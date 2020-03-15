73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы, без которых невозможно представить столицу

Вы посетите древнюю площадь Ипподром, где я расскажу о самом важном и массовом светском учреждении Константинополя. Познакомлю с историей монументального храма Святой Софии — главной церкви Византии и места, где переплелись две мировые религии. Посвящу в подробности из жизни Голубой мечети — первой по значимости в столице (Обе постройки вы осмотрите снаружи, заход внутрь не предусмотрен). А в мечети Сулеймание, где находятся усыпальницы султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем, поговорим о грандиозной постройке османской эпохи, ведущей историю с середины 16 века, и одной из самых знаменитых историй любви.

Вкусы и ароматы Стамбула

В программе также будет Кальянный сад медресе Али-Паши — очень атмосферное место, где вы узнаете о чайном доме с 300-летней историей, сможете попробовать невероятно вкусные чаи и оценить кальян. Посетите знаменитый Гранд Базар — один из крупнейших крытых рынков в мире и ярчайший образец восточного колорита. Кроме того, я открою самые аутентичные заведения Стамбула «для своих», где готовят настоящие блюда местной кухни. А в конце прогулки покажу лучшие кондитерские и магазины, где вы сможете купить самые вкусные турецкие лакомства, специи и подарки.

Неизведанные факты и нетуристические уголки

Помимо обзора популярных достопримечательностей я позабочусь о том, чтобы вы хотя бы ненадолго ощутили себя частью местной жизни. На старинных улочках и обновлённых проспектах в стороне от туристической суеты вы приобщитесь к ритму обычной стамбульской жизни. На площади Чемберлиташ вас будут ждать легенды о захороненной корзине, из которой Иисус раздавал хлеба. А возле красивой и совершенно не туристической Цистерны Феодосия вы узнаете, как в Стамбуле подходили к возведению хранилищ воды и почему они были похожи на дворцы. Вы увидите Малую Софию — прообраз Храма Святой Софии, Церковь Святых Сергия и Вакха, а также скрытый от посторонних взглядов Подземный дворец.