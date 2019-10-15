49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по историческому району Фатих: старинные улочки, яркие зонтики и парк Гюльхане, где гуляла Роксолана.
Знакомство с площадью Султанахмет и её памятниками: Немецким фонтаном, Египетским обелиском и Змеиной колонной.
Экскурсия в Голубую мечеть — жемчужину Османской архитектуры с шестью минаретами и небесными изразцами.
Посещение мечети Сулеймание — крупнейшего храма города, шедевра архитектора Синана.
Прогулка на кораблике по Босфору: панорамы Золотого Рога, вокзал Хайдар Паша и Девичья башня с необычного ракурса.
Отдых с чашкой турецкого чая или фисташкового кофе.
Рассказы о прошлом Османской империи и современной жизни Стамбула. Вы узнаете, сколько окон у мечети Султанахмет, кто раньше жил в районе Фатих и почему тут можно встретить отряды турецких спецслужб.
Организационные детали
В стоимость входит чай и кофе
Прогулка на кораблике оплачивается отдельно — $2 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. читать дальшеуменьшить
На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Приехали в Стамбул вместе с молодым человеком, он был в городе уже пятый раз, я - только первый. Боялись, что ему на экскурсии будет скучно, т. к. он уже достаточно читать дальшеуменьшить
хорошо знает Стамбул. Однако, наши опасения не подтвердились: Эмре замечательный гид, который смог показать город с совершенно удивительной и новой стороны. Благодаря ему мы увидели как несколько основных достопримечательностей, так и укромные атмосферные уголки, до которых никогда бы не добрались самостоятельно. Маршрут был продуман и составлен достаточно комфортно, включал в себя несколько приятных остановок на чай/кофе/перекусить. Смогли пообщаться в спокойной и непринужденной обстановке, получили ответы на все интересующие вопросы, узнали много нового. Рекомендуем этого гида и эту экскурсию, вы не пожалеете:)
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М
Мария
Прекрасная экскурсия с гидом Эмре "Первое знакомство со Стамбулом". Подойдет для гостей города, интересующихся историей и культурой Стамбула, и знающих, зачем они сюда приехали. Рассказ гида - без ненужных утомительных читать дальшеуменьшить
басен и "легенд", лишних комментариев, без навязывания собственного мнения. Очень просто и доступно рассказал о некоторых тонкостях исламской религии. Вместе провели 3,5 часа в компании Эмре и очень благодарны ему за этот день. Время пробежало незаметно. Если вы ищете тонкого интеллигентного, прекрасно разбирающегося в истории гида, рекомендуем Эмре! Рады знакомству! Желаем удачи!!
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Konstantin
Очень интересный гид. Интересно рассказывает, слушет, что нам интересно, что нет, и быстро меняет экскурсию под нас. Мы немножко увидели изнутри этот город. Всего за 3 с небольшим часа мы побывали читать дальшеуменьшить
в разных районах города, два раза переплавлялись через Босфор, послушали лекцию по истории:) и даже зашли внутрь одной из мечетей, чего с нами не бывало ни в одном другом городе (стараемся держаться подальше от любых религиозных учреждений). Отведали офигенный настоящий турецкий кофе, который, как оказалось, бывает абсолютно разных вкусов, и вообще не крепкий. Под занавес съели по Balik Ekmek у местной легенды - повара Mario. Рекомендуем Эмре!
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И
Ирина
Первую встречу со Стамбулом провел Эмре. Маршрут начался с "Перерезанной глотки", что сначала показалась неожиданным, но на самом деле было очень логичным, ведь именно там началось завоевание Константинополя турками. Эмре читать дальшеуменьшить
увлекательно рассказывал, он прекрасно владеет материалом. Я была с мальчиком 12 лет, которому все было интересно, мы без конца задавали вопросы, на которые Эмре терпеливо и подробно отвечал. Нет никаких претензий ни к гиду, ни к содержанию экскурсии, только искренняя благодарность за прекрасно проведенное время. Мы не только много узнали и увидели, но и попробовали турецких вкусняшек, выпили настоящего турецкого кофе. Очень рекомендую эту экскурсию. Эмре большое спасибо!
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Г
Гуля
Огромное спасибо Эмре за знакомство с городом. Экскурсия была составлена так, что мы обошли стороной основные достопримечательности, о которых можно почитать множество статей или воспользоваться аудиогидом. Нам показали другой Стамбул: читать дальшеуменьшить
спокойный и живой, очень курортный и по-азиатски шумный и многолюдный, наполненный запахом вкусной еды и кофе. Это было прекрасно! Мы увидели жизнь стамбульцев, кормили чаек с парома, попробовали местную уличную еду, прошлись дорогами местных жителей. Началась экскурсия со смотровой площадки, откуда видна азиатская часть города и развалины старой оборонительной крепости. Эмре поведал предания древнего города и рассказал последние новости студенческого городка. Спасибо за знакомство, оно оставило очень приятное послевкусие. Приятный удивлением стол тот факт, что в стоимость нашей экскурсии входили поездки на такси и угощения кофе и местными блюдами. Спасибо!:)
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K
Konovalova
Добрый день! Эмре проводил экскурсия для моей мамы и дочери 7 лет. Начну с организационных вопросов. Все было на уровне! Помощь в вызове такси, решение вопросов по мобильному, в случае читать дальшеуменьшить
необходимости. Эмре до встречи был на связи и с удовольствием помогал. Для нас это очень важно, так как в Стамбуле впервые. Начитавшись отзывовов о недобросовестных жителях, в том числе таксистов, Друг, а Эмре именно им и стал, в Стамбуле просто необходим! Экскурсия была интересной. Много мест, куда сам бы никогда не попал. Информация доносилась понятным языком как для маленькой девочки, так и для моей мамы. Удержать внимание моей дочери, супер активной, не каждый умеет. Эмре с этим справился на все 100%! Эмре не просто гид. Он друг, он замечательный проводник в этот Многогранный город! Огромное спасибо!
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