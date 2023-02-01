В старину Изник носил название Никея и был столицей королевства Вифания. Вы услышите, как он развивался на протяжении столетий, и увидите артефакты разных эпох: римской, византийской и османской. Погуляете по берегу озера и осмотрите местный собор Святой Софии. А еще искупаетесь в термальных источниках и проедете над Мраморным морем по мосту длиной 2682 метра.

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Описание

Что вас ожидает

Мост Османгази и термальные источники

Мы прокатимся по мосту Османгази, соединяющему два берега Мраморного моря. На сегодняшний день это самый дорогой мост Турции! Далее посетим природные термальные озера, температура в них всегда 32 градуса. Вы искупаетесь в кристально чистой воде и наберетесь сил перед дальнейшей дорогой. А я расскажу, как образовались озера и какие полезные для здоровья минералы в них содержатся.

Изник: прошлое и настоящее

Изник — хорошо сохранившийся древний город. Мы погуляем по центральным улицам, увидим знаменитый Никейский собор, оценим старинные стены и ворота. А еще вы полюбуетесь местным озером и, по желанию, в него окунетесь. Попробуете вкуснейшую рыбу в ресторане на берегу и насладитесь окружающими идиллическими пейзажами. Я раскрою, какие события происходили в Изнике в разные эпохи.

Организационные детали