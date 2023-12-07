Для оказания услуги по аренде каноэ в Босфоре, наша компания предоставляет уникальную возможность наслаждаться красотами Стамбула с воды и увидеть его исторические достопримечательности с другой стороны.
Ближайшие даты:
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Описание
У нас вы можете арендовать каноэ и получить незабываемый опыт плавания по Босфору. Мы предоставляем высококачественные каноэ, оборудование и опытных инструкторов, чтобы обеспечить вашу безопасность и комфорт. Аренда каноэ: Вы можете арендовать каноэ на определенное время и наслаждаться свободным плаванием вдоль берегов Босфора. Организованные туры: Мы предлагаем организованные каноэ-туры с опытными гидами, которые расскажут вам об истории Стамбула и покажут его достопримечательности с воды. Каноэ-обучение: Если вы новичок в каноэ, наши инструкторы помогут вам освоить технику плавания и обеспечат вас всей необходимой информацией. Трансфер: Мы заберем вас из вашего отеля и отвезем обратно в отель.
с 10:00 по 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда каноэ
- Организованные туры
- Каноэ-обучение
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 10:00 по 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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