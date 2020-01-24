49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день. 5 октября 2019 года мы заказали 3-х часовую индивидуальную экскурсию в Стамбуле «Первая встреча со Стамбулом», стоимостью 152 евро. В программе экскурсии, которая сама за себя говорит, были заявлены достопримечательности Площадь Султанахмет, здания района Фатих, Голубая мечеть Султанахмет и т.д. Эти достопримечательности находятся в районе Фатих.

Мы как раз и остановились в этом районе, однако из него, до места встречи в Район Бешикташ, мы добирались общественным транспортом 2 часа, где была назначена встреча с гидом.Встреча в этом районе обусловлена тем, что гид учиться в босфорском университете и в свободное время , закончив занятия, подрабатывает, проводя экскурсии. Живет он в Стамбуле год и естественно, глубоких знаний об этом городе нет. Встреча произошла с гидом в назначенное время и мы пошли гулять по этому неприглядному району, в котором из достопримечательностей-одна смотровая площадка. Далее проследовали по непонятной улочке, о которой конечно, нам что-то рассказывал гид, но она не представляли особого интереса и не входит в список достопримечательностей. . Затем сели в такси, чтобы доехать до кафетерия и выпить кофе, далее - до порта, чтобы съездить на пароме в азиатскую часть Стамбула посмотреть на мечеть. И это все за 3 часа. О заявленных в программе достопримечательностях –ни слова. расстались мы на площади Таксим, где у гида уже была назначена следующая встреча. Экскурсия пустая абсолютно. И уж конечно, она не стоит таких денег. Не рекомендую никому этого гида.