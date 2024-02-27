Приглашаем в необычное путешествие по подземному Стамбулу! Вы посетите целых 3 старинных водохранилища: цистерны Базилика, Филоксена и Феодосия. Услышите связанные с ними мистические истории и раскроете секреты водоснабжения Константинополя. А ещё посмотрите светомузыкальное шоу и полюбуетесь древними мозаиками в подземной галерее Румели хан.

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Описание

Что вас ожидает

Цистерна Базилика. Древнее водохранилище, похожее на дворцовый комплекс. Когда-то оно было главным источником воды для центра города. Вы расшифруете символику Колонны слёз, бросите монетку в Фонтан желаний и заглянете в страшные каменные глаза Медузы горгоны.

Цистерна Филоксена. Второе по величине подземное водохранилище города. Вы узнаете, для чьих нужд оно было построено, как связано с шёлковыми нитями и в каких фильмах появлялось.

Цистерна Феодосия. Ещё одна важная часть водопроводной системы Константинополя. Здесь вы увидите светомузыкальное шоу «Водная цивилизация Стамбула».

Румели хан. Это подземная галерея конца 19 века, обнаруженная совсем недавно. Вы пройдёте по старинным туннелям, увидите исторические мозаики и люки, через которые просматриваются улицы города.

В завершение мы угостим вас турецким чаем или кофе.

Организационные детали