Погрузиться во времена правления Юстиана и Сулеймана Великолепного
В центре нашего внимания — золотой век Византии и Османская империя, а также жизнь двух правителей: Юстиана и Сулеймана Великолепного.
Вы увидите лучшие архитектурные сооружения, возведённые во времена их могущества, и зайдёте в мечети.
А ещё посетите два главных стамбульских базара — Большой и Египетский, и каждый предложит вам что-то уникальное.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Площадь Ипподром — место, где проводились конные соревнования. Во времена Константина Великого для украшения площади из разных городов империи привезли лучшие творения скульпторов античного периода: Змеиную колонну, обелиск Константина и Египетский обелиск.
Голубая мечеть, или Султанахмет с шестью минаретами. Вы узнаете, почему её стали называть голубой и чем она отличается от Айя-Софии. Зайдёте внутрь и полюбуетесь прекрасным убранством мечети.
Айя-София, ставшая первой церковью в мире, построенной с одним большим куполом. Осматриваем только снаружи.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!
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Aleksandra
8 окт 2024
Нам проводил экскурсию Али. С первой минуты знакомства заинтересовал подачей материала - всё было легко, с шутками и в тоже время интересно и познавательно! 5 часов пролетели незаметно: посмотрели всё по программе и даже немножечко больше)) получили рекомендации по некоторым вопросам, несвязанным с этой экскурсионной программой! Впечатлились сегодняшним днём и записались ещё на одну экскурсию (во дворец Топкапы). Спасибо большое!