Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Мы покажем вам другой Стамбул: он поразит вас неповторимыми вкусами и видами! Вы отправитесь на морскую прогулку к дальним и тихим берегам Босфора, увидите символ города, резиденцию султанов, роскошные виллы.
Попробуете выпечку без муки, традиционный турецкий пирог с фирменным чаем и необычные блюда уличной кухни.
Попробуете выпечку без муки, традиционный турецкий пирог с фирменным чаем и необычные блюда уличной кухни.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первым местом, которое вы увидите с воды, станет резиденция последних султанов Османской империи — дворец Долмабахче. Здесь правили государством султаны, плели интриги хитрые женщины из гарема и свои последние дни проживал великий отец турков.
- Также берега Босфора известны своими роскошными виллами 19 века. Пока вы будете любоваться ими, гид расскажет, как они появлялись и что с ними стало в наши дни.
- Затем мы покажем вам символ Стамбула — мост, благодаря которому появилась первая коммуникация между континентами.
- За мостом наш корабль причалит в районе Ченгелькёй, где будет первая дегустация. Вы попробуете бёрек — традиционный турецкий пирог, который местные жители едят на завтрак с чаем. Также вас ждёт чашечка ароматного кофе.
- Затем погуляем по району Ченгелькёй. Гид расскажет вам историю этого места и покажет самые красивые уголки.
- После прогулки — ещё одна дегустация! На этот раз вы попробуете необычное и очень популярное блюдо уличной кухни, а потом узнаете, из чего оно состоит. Не бойтесь — его ели все звёзды турецкого телевидения и известные люди Стамбула!
- Потом мы отправимся на одну из самых красивых набережных, где вы продегустируете традиционный десерт из манной каши с кедровыми орехами и мороженым.
- На общественном транспорте переместимся в район Кузгунджук, где уживаются 3 религиозных конфессии. Вы узнаете, что здесь было во времена Византии, увидите, как живёт район сегодня, и попробуете известную местную выпечку без масла и муки.
Организационные детали
Дополнительные расходы: общественный транспорт, еда и напитки (за всё — примерно 400 лир/чел.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sabri — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 15698 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюблённых в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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