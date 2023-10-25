Sabri — ваша команда гидов в Стамбуле

Провели экскурсии для 15698 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюблённых в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!

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