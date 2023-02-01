Мы прокатимся по мосту Османгази, соединяющему два берега Мраморного моря. На сегодняшний день это самый дорогой мост Турции! Далее посетим природные термальные озера, температура в них всегда 32 градуса. Вы искупаетесь в кристально чистой воде и наберетесь сил перед дальнейшей дорогой. А я расскажу, как образовались озера и какие полезные для здоровья минералы в них содержатся.
Изник — хорошо сохранившийся древний город. Мы погуляем по центральным улицам, увидим знаменитый Никейский собор, оценим старинные стены и ворота. А еще вы полюбуетесь местным озером и, по желанию, в него окунетесь. Попробуете вкуснейшую рыбу в ресторане на берегу и насладитесь окружающими идиллическими пейзажами. Я раскрою, какие события происходили в Изнике в разные эпохи.