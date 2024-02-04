Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Экскурсия по следам императоров и султанов

Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Площадь Ипподром, Голубая мечеть, Собор Святой Софии и хаммам Роксоланы — это классический маршрут для первого взгляда на Стамбул. На прогулке мы покажем вам эти достопримечательности снаружи и внутри.

На фоне минаретов, роскошного дворца Топкапы и панорам Босфора вы распутаете богатую историю города и узнаете о его правителях.
4.4
6 отзывов
Экскурсия по следам императоров и султанов
Экскурсия по следам императоров и султанов
Экскурсия по следам императоров и султанов

Описание экскурсии

Стамбул, который нельзя пропустить

Экскурсия пройдет в сердце мегаполиса, на историческом полуострове Султанахмет. В компании профессионального гида за 4 часа вы изучите:

  • Площадь Ипподром, которая перенесет вас во времена расцвета Византии. Здесь проводились конные бега, кипела общественная и политическая жизнь Константинополя. Сегодня это площадь-сквер, где вы рассмотрите древние памятники — Египетский обелиск и Змеевидную колонну.
  • Голубую мечеть. При строительстве этого изящного здания использовали лучшие приемы зодчества тех времен. Вы убедитесь в этом воочию и поймете роль мечети вчера и сегодня.
  • Хаммам Хюррем Султан — бани, построенные архитектором Синаном по приказу Сулеймана Великолепного для его любимой, легендарной Роксоланы.
  • Собор Святой Софии, или Айя-Софию. Эта святыня покорит вас и монументальными фасадами, и интерьерами, и своей судьбой. Вы узнаете, благодаря кому ее построили и спасли, услышите о «золотом веке» Византии и дивных мозаиках.
  • Дворец Топкапы 15 века — дом османских султанов, который был возведён по приказу Султана Мехмеда II после завоевания Константинополя. Отсюда осуществлялось правление империей, принимались исторические решения. Вы полюбуетесь живописным дворцово-парковым ансамблем с видами на Босфор.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер от вашего отеля в районе Фатих или Бейоглу
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в Айя-Софию — €25 за чел.; комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.
  • Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар
Анар — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 412 туристов
Я профессиональный гид и коренной житель Стамбула — живу в этом удивительном городе с детства. Много лет работал консьержем в пятизвёздочных отелях, поэтому хорошо понимаю, насколько важны высокий уровень сервиса,
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внимание к деталям и индивидуальный подход к каждому гостю. Сегодня я занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве и с удовольствием лично провожу прогулки по Стамбулу. Благодаря глубокому знанию города, его истории, традиций и современной жизни, я помогаю путешественникам увидеть Стамбул не только как туристический центр, но и как живой город с особым характером и атмосферой. Вместе с нашей командой мы будем рады познакомить вас с богатым прошлым и настоящим Стамбула, поделиться интересными фактами, показать знаковые достопримечательности и скрытые уголки, которые особенно любят местные жители. Наша цель — сделать ваше знакомство со Стамбулом комфортным, познавательным и по-настоящему запоминающимся.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
1
О
Экскурсия очень понравилась, Анар был с нами почти весь день, рассказывал все очень интересно, показал много мест. Рассказал много дополнительной информации и показал не экскурсионные места. Узнали полезные вещи для новичков Стамбуле. Вообщем получили много положительных эмоций, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и Анара!
Экскурсия очень понравилась, Анар был с нами почти весь день, рассказывал все очень интересно, показал много
Экскурсия очень понравилась, Анар был с нами почти весь день, рассказывал все очень интересно, показал много
Экскурсия очень понравилась, Анар был с нами почти весь день, рассказывал все очень интересно, показал много
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Дмитрий
Все понравилось, но порой девушка гид, перескакивала с места на место. Вначале султан умер, а потом вернулись к детству.
А так нас забрали с номера и довезли до автобуса и вернули обратно.
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Светлана
Экскурсию проводил гид Али - великолепный рассказчик, с чувством юмора и главное - замечательный, знающий историк. Спасибо Вам за прекрасную экскурсию по Стамбулу
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Е
Четыре звезды принадлежат исключительно гиду Али. Вместо обещанной группы до 10 человек нас было 39! И я так понимаю, это далеко не предел. На наши претензии пожали плечами, мол, ваши проблемы. Про церковь Св. Ирины, которая есть в описании, было сказано 2 слова, просто проходили мимо.
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О
экскурсия супер!
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О
Гид прекрасный человек, для иностранца он великолепно разговаривает по-русски. Но слушать исторический материал в его исполнении невозможно, мозг отключился уже через полчаса из-за нелогично построенных предложений. Хотя надо сказать, знает
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он много, и очень хочет поделиться всеми своими знаниями. Но в итоге мы бесконечно долго стояли на площади Ипподром, очень долго стояли в Голубой мечети, посетили Айя София, и когда пришли во дворец Топкапы (он был главной целью этой экскурсии), сил на него уже не осталось. В данную экскурсию оказывается не входит гарем, но когда мы расстались с гидом и пошли по дворцу самостоятельно, докупили туда билет. И на деле гарем оказался самым интересным местом, туда обязательно нужно сходить! Но мой спутник на этой экскурсии уже так устал от площади и мечетей, что пришлось по гарему фактически пробежать. Экскурсию не советую.

Анар
Анар
Ответ организатора:
Ольга, сожалею, что экскурсия оставила у Вас такие впечатления. Посещение гарема действительно не входит в программу экскурсии. Эта экскурсия обзорная пешая на 4 часа.
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