Я предлагаю вам начать нашу прогулку в самом сердце города, там, где идет отсчёт с нулевого километра, — на площади Ипподром. Мы с вами посетим один из уникальных шедевров архитектуры — Собор Святой Софии. Церковь, построенную за тысячу лет до храма Сан Пьетро в Риме.



Вы увидите купель, в которой приняла крещение первая христианка Руси — княгиня Ольга, византийские мозаики и выбоины в полу храма от ног стражи императоров….