Посетить старинные подземные водохранилища и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
А ещё посмотрите светомузыкальное шоу и полюбуетесь древними мозаиками в подземной галерее Румели хан.
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Описание
Что вас ожидает
Цистерна Базилика. Древнее водохранилище, похожее на дворцовый комплекс. Когда-то оно было главным источником воды для центра города. Вы расшифруете символику Колонны слёз, бросите монетку в Фонтан желаний и заглянете в страшные каменные глаза Медузы горгоны.
Цистерна Филоксена. Второе по величине подземное водохранилище города. Вы узнаете, для чьих нужд оно было построено, как связано с шёлковыми нитями и в каких фильмах появлялось.
Цистерна Феодосия. Ещё одна важная часть водопроводной системы Константинополя. Здесь вы увидите светомузыкальное шоу «Водная цивилизация Стамбула».
Румели хан. Это подземная галерея конца 19 века, обнаруженная совсем недавно. Вы пройдёте по старинным туннелям, увидите исторические мозаики и люки, через которые просматриваются улицы города.
В завершение мы угостим вас турецким чаем или кофе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: цистерна Базилика — 650 лир, цистерна Филоксена — 250 лир, цистерна Феодосия — 440 лир, Румели хан — 100 лир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.