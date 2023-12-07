Описание

У нас вы можете арендовать каноэ и получить незабываемый опыт плавания по Босфору. Мы предоставляем высококачественные каноэ, оборудование и опытных инструкторов, чтобы обеспечить вашу безопасность и комфорт. Аренда каноэ: Вы можете арендовать каноэ на определенное время и наслаждаться свободным плаванием вдоль берегов Босфора. Организованные туры: Мы предлагаем организованные каноэ-туры с опытными гидами, которые расскажут вам об истории Стамбула и покажут его достопримечательности с воды. Каноэ-обучение: Если вы новичок в каноэ, наши инструкторы помогут вам освоить технику плавания и обеспечат вас всей необходимой информацией. Трансфер: Мы заберем вас из вашего отеля и отвезем обратно в отель.