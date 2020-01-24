49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета

Эмре
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Эмре – представитель гидов
Познакомьтесь с городом с многовековой историей: я расскажу вам о его прошлом и настоящем, о правителях и архитектурном наследии.

Вы посетите Голубую мечеть и мечеть Сулеймание, посчитаете все обелиски на площади Султанахмет и найдете старейшие хамамы района Фатих.

Прокатитесь на кораблике по Босфору, попробуете турецкий чай и фисташковый кофе, любуясь панорамой бухты Золотой рог — и ощутите необыкновенную атмосферу древнего Стамбула.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча в районе Бешикташ
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У этой экскурсии49 отзывов
4.69
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом

Что вас ожидает

Стамбул со всех сторон
На моей пешеходной экскурсии вы пройдете по старинным улочкам района Фатих, сделаете фотографии на фоне разноцветных зонтов и отдохнете в тени парка Гюльхане, где когда-то гуляла Роксолана, прекрасная жена Сулеймана Великолепного. Вы узнаете не только историю султана Сулеймана, но и других известных турецких и византийских правителей. Мы выпьем чашечку турецкого кофе или чая — и насладимся панорамным видом на Стамбул. А во время прогулки на кораблике вам откроется отличный обзор на город: вы увидите с необычного ракурса вокзал Хайдар Паша и проплывете мимо Девичьей башни.

Must-see места
Я расскажу невероятные истории главных памятников города — культурное великолепие времен Византийской и Османской империй никого не оставит равнодушным.

  • Площадь Султанахмет удивит тихой и спокойной атмосферой, несмотря на популярность у туристов. Здесь вы увидите целую «коробку подарков» нашему городу — Немецкий фонтан, Египетский обелиск и Змеиную колонну.
  • Роскошные здания района Фатих расскажут, кто жил в их стенах раньше, а я объясню, почему тут можно встретить отряды турецких спецслужб.
  • Знаменитая Голубая мечеть Султанахмет поразит дорогим внутренним убранством. Нарядные изразцы небесного цвета ярко освещает дневной свет, струящийся через 260 оконных отверстий, а вокруг стоят шесть минаретов вместо обычных четырех.
  • Пышность и богатство мечети Сулеймание впечатлит не меньше — это самая большая мечеть в городе, которую построил великий архитектор Мимар Синан. Вы услышите историю её строительства и узнаете, какой была Османская империя на пике славы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит чай и кофе; прогулка на кораблике оплачивается отдельно — 2 доллара с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом
Первая встреча со Стамбулом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Бешикташ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эмре
Эмре
Я и наша команда гидов, которые в Стамбуле живут уже долгое время, всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. Мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. Будем рады встрече и новым знакомствам!
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 января 2020
Так получилось, что экскурсию для нас провел не Эмре, а Нурбол (у него своя авторская экскурсия "Живой повседневный Стамбул"). Экскурсию заказывали "на текущее время", т.к. получилась большая стыковка между рейсами. Но несмотря на то, что пришлось изменить маршрут, забирать нас из отеля (далеко не в центре города), Нурбол справился со своей задачей на отлично. Очень интеллигентный, внимательный и весьма эрудированный молодой человек. На ходу подстраивался под наши пожелания: хотите на кораблик -пожалуйста, попробовать балык-экмек - без проблем, купить баклаву в знаменитой кондитерской Гюллюоглу - обязательно! Даже аптеку помог найти (после 16.00 почти все аптеки в городе закрываются). Получили массу удовольствия от прогулки и общения с Нурболом. Спасибо Вам огромное за отзывчивость и замечательную прогулку!
5 января 2020
Экскурсия прошла в соответствии с заявленными опциями. Это был практически первый день нашего пребывания в Стамбуле. Очень приятно, что Алишер встретил нас; помогал в мелочах и прислушивался к нашим пожеланиям. Экскурсия прошла отлично.
18 октября 2019
Добрый день. 5 октября 2019 года мы заказали 3-х часовую индивидуальную экскурсию в Стамбуле «Первая встреча со Стамбулом», стоимостью 152 евро. В программе экскурсии, которая сама за себя говорит, были заявлены достопримечательности Площадь Султанахмет, здания района Фатих, Голубая мечеть Султанахмет и т.д. Эти достопримечательности находятся в районе Фатих.
Мы как раз и остановились в этом районе, однако из него, до места встречи в Район Бешикташ, мы добирались общественным транспортом 2 часа, где была назначена встреча с гидом.Встреча в этом районе обусловлена тем, что гид учиться в босфорском университете и в свободное время , закончив занятия, подрабатывает, проводя экскурсии. Живет он в Стамбуле год и естественно, глубоких знаний об этом городе нет. Встреча произошла с гидом в назначенное время и мы пошли гулять по этому неприглядному району, в котором из достопримечательностей-одна смотровая площадка. Далее проследовали по непонятной улочке, о которой конечно, нам что-то рассказывал гид, но она не представляли особого интереса и не входит в список достопримечательностей. . Затем сели в такси, чтобы доехать до кафетерия и выпить кофе, далее - до порта, чтобы съездить на пароме в азиатскую часть Стамбула посмотреть на мечеть. И это все за 3 часа. О заявленных в программе достопримечательностях –ни слова. расстались мы на площади Таксим, где у гида уже была назначена следующая встреча. Экскурсия пустая абсолютно. И уж конечно, она не стоит таких денег. Не рекомендую никому этого гида.
15 октября 2019
Приехали в Стамбул вместе с молодым человеком, он был в городе уже пятый раз, я - только первый. Боялись, что ему на экскурсии будет скучно, т.к. он уже достаточно хорошо знает Стамбул. Однако, наши опасения не подтвердились: Эмре замечательный гид, который смог показать город с совершенно удивительной и новой стороны. Благодаря ему мы увидели как несколько основных достопримечательностей, так и укромные атмосферные уголки, до которых никогда бы не добрались самостоятельно. Маршрут был продуман и составлен достаточно комфортно, включал в себя несколько приятных остановок на чай/кофе/перекусить. Смогли пообщаться в спокойной и непринужденной обстановке, получили ответы на все интересующие вопросы, узнали много нового.
Рекомендуем этого гида и эту экскурсию, вы не пожалеете:)
6 октября 2019
Эмре провел для нас "курс молодого бойца" - это был наг первый день в Стамбуле. Дал взгляд на город с молодежной точки зрения. Было интересно. Состав экскурсии был изменен - в Голубой мечети реконструкция и там нечего было смотреть.
23 сентября 2019
Экскурсия была интересной, но добирались до места встречи 1,5 часа....
Понравился рассказ о современной, молодежной части Стамбула.
По мнению группы туристов, участвовавшей в экскурсии, стоимость программы завышена... Были ещё с двумя гидами и есть с чем сравнить.
Содержание экскурсии с Эмре понравилось, увидели мечети, освоили водный транспорт и попробовали местные деликатесы. Спасибо.
19 сентября 2019
Эмре, очень приятный молодой человек, хорошо знающий город и его историю, все его основные достопримечательности. Экскурсия с ним прошла просто на одном дыхании, учитывая что у меня беременность 8,5 месяцев, было все очень продумано, от маршрута до остановок на кофе и покушать! Мы смогли совместить все и основные достопримечательности и гастротур!!!! Спасибо Эмре! Для первого ознакомления со Стамбулом очень его советую!!!
11 сентября 2019
Эта экскурсия произвела на меня неизгладимое впечатление .Мы с супругом получили много положительных эмоций .Грамотно составленный маршрут ,интересное повествование исторических фактов ,ознакомление с национальными традициями и кухней .Большое спасибо нашему экскурсоводу Эмре ,мы рады,что выбрали именно его !Он профессионал своего дела и очень приятный ,воспитанный человек!всем рекомендуем !!!
18 августа 2019
Удивительный Стамбул открылся нам во всей красе на этой экскурсии!
Большое спасибо гиду, он подстраивается под погоду и желания туристов! Много интересных историй и впечатлений!
31 июля 2019
Хороший и приятный в общении. Показал не туристические места, красивые виды и очень интересно рассказал о Стамбуле. Сам бы я до таких мест не добрался :)
Рекомендую.
Ещё 39 отзывов

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