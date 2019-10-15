49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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необходимости. Эмре до встречи был на связи и с удовольствием помогал. Для нас это очень важно, так как в Стамбуле впервые. Начитавшись отзывовов о недобросовестных жителях, в том числе таксистов, Друг, а Эмре именно им и стал, в Стамбуле просто необходим! Экскурсия была интересной. Много мест, куда сам бы никогда не попал. Информация доносилась понятным языком как для маленькой девочки, так и для моей мамы. Удержать внимание моей дочери, супер активной, не каждый умеет. Эмре с этим справился на все 100%! Эмре не просто гид. Он друг, он замечательный проводник в этот Многогранный город! Огромное спасибо!