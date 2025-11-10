Мои заказы

Кадыкёй: аудиоэкскурсия по оживлённому району Стамбула

Открыть душу азиатской части мегаполиса на маршруте по культовым местам
Кадыкёй — не просто район, а симфония улиц, звуков и характеров.

Во время аудиопрогулки вы пройдёте от пристани до рок-баров, от греческой церкви до дома легендарного музыканта, услышите о прошлом и настоящем этого самобытного уголка Стамбула. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Кадыкёй: аудиоэкскурсия по оживлённому району Стамбула© Экскурсии с аудиогидом
Кадыкёй: аудиоэкскурсия по оживлённому району Стамбула© Экскурсии с аудиогидом
Кадыкёй: аудиоэкскурсия по оживлённому району Стамбула© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание аудиогида

  • Начнём с пристани Кадыкёй, где паромы скользят по волнам, а воздух наполнен запахом моря.
  • Осмотрим вокзал Хайдарпаша — величественные ворота в Анатолию, где вы услышите истории о султанах, пожарах и забытых памятниках.
  • Зайдём в театр Халдуна Танера — раньше здесь продавали фрукты, теперь звучат монологи и аплодисменты.
  • Прогуляемся по пассажу Акмар — культовому месту для любителей рока и металла.
  • Сделаем остановку у статуи быка — одного из символов азиатского Стамбула и любимого места встреч горожан.
  • Пройдём по улице Кадифе — её ещё называют Барной. Это сердце ночной жизни Кадыкёя.
  • Заглянем в церковь Айя-Триада — строгую, светлую, греческую.
  • Отдохнём в зелени парка Йогуртчу, у Ручья лягушек.
  • Завершим маршрут у дома Барыша Манчо — легендарного турецкого музыканта, чьё творчество соединило Восток и Запад.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом:

  • После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается прогулка, и с помощью встроенных карт проведёт вас по маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно!

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€9
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Haydarpasa Train Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
Пешая
4 часа
509 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
Прогуляться по нетуристическим тропам и открыть аутентичные уголки азиатской части города
Начало: На пристани Эминьёню, причал #2 Кадыкёй
Сегодня в 08:30
Завтра в 15:30
€149 за всё до 5 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
На машине
4 часа
-
5%
63 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€238€250 за всё до 3 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
Пешая
3.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Азиатский Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле