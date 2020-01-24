49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул со всех сторон
На моей пешеходной экскурсии вы пройдете по старинным улочкам района Фатих, сделаете фотографии на фоне разноцветных зонтов и отдохнете в тени парка Гюльхане, где когда-то гуляла Роксолана, прекрасная жена Сулеймана Великолепного. Вы узнаете не только историю султана Сулеймана, но и других известных турецких и византийских правителей. Мы выпьем чашечку турецкого кофе или чая — и насладимся панорамным видом на Стамбул. А во время прогулки на кораблике вам откроется отличный обзор на город: вы увидите с необычного ракурса вокзал Хайдар Паша и проплывете мимо Девичьей башни.
Must-see места
Я расскажу невероятные истории главных памятников города — культурное великолепие времен Византийской и Османской империй никого не оставит равнодушным.