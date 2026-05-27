Хаммам Гедикпаша и фотосессия в исторических костюмах в Стамбуле

Вы погрузитесь в золотую эпоху Османской империи. Отдохнёте в историческом хаммаме, который принимает гостей вот уже 550 лет.
А потом перед объективом фотокамеры ощутите себя смелым воином, восточной красавицей или другим историческим героем.
А потом перед объективом фотокамеры ощутите себя смелым воином, восточной красавицей или другим историческим героем.
Описание фото-прогулки
Хаммам Гедикпаша
Вы почувствуете атмосферу аутентичного османского хаммама в самом сердце Старого города. Проведёте 1 час в пространстве тёплого мрамора и мягкого пара. Вам предоставят полотенца, тапочки, уходовые средства и кесе (перчатку для скрабирования).
Фотосессия в османских костюмах
Вы выберете исторический образ — от величественного султана или султанши до отважного воина — и дополните его аксессуарами. Среди них тюрбаны, короны, мечи и веера. Профессиональная команда поможет с позированием. Переодеваться не нужно — вы наденете костюмы поверх одежды.
Организационные детали
В стоимость включено:
в хаммаме — полотенца, тапочки, уходовые средства, кесе, одноразовое нижнее бельё, чай, кофе и рахат-лукум
на фотосессии — аренда костюмов и реквизитов, 1 распечатанное фото 15×21 см
- Порядок локаций — по вашему усмотрению. Вы можете провести фотосессию до или после посещения хаммама — в удобное для вас время
- Фотостудия работает ежедневно с 10:30 до 17:00 и находится в 10 минутах ходьбы от хаммама
- В бане есть разделение на женские и мужские зоны. За дополнительную плату можно заказать массаж или скрабирование
ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Хамам на 1 час (от 11 лет)
|€30
|Хамам на 1 час (от 4 до 10 лет)
|€9
|Хамам на 2 часа (от 11 лет)
|€40
|Хамам на 2 часа (от 4 до 10 лет)
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У хаммама Гедикпаша
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Хаммам Гедикпаша и фотосессия в исторических костюмах в Стамбуле»
Индивидуальная
до 5 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Начало: Ворота возле св. Софии в Топкапы
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
€41
€45 за человека
Фотопрогулка
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
от €180 за человека
Индивидуальная
Османское наследие Стамбула
Путешествие в прошлое Османской империи через архитектуру и истории Стамбула. Откройте для себя культуру и тайны Великолепного века
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за человека
€30 за человека