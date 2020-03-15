73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты

Майя
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Майя – ваш гид
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов.

Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Султанахмет
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У этой экскурсии73 отзыва
4.86
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула

Что вас ожидает

Символы, без которых невозможно представить столицу
Вы посетите древнюю площадь Ипподром, где я расскажу о самом важном и массовом светском учреждении Константинополя. Познакомлю с историей монументального храма Святой Софии — главной церкви Византии и места, где переплелись две мировые религии. Посвящу в подробности из жизни Голубой мечети — первой по значимости в столице (Обе постройки вы осмотрите снаружи, заход внутрь не предусмотрен). А в мечети Сулеймание, где находятся усыпальницы султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем, поговорим о грандиозной постройке османской эпохи, ведущей историю с середины 16 века, и одной из самых знаменитых историй любви.

Вкусы и ароматы Стамбула
В программе также будет Кальянный сад медресе Али-Паши — очень атмосферное место, где вы узнаете о чайном доме с 300-летней историей, сможете попробовать невероятно вкусные чаи и оценить кальян. Посетите знаменитый Гранд Базар — один из крупнейших крытых рынков в мире и ярчайший образец восточного колорита. Кроме того, я открою самые аутентичные заведения Стамбула «для своих», где готовят настоящие блюда местной кухни. А в конце прогулки покажу лучшие кондитерские и магазины, где вы сможете купить самые вкусные турецкие лакомства, специи и подарки.

Неизведанные факты и нетуристические уголки
Помимо обзора популярных достопримечательностей я позабочусь о том, чтобы вы хотя бы ненадолго ощутили себя частью местной жизни. На старинных улочках и обновлённых проспектах в стороне от туристической суеты вы приобщитесь к ритму обычной стамбульской жизни. На площади Чемберлиташ вас будут ждать легенды о захороненной корзине, из которой Иисус раздавал хлеба. А возле красивой и совершенно не туристической Цистерны Феодосия вы узнаете, как в Стамбуле подходили к возведению хранилищ воды и почему они были похожи на дворцы. Вы увидите Малую Софию — прообраз Храма Святой Софии, Церковь Святых Сергия и Вакха, а также скрытый от посторонних взглядов Подземный дворец.

Организационные детали

  • По воскресеньям Гранд базар не работает
  • Осмотр храма Святой Софии и Голубой мечети только внешний, без захода внутрь
  • Дегустации и кальян оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула
Секреты Стамбула

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Султанахмет.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Майя
Майя
Филолог по образованию, я читаю о Стамбуле, пишу о Стамбуле, живу Стамбулом, люблю Стамбул и хочу подарить его вам таким, какой он есть: великолепный, приветливый, а главное — неизменно интересный и всегда загадочный. Я живу в Стамбуле много лет. И все эти годы были посвящены тому, чтобы ваше путешествие по этому сказочному городу навсегда осталось в памяти и сердце.
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73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия, было очень интересно и познавательно, пять часов пролетели на одном дыхании! Бонусом был поход в кафе с невероятно вкусным кебабом и приятными ценами! Спасибо Майе и её команде!
14 марта 2020
Экскурсия "Секреты Стамбула",гид Светлана. Прекрасный гид , много интересных фактов, прекрасный рассказчик, все это в прекрасном городе в хорошую погоду. Незабываемо. Рекомендую.
14 марта 2020
Эта экскурссия, как и любая другая, зависит от гида. Мне и группе повезло! Было увлекательно.
12 марта 2020
Пока выбирала экскурсию читала много положительных отзывов о Светлане, и подумала, что может заставить человека зайти писать отзыв. Так вот я пишу отзыв))) за 20 евро, вы получаете основную информацию по городу, которая вполне может заменить вам прочие траты на какие-то тематические объемные экскурсии, оживлённый завораживающий рассказ об истории города, проход в разные бесплатные места в которые никогда сам бы не заглянул (а это большая экономия, потому что после этой экскурсии в цистерну Базилик можно не ходить например, рассказа экскурсовода в другой цистерне нам более чем хватило и потом мы просто зря потратили деньги), кроме того Светлана отвечала на все все все абсолютно вопросы по теме и не по теме причём с явным удовольствием, дала целую кучу советов как провести время в Стамбуле, и совершенно точно эта экскурсия сэкономила нам кучу напрасных трат не только денег но и сил. Светлана вы просто бомба!))
10 марта 2020
Отличная экскурсия в спокойном темпе. Благодаря неисхоженным тропам и перерывам в атмосферных местах,вся историческая информация легко запомнилась. Гид очень позитивная и отвечала на все вопросы. Очень комфортное количество человек в группе. Спасибо,Майя!)
9 марта 2020
Экскурсия проведена интересно и познавательно. Буду рекомендовать друзьям
Елена
8 марта 2020
Светлана, вы прекрасны. Любите город, свою работу. Экскурсия интересная, гид знающий и с чувством юмора, свой человек. Рекомендую Светлану!
8 марта 2020
Майя отличный экскурсовод! Дружеская атмосфера царила весь период экскурсии! Легко и доступно изложен материал! Глубокие познания истории и культуры! Шарм в Майе и доброжелательность!
7 марта 2020
Отличная интересная экскурсия. Светлана и Майя вы просто умнички. Мы в восторге. Интересно, увлекательно, колоритно и вкусно 🤤
6 марта 2020
Информативно, совсем не напряжно.
Ещё 63 отзыва

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