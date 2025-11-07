Погрузитесь в мир парфюмерии и научитесь гармонично комбинировать эссенции под руководством опытных парфюмеров.



Узнайте о культурном наследии ароматов, верхних, средних и базовых нотах, а также о разнице между натуральными и синтетическими ингредиентами.



В процессе экспериментов создайте свой уникальный аромат, который подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. Этот мастер-класс не рекомендуется для беременных и подходит для путешественников старше 10 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для участия в мастер-классе - март, сентябрь и ноябрь. В это время в Стамбуле комфортная погода, а количество туристов умеренное, что создаёт идеальные условия для посещения. В апреле, мае и октябре также приятно участвовать в мероприятии, хотя поток туристов может быть выше. В остальные месяцы мастер-класс остаётся доступным, но учитывайте возможные погодные изменения и более высокую загруженность летом.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.