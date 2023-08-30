История Старого города
Я предлагаю вам начать нашу прогулку в самом сердце города, там, где идет отсчёт с нулевого километра, — на площади Ипподром. Мы с вами посетим один из уникальных шедевров архитектуры — Собор Святой Софии. Церковь, построенную за тысячу лет до храма Сан Пьетро в Риме.
Вы увидите купель, в которой приняла крещение первая христианка Руси — княгиня Ольга, византийские мозаики и выбоины в полу храма от ног стражи императоров….
Вы увидите купель, в которой приняла крещение первая христианка Руси — княгиня Ольга, византийские мозаики и выбоины в полу храма от ног стражи императоров….
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Что вас ожидает:
- Площадь Ипподром
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Храм Святой Софии
- Подземное водохранилище Йеребатан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Площадь Ипподром — младший брат Римского ипподрома. Стамбульский Ипподром уступает в размерах лишь ему. Римская, Византийская, Османская и Египетские империи — все это на площади одного Ипподрома.
- Голубая мечеть. Никто, кроме султанов, не может строить мечети с четырьмя минаретами. В столице мусульманского мира, Мекке, можно увидеть мечеть с пятью минаретами. Османский султан бросает вызов самой Мекке, и в Стамбуле появляется мечеть с… шестью минаретами! Это Голубая мечеть Стамбула.
- Дворец Топкапы. Отсюда блистательные султаны 400 лет управляли пространствами империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе. Дворец Топкапы — сокровищница Стамбула. Полюбоваться блеском величия Порты сегодня можете и вы.
- Храм Святой Софии. Главная святыня православных христиан — церковь, построенная за тысячу лет до храма Сан Пьетро в Риме. Купель, в которой приняла крещение первая христианка Руси — княгиня Ольга. Византийские мозаики и выбоины в полу храма от ног стражи императоров. Ко всему этому вы прикоснетесь в четвертой по величине церкви мира — храме Святой Софии.
- Подземное водохранилище Йеребатан — водоем с 336 колоннами, построенный под землей при Византии, был заполнен водой. Сейчас в водохранилище Еребатан между голов Медузы, высеченных из мрамора во времена императоров Рима, плавают огромные карпы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По желанию гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
30 авг 2023
Алиночка, ну вот мы уже дома! закончилось наше замечательное путешествие. мы еще очень долго будем вспоминать наш Отпуск,который был замечательный, благодаря вам. Будем очень рады Если когда-нибудь вы с мужем приедете к нам. С наилучшими пожеланиями, Мария.
И
Ирина
22 авг 2023
Мы провели незабываемыe 3 дня в Стамбуле с лучшим гидом Алиной. Было счастливым найти такого опытного и профессионального гида. Хотя прошло несколько дней после экскурсий, восхищение красотами города все еще в наших воспоминаниях. Алина - профессиональный и всесторонний гид, а также отличный организатор. Она предоставила увлекательную информацию и передала глубокое понимание истории Турции, начиная от легенд до реальных людей и исторических событий. Экскурсии были очень высокого уровня.
Н
Наталья.
18 авг 2023
Добрый день, Алина! Ещё раз хочу поблагодарить вас за экскурсии и рассказы о Стамбуле! Было очень интересно и познавательно, спасибо от нас огромное! Всего вам хорошего, счастья и удачи!
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