Откройте для себя Бурсу — жемчужину Турции! Вас ждут живописные мечети, восточные базары и незабываемые панорамы. А мы наполним знакомство с ними глубоким смыслом и новыми впечатлениями. Вы попробуете знаменитый кебаб из Бурсы, пройдёте по Шёлковому пути и непременно полюбите город, где история и природа сливаются воедино.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Это путешествие станет ярким дополнением вашего отдыха в Стамбуле и подарит множество ярких впечатлений — от природы, истории, культуры и гастрономии. В программе:

Посетите деревню Джумалыкызык, находящуюся под охраной ЮНЕСКО

Поездка на канатной дороге к подножию горы Улудаг, откуда открываются потрясающие панорамы города

Обед в традиционном ресторане с блюдами местной кухни (Iskender Kebap)

Посещение фабрики восточных сладостей, где можно продегустировать и приобрести свежие рахат-лукум, баклаву и другие лакомства

Прогулка по Шёлковому пути — старинному торговому маршруту, где сохранились караван-сараи и лавки с шёлком и сувенирами

Осмотр знаменитой Зелёной мечети (Yeşil Camii) и мавзолея — одного из главных символов Бурсы в стиле ранней османской архитектуры

Организационные детали

Поездка проходит на автобусе туристического класса

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

— трансфер (возможен только из отелей, расположенных в районе Фатих, Бейоглу, Шишли)

— обед

— билет на канатную дорогу