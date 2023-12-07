Каноэ в Босфоре

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Для оказания услуги по аренде каноэ в Босфоре, наша компания предоставляет уникальную возможность наслаждаться красотами Стамбула с воды и увидеть его исторические достопримечательности с другой стороны.
Каноэ в Босфоре
Каноэ в Босфоре
Каноэ в Босфоре
Каноэ в Босфоре
Каноэ в Босфоре
Ближайшие даты:
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
Ещё
даты

Описание

У нас вы можете арендовать каноэ и получить незабываемый опыт плавания по Босфору. Мы предоставляем высококачественные каноэ, оборудование и опытных инструкторов, чтобы обеспечить вашу безопасность и комфорт. Аренда каноэ: Вы можете арендовать каноэ на определенное время и наслаждаться свободным плаванием вдоль берегов Босфора. Организованные туры: Мы предлагаем организованные каноэ-туры с опытными гидами, которые расскажут вам об истории Стамбула и покажут его достопримечательности с воды. Каноэ-обучение: Если вы новичок в каноэ, наши инструкторы помогут вам освоить технику плавания и обеспечат вас всей необходимой информацией. Трансфер: Мы заберем вас из вашего отеля и отвезем обратно в отель.

с 10:00 по 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда каноэ
  • Организованные туры
  • Каноэ-обучение
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 10:00 по 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеБосфорПопулярные местаВодные развлечения

Похожие туры из Стамбула

Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
⛴ На теплоходе
Круиз
3 часа
351 отзыв
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
По договоренности
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
45 за человека
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Круиз
3 часа
364 отзыва
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
45 за человека
Прогулка на кораблике по Босфору с аудиогидом
Аудиогид
2 часа
56 отзывов
Прогулка на кораблике по Босфору с аудиогидом
Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ