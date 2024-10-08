В центре нашего внимания — золотой век Византии и Османская империя, а также жизнь двух правителей: Юстиана и Сулеймана Великолепного. Вы увидите лучшие архитектурные сооружения, возведённые во времена их могущества, и зайдёте в мечети. А ещё посетите два главных стамбульских базара — Большой и Египетский, и каждый предложит вам что-то уникальное.

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Ваш представитель в Стамбуле

Айдын Ваш представитель в Стамбуле

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Площадь Ипподром — место, где проводились конные соревнования. Во времена Константина Великого для украшения площади из разных городов империи привезли лучшие творения скульпторов античного периода: Змеиную колонну, обелиск Константина и Египетский обелиск.

Голубая мечеть, или Султанахмет с шестью минаретами. Вы узнаете, почему её стали называть голубой и чем она отличается от Айя-Софии. Зайдёте внутрь и полюбуетесь прекрасным убранством мечети.

Айя-София, ставшая первой церковью в мире, построенной с одним большим куполом. Осматриваем только снаружи.

Цистерна Базилика — таинственное городское водохранилище.

Гранд-базар, построенный сразу после захвата Константинополя при правлении Султана Мехмеда Завоевателя в 15 веке.

Мечеть Сулеймание с усыпальницами султана Сулеймана и его любимой жены Хюррем.

Египетский базар, где продаются лучшие специи Стамбула и самый вкусный турецкий кофе.

Организационные детали