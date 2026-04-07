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Из Стамбула в Бурсу: путешествие во времени (всё включено)

Исследовать первый османский столичный город и его лучшие места
Откройте для себя Бурсу — жемчужину Турции! Вас ждут живописные мечети, восточные базары и незабываемые панорамы. А мы наполним знакомство с ними глубоким смыслом и новыми впечатлениями.

Вы попробуете знаменитый кебаб из Бурсы, пройдёте по Шёлковому пути и непременно полюбите город, где история и природа сливаются воедино.
5
1 отзыв
Из Стамбула в Бурсу: путешествие во времени (всё включено)
Из Стамбула в Бурсу: путешествие во времени (всё включено)
Из Стамбула в Бурсу: путешествие во времени (всё включено)

Описание экскурсии

Это путешествие станет ярким дополнением вашего отдыха в Стамбуле и подарит множество ярких впечатлений — от природы, истории, культуры и гастрономии. В программе:

  • Посетите деревню Джумалыкызык, находящуюся под охраной ЮНЕСКО
  • Поездка на канатной дороге к подножию горы Улудаг, откуда открываются потрясающие панорамы города
  • Обед в традиционном ресторане с блюдами местной кухни (Iskender Kebap)
  • Посещение фабрики восточных сладостей, где можно продегустировать и приобрести свежие рахат-лукум, баклаву и другие лакомства
  • Прогулка по Шёлковому пути — старинному торговому маршруту, где сохранились караван-сараи и лавки с шёлком и сувенирами
  • Осмотр знаменитой Зелёной мечети (Yeşil Camii) и мавзолея — одного из главных символов Бурсы в стиле ранней османской архитектуры

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе туристического класса
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

— трансфер (возможен только из отелей, расположенных в районе Фатих, Бейоглу, Шишли)
— обед
— билет на канатную дорогу

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Менеджер
Менеджер — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
О нас: 10 лет опыта работы в Турции в сфере туризма— от Стамбула до других городов Турции. У нас надёжные партнёры и лицензированные гиды Сотрудничаем только с официально сертифицированными профессионалами. Наши гиды ведут
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экскурсии по всей Турции — от исторических маршрутов Стамбула до малоизвестных уголков страны. Поддержка 24/7 — мы всегда на связи. Прозрачность и честность — без «скрытых» платежей, только реальные сервис и цены. 10 лет работы и любовь к Турции — это гарантия уникальных маршрутов и впечатлений. Свяжитесь с нами, и мы создадим ваш идеальный тур

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Комфортабельный микроавтобус (подъехал почти к отелю), приятная атмосфера, внимательный гид. Посмотрели по дороге азиатскую часть Стамбула. Сам город Бурса впечатлил не только своей архитектурой и историей, но и особенной степенной атмосферой. Горы завораживают своей красотой: и снег и пробуждающаяся природа.
За один день получили такое разнообразие впечатлений и при этом не было чувства усталости.
Большое спасибо организаторам и гиду.
Комфортабельный микроавтобус (подъехал почти к отелю), приятная атмосфера, внимательный гид. Посмотрели по дороге азиатскую часть Стамбула.
Комфортабельный микроавтобус (подъехал почти к отелю), приятная атмосфера, внимательный гид. Посмотрели по дороге азиатскую часть Стамбула.
Комфортабельный микроавтобус (подъехал почти к отелю), приятная атмосфера, внимательный гид. Посмотрели по дороге азиатскую часть Стамбула.
Комфортабельный микроавтобус (подъехал почти к отелю), приятная атмосфера, внимательный гид. Посмотрели по дороге азиатскую часть Стамбула.
Комфортабельный микроавтобус (подъехал почти к отелю), приятная атмосфера, внимательный гид. Посмотрели по дороге азиатскую часть Стамбула.
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