Откройте для себя Бурсу — жемчужину Турции! Вас ждут живописные мечети, восточные базары и незабываемые панорамы. А мы наполним знакомство с ними глубоким смыслом и новыми впечатлениями.
Вы попробуете знаменитый кебаб из Бурсы, пройдёте по Шёлковому пути и непременно полюбите город, где история и природа сливаются воедино.
Вы попробуете знаменитый кебаб из Бурсы, пройдёте по Шёлковому пути и непременно полюбите город, где история и природа сливаются воедино.
Описание экскурсии
Это путешествие станет ярким дополнением вашего отдыха в Стамбуле и подарит множество ярких впечатлений — от природы, истории, культуры и гастрономии. В программе:
- Посетите деревню Джумалыкызык, находящуюся под охраной ЮНЕСКО
- Поездка на канатной дороге к подножию горы Улудаг, откуда открываются потрясающие панорамы города
- Обед в традиционном ресторане с блюдами местной кухни (Iskender Kebap)
- Посещение фабрики восточных сладостей, где можно продегустировать и приобрести свежие рахат-лукум, баклаву и другие лакомства
- Прогулка по Шёлковому пути — старинному торговому маршруту, где сохранились караван-сараи и лавки с шёлком и сувенирами
- Осмотр знаменитой Зелёной мечети (Yeşil Camii) и мавзолея — одного из главных символов Бурсы в стиле ранней османской архитектуры
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе туристического класса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит:
— трансфер (возможен только из отелей, расположенных в районе Фатих, Бейоглу, Шишли)
— обед
— билет на канатную дорогу
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Менеджер — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
О нас: 10 лет опыта работы в Турции в сфере туризма— от Стамбула до других городов Турции. У нас надёжные партнёры и лицензированные гиды Сотрудничаем только с официально сертифицированными профессионалами. Наши гиды ведут
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Комфортабельный микроавтобус (подъехал почти к отелю), приятная атмосфера, внимательный гид. Посмотрели по дороге азиатскую часть Стамбула. Сам город Бурса впечатлил не только своей архитектурой и историей, но и особенной степенной атмосферой. Горы завораживают своей красотой: и снег и пробуждающаяся природа.
За один день получили такое разнообразие впечатлений и при этом не было чувства усталости.
Большое спасибо организаторам и гиду.
За один день получили такое разнообразие впечатлений и при этом не было чувства усталости.
Большое спасибо организаторам и гиду.
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