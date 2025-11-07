Погрузитесь в мир парфюмерии и научитесь гармонично комбинировать эссенции под руководством опытных парфюмеров.
Узнайте о культурном наследии ароматов, верхних, средних и базовых нотах, а также о разнице между натуральными и синтетическими ингредиентами.
В процессе экспериментов создайте свой уникальный аромат, который подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. Этот мастер-класс не рекомендуется для беременных и подходит для путешественников старше 10 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Профессиональные советы парфюмеров
- 🧪 Создание уникального аромата
- 📜 Погружение в историю парфюмерии
- 🎨 Эксперименты с эссенциями
- 🧴 Персональная этикетка на флаконе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в мастер-классе - март, сентябрь и ноябрь. В это время в Стамбуле комфортная погода, а количество туристов умеренное, что создаёт идеальные условия для посещения. В апреле, мае и октябре также приятно участвовать в мероприятии, хотя поток туристов может быть выше. В остальные месяцы мастер-класс остаётся доступным, но учитывайте возможные погодные изменения и более высокую загруженность летом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Что можно увидеть
- Парфюмерная студия
Описание мастер-класса
Погружение в мир парфюмерии
Вы услышите о культурном наследии и познакомитесь с основами создания ароматов. Узнаете о верхних, средних и базовых нотах. Опытные парфюмеры поделятся профессиональными секретами и расскажут о разнице между натуральными и синтетическими ингредиентами.
Создание уникального аромата
От теории вы перейдёте к практике и откроете для себя новые грани ароматов. Сможете экспериментировать с эссенциями и тестировать комбинации. Искать сочетание, которое подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. А в итоге получите флакон с персональной этикеткой и собственным ароматом внутри.
Организационные детали
- Мастер-класс не рекомендуется для беременных
- Подходит для путешественников старше 10 лет
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1812 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
М
Марина
7 ноя 2025
Это был интересный опыт, нам понравилось! Сложно что-то подобное самим организовать, так как нам предоставили огромное количество ингредиентов для парфюмов и позже запаковали флакончик для каждой. Логан помогал нам оценить
Н
Наталья
3 ноя 2025
Мастер-класс по созданию духов понравился. Были с дочерью 13лет, куча флаконов, есть схема, приятные ароматы, попили чай с вкусняшкой. Ароматы очень интересные, прямо отдыхаешь душой. Единственное, при заявленном русском языке,
Л
Людмила
29 окт 2025
Мы посетили мастер-класс и теперь у нас появились флакончики духов, которые долгое время будут напоминать о поездке в Стамбул. Мастер Тогрул дал нам полный инструктаж и помогал с выбором составления букета. Очень порадовало его знание нескольких языков. Вообщем, ушли довольные)
Анжелика
27 окт 2025
Все прошло отлично! Не сомневайтесь, точно идите! Великолепная атмосфера❤️
Ирина
12 окт 2025
Молодой человек по имени Ислам погрузил нас в мир ароматов. С сыном создали 2 прекрасных аромата, которые будут нам напоминать о поездке в Стамбул. Рекомендую всем😉
Д
Диана
11 окт 2025
Мастер-класс проводил Тогру, прекрасный рассказжик, все очень понятно и интересно. Получился невероятный аромат, который будет напоминать мне о Стамбуле!
М
Мария
7 окт 2025
Ислам прекрасно провел мастер-класс. Создали 2 интересных уникальных аромата, в целом процесс довольно медитативный и приятный.
Красивая, светлая и уютная студия. Все супер!
А рядом классное кафе для завтрака
Татьяна
24 сен 2025
Супер!!! Исмаил умничка! Советует, толково объясняет. Пролетело время не заметно, довольны с дочькой💯
О
Олеся
22 сен 2025
Потрясающее мероприятие! И я и мама остались в полном восторге - была возможность послушать множество ароматов, которые в обычной жизни не встретишь, а ранее известные открылись совсем по-новому. Составлять свои
Р
Руслан
15 сен 2025
Все понравилось!!!
Д
Диана
29 авг 2025
Абдулла шикарный рассказчик, все понятно и просто, получиться шикарный парфюм который всегда будет напоминать об этом путешествии 🥰
Е
Екатерина
24 авг 2025
Спасибо за мастер-класс! Отдельное спасибо Дарыну за помощь и поддержку.
Алена
13 авг 2025
Это было идеальное романтическое свидание! советуем этот МК всем друзьям и родным, понравилось
легкая атмосфера общения, приятный интерьер и обалденный ведущий (к сожалению, не запомнила имя, молодой человек студент, свободно говорит
E
Elena
27 июл 2025
Замечательный мастер-класс! За два часа я получила интересную информацию об истории парфюмерии и запахах, унюхалась разнообразнейшими эссенциями, выбрала понравившиеся и получила пузырёк уникальных духов по собственному рецепту. Очень благодарна Абдулле за интересное, компетентное, доброжелательное и деликатное сопровождение. Отмечу и помещение для воркшопов - просторное, хорошо оформленное, сияющее чистотой и с кондиционером, что было особенно приятно, когда снаружи жара под 40°C!
Э
Эммили
20 июл 2025
Все очень понравилось Кямран очень крутой специалист и мы сделали 3 идеальных аромата😍 очень рекомендую к посещению
