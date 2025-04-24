Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
€375 за всё до 12 чел.
Круиз
Индивидуальный круиз по Стамбулу: уникальные достопримечательности
Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
«Увидите роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Кучуксу, гостиницу Кемпински (дворец Чираган), элегантные османские виллы, босфорские мосты, старинные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары»
17 мая в 09:30
18 мая в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
-
20%
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Услышать о прошлом и настоящем города на стыке двух континентов
Начало: В нашем офисе
«Дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€8
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 апреля 2025Поездка на яхте по Босфору вечером это круто. Сплошной восторг. Спасибо громадное Курбану! У нас был классный вечер. Однозначно рекомендую
- ВВячеслав23 апреля 2025Отличная экскурсия. Очень понравилось
- ККсения29 марта 2025Понравилась экскурсия. Всегда берем водные экскурсии, чтобы в полной мере полюбоваться городом/ми. Гид у нас был Чкалов) Очень понравился и
- ТТимур14 марта 2025Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда идти и что посмотреть,
- ЕЕлена22 ноября 2024Дмитрий великолепный специалист, пунктуальный и доброжелательный! Были учтены все наши пожелания, получили много интересной нетривиальной исторической информации, день прошёл легко
- ММихаил21 октября 2024Дмитрий - прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Очень приятный в общении. Стамбул открылся совсем другим, чем нам казался, хотя были там с десяток раз до этого. Самые лучшие впечатления! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Чираган-палас»
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