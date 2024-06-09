Эта удивительная экскурсия позволяет не только насладиться красотой природы, но и погрузиться в богатую историю этого региона, ощутить пульсирующий ритм жизни на стыке Европы и Азии, получить неповторимые впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- Айя-София
- Галатская башня
- Девичья башня
- Крепость Румелихисар
Описание экскурсии
Что вас ждет Экскурсия по Босфору — это захватывающее путешествие, во время которого вы погружаетесь в волшебный мир прекрасного морского пути, омываемого водами между континентами. Эта удивительная экскурсия позволяет не только насладиться красотой природы, но и погрузиться в богатую историю этого региона, ощутить пульсирующий ритм жизни на стыке Европы и Азии, получить неповторимые впечатления.
Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Айя-София
- Галатская башня
- Девичья башня
- Крепость Румелихисар
Что включено
- Услуги гида
- Морская прогулка
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Район Балат. Фатих. Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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