По Старому городу с гидами-историками

Погрузиться во времена правления Юстиана и Сулеймана Великолепного
В центре нашего внимания — золотой век Византии и Османская империя, а также жизнь двух правителей: Юстиана и Сулеймана Великолепного.

Вы увидите лучшие архитектурные сооружения, возведённые во времена их могущества, и зайдёте в мечети.

А ещё посетите два главных стамбульских базара — Большой и Египетский, и каждый предложит вам что-то уникальное.
5
2 отзыва
По Старому городу с гидами-историками
По Старому городу с гидами-историками
По Старому городу с гидами-историками
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Площадь Ипподром — место, где проводились конные соревнования. Во времена Константина Великого для украшения площади из разных городов империи привезли лучшие творения скульпторов античного периода: Змеиную колонну, обелиск Константина и Египетский обелиск.

Голубая мечеть, или Султанахмет с шестью минаретами. Вы узнаете, почему её стали называть голубой и чем она отличается от Айя-Софии. Зайдёте внутрь и полюбуетесь прекрасным убранством мечети.

Айя-София, ставшая первой церковью в мире, построенной с одним большим куполом. Осматриваем только снаружи.

Цистерна Базилика — таинственное городское водохранилище.

Гранд-базар, построенный сразу после захвата Константинополя при правлении Султана Мехмеда Завоевателя в 15 веке.

Мечеть Сулеймание с усыпальницами султана Сулеймана и его любимой жены Хюррем.

Египетский базар, где продаются лучшие специи Стамбула и самый вкусный турецкий кофе.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в Цистерну — 900 лир за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€42
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Aleksandra
8 окт 2024
Нам проводил экскурсию Али. С первой минуты знакомства заинтересовал подачей материала - всё было легко, с шутками и в тоже время интересно и познавательно! 5 часов пролетели незаметно: посмотрели всё по программе и даже немножечко больше)) получили рекомендации по некоторым вопросам, несвязанным с этой экскурсионной программой! Впечатлились сегодняшним днём и записались ещё на одну экскурсию (во дворец Топкапы). Спасибо большое!
28125
17 сен 2024
Прекрасная экскурсия!

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