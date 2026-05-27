Оставим шум и суету Стамбула за бортом парома и отправимся на один из Принцевых островов. Прогуляемся по тихим улочкам и тропам среди душистых сосен. Заглянем в дом турецкого Чехова и старинную церковь. Поднимемся на холм, чтобы полюбоваться архипелагом с высоты, и отдохнём на диком пляже. А в завершение желающие попробуют знаменитый десерт.
Описание экскурсии
- Прогулка на пароме. Начнём с классической стамбульской традиции — под крики чаек и шелест волн оставим суету города позади и отправимся на остров.
- Дом-музей Саита Фаика Абасыяныка. На острове посетим особняк, где творил писатель, которого называют турецким Чеховым за умение видеть поэзию в обычной жизни.
- Церковь Айя-Яни. Снаружи и изнутри осмотрим старинную церковь Святого Иоанна Крестителя с узнаваемым ярким куполом.
- Хайкинг на холм Байрак-Тепе и монастырь Христа. Поднимемся на самую высокую точку острова и по тропе через тенистые сосновые рощи пройдём к уединённому греческому монастырю. С вершины нам откроется панорамный вид на весь архипелаг Принцевых островов.
- Бухта Мадам Марты. Спустимся к дикому пляжу в бухте, чтобы насладиться единением с природой и искупаться.
- Дегустация десерта мильфей. Заглянем в знаменитую местную кондитерскую, где вы сможете попробовать лакомство из тончайшего слоёного теста и нежного крема.
Организационные детали
- До причала Кабаташ нужно добраться самостоятельно.
- Дополнительно оплачиваются билеты на паром — 150 лир с человека в обе стороны, еда, десерт и напитки (по желанию).
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 32872 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
