Кадыкёй — не просто район, а симфония улиц, звуков и характеров.
Во время аудиопрогулки вы пройдёте от пристани до рок-баров, от греческой церкви до дома легендарного музыканта, услышите о прошлом и настоящем этого самобытного уголка Стамбула. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Описание аудиогида
- Начнём с пристани Кадыкёй, где паромы скользят по волнам, а воздух наполнен запахом моря.
- Осмотрим вокзал Хайдарпаша — величественные ворота в Анатолию, где вы услышите истории о султанах, пожарах и забытых памятниках.
- Зайдём в театр Халдуна Танера — раньше здесь продавали фрукты, теперь звучат монологи и аплодисменты.
- Прогуляемся по пассажу Акмар — культовому месту для любителей рока и металла.
- Сделаем остановку у статуи быка — одного из символов азиатского Стамбула и любимого места встреч горожан.
- Пройдём по улице Кадифе — её ещё называют Барной. Это сердце ночной жизни Кадыкёя.
- Заглянем в церковь Айя-Триада — строгую, светлую, греческую.
- Отдохнём в зелени парка Йогуртчу, у Ручья лягушек.
- Завершим маршрут у дома Барыша Манчо — легендарного турецкого музыканта, чьё творчество соединило Восток и Запад.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом:
- После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается прогулка, и с помощью встроенных карт проведёт вас по маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно!
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов.
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€9
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Haydarpasa Train Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
