Ипподром, очень долго стояли в Голубой мечети, посетили Айя София, и когда пришли во дворец Топкапы (он был главной целью этой экскурсии), сил на него уже не осталось. В данную экскурсию оказывается не входит гарем, но когда мы расстались с гидом и пошли по дворцу самостоятельно, докупили туда билет. И на деле гарем оказался самым интересным местом, туда обязательно нужно сходить! Но мой спутник на этой экскурсии уже так устал от площади и мечетей, что пришлось по гарему фактически пробежать. Экскурсию не советую.