Подземный Стамбул
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Посетить старинные подземные водохранилища и раскрыть их тайны с профессиональным гидом

Приглашаем в необычное путешествие по подземному Стамбулу! Вы посетите целых 3 старинных водохранилища: цистерны Базилика, Филоксена и Феодосия. Услышите связанные с ними мистические истории и раскроете секреты водоснабжения Константинополя.

А ещё посмотрите светомузыкальное шоу и полюбуетесь древними мозаиками в подземной галерее Румели хан.
Подземный Стамбул
Подземный Стамбул
Подземный Стамбул
Ближайшие даты:
27
фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Цистерна Базилика. Древнее водохранилище, похожее на дворцовый комплекс. Когда-то оно было главным источником воды для центра города. Вы расшифруете символику Колонны слёз, бросите монетку в Фонтан желаний и заглянете в страшные каменные глаза Медузы горгоны.

Цистерна Филоксена. Второе по величине подземное водохранилище города. Вы узнаете, для чьих нужд оно было построено, как связано с шёлковыми нитями и в каких фильмах появлялось.

Цистерна Феодосия. Ещё одна важная часть водопроводной системы Константинополя. Здесь вы увидите светомузыкальное шоу «Водная цивилизация Стамбула».

Румели хан. Это подземная галерея конца 19 века, обнаруженная совсем недавно. Вы пройдёте по старинным туннелям, увидите исторические мозаики и люки, через которые просматриваются улицы города.

В завершение мы угостим вас турецким чаем или кофе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: цистерна Базилика — 650 лир, цистерна Филоксена — 250 лир, цистерна Феодосия — 440 лир, Румели хан — 100 лир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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