Из Стамбула - в древний и самобытный Изник

Исследовать живописный старинный город на берегу озера и искупаться в горячих источниках

В старину Изник носил название Никея и был столицей королевства Вифания.

Вы услышите, как он развивался на протяжении столетий, и увидите артефакты разных эпох: римской, византийской и османской. Погуляете по берегу озера и осмотрите местный собор Святой Софии.

А еще искупаетесь в термальных источниках и проедете над Мраморным морем по мосту длиной 2682 метра.
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
Из Стамбула - в древний и самобытный Изник
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Описание

Что вас ожидает

Мост Османгази и термальные источники

Мы прокатимся по мосту Османгази, соединяющему два берега Мраморного моря. На сегодняшний день это самый дорогой мост Турции! Далее посетим природные термальные озера, температура в них всегда 32 градуса. Вы искупаетесь в кристально чистой воде и наберетесь сил перед дальнейшей дорогой. А я расскажу, как образовались озера и какие полезные для здоровья минералы в них содержатся.

Изник: прошлое и настоящее

Изник — хорошо сохранившийся древний город. Мы погуляем по центральным улицам, увидим знаменитый Никейский собор, оценим старинные стены и ворота. А еще вы полюбуетесь местным озером и, по желанию, в него окунетесь. Попробуете вкуснейшую рыбу в ресторане на берегу и насладитесь окружающими идиллическими пейзажами. Я раскрою, какие события происходили в Изнике в разные эпохи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Мерседес Вито
  • Транспорт, платные дороги и билеты в термальные источники включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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