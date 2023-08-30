История Старого города: прогулка в мини-группе

История Старого города

5
3 отзыва
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Я предлагаю вам начать нашу прогулку в самом сердце города, там, где идет отсчёт с нулевого километра, — на площади Ипподром. Мы с вами посетим один из уникальных шедевров архитектуры — Собор Святой Софии. Церковь, построенную за тысячу лет до храма Сан Пьетро в Риме.

Вы увидите купель, в которой приняла крещение первая христианка Руси — княгиня Ольга, византийские мозаики и выбоины в полу храма от ног стражи императоров….
История Старого города: прогулка в мини-группе
История Старого города: прогулка в мини-группе
История Старого города: прогулка в мини-группе
История Старого города: прогулка в мини-группе
История Старого города: прогулка в мини-группе
История Старого города: прогулка в мини-группе
История Старого города: прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Площадь Ипподром
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Храм Святой Софии
  • Подземное водохранилище Йеребатан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите:

  • Площадь Ипподром — младший брат Римского ипподрома. Стамбульский Ипподром уступает в размерах лишь ему. Римская, Византийская, Османская и Египетские империи — все это на площади одного Ипподрома.
  • Голубая мечеть. Никто, кроме султанов, не может строить мечети с четырьмя минаретами. В столице мусульманского мира, Мекке, можно увидеть мечеть с пятью минаретами. Османский султан бросает вызов самой Мекке, и в Стамбуле появляется мечеть с… шестью минаретами! Это Голубая мечеть Стамбула.
  • Дворец Топкапы. Отсюда блистательные султаны 400 лет управляли пространствами империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе. Дворец Топкапы — сокровищница Стамбула. Полюбоваться блеском величия Порты сегодня можете и вы.
  • Храм Святой Софии. Главная святыня православных христиан — церковь, построенная за тысячу лет до храма Сан Пьетро в Риме. Купель, в которой приняла крещение первая христианка Руси — княгиня Ольга. Византийские мозаики и выбоины в полу храма от ног стражи императоров. Ко всему этому вы прикоснетесь в четвертой по величине церкви мира — храме Святой Софии.
  • Подземное водохранилище Йеребатан — водоем с 336 колоннами, построенный под землей при Византии, был заполнен водой. Сейчас в водохранилище Еребатан между голов Медузы, высеченных из мрамора во времена императоров Рима, плавают огромные карпы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
30 авг 2023
Алиночка, ну вот мы уже дома! закончилось наше замечательное путешествие. мы еще очень долго будем вспоминать наш Отпуск,который был замечательный, благодаря вам. Будем очень рады Если когда-нибудь вы с мужем приедете к нам. С наилучшими пожеланиями, Мария.
И
22 авг 2023
Мы провели незабываемыe 3 дня в Стамбуле с лучшим гидом Алиной. Было счастливым найти такого опытного и профессионального гида. Хотя прошло несколько дней после экскурсий, восхищение красотами города все еще в наших воспоминаниях. Алина - профессиональный и всесторонний гид, а также отличный организатор. Она предоставила увлекательную информацию и передала глубокое понимание истории Турции, начиная от легенд до реальных людей и исторических событий. Экскурсии были очень высокого уровня.
Н
18 авг 2023
Добрый день, Алина! Ещё раз хочу поблагодарить вас за экскурсии и рассказы о Стамбуле! Было очень интересно и познавательно, спасибо от нас огромное! Всего вам хорошего, счастья и удачи!

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Индивидуальные
Пешеходные
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Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Монастыри, церкви, храмы
Старый город
Дворец Топкапы
Голубая мечеть
Площадь Ипподром
Цистерна Базилика
Собор Святой Софии

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