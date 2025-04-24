Чираган-палас – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Чираган-палас» в Стамбуле, цены от €8, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
На яхте по волнам Босфора
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
297 отзывов
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
€375 за всё до 12 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
На машине
7 часов
84 отзыва
Круиз
Индивидуальный круиз по Стамбулу: уникальные достопримечательности
Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
«Увидите роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Кучуксу, гостиницу Кемпински (дворец Чираган), элегантные османские виллы, босфорские мосты, старинные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары»
17 мая в 09:30
18 мая в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
2 часа
-
20%
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Услышать о прошлом и настоящем города на стыке двух континентов
Начало: В нашем офисе
«Дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€8€10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2025
    На яхте по волнам Босфора
    Поездка на яхте по Босфору вечером это круто. Сплошной восторг. Спасибо громадное Курбану! У нас был классный вечер. Однозначно рекомендую
  • В
    Вячеслав
    23 апреля 2025
    На яхте по волнам Босфора
    Отличная экскурсия. Очень понравилось
  • К
    Ксения
    29 марта 2025
    На яхте по волнам Босфора
    Понравилась экскурсия. Всегда берем водные экскурсии, чтобы в полной мере полюбоваться городом/ми. Гид у нас был Чкалов) Очень понравился и
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    манера подачи информации, и тембр голоса, и знание гида. Много узнали нового, хотя до этого были на экскурсиях. Вечер прошел в легкой,не принужденной обстановке за чашечкой чая и приятной беседой с умопомрачительными видами) Всем советуем полюбоваться Стамбулом с вод Босфора💔

    Понравилась экскурсия. Всегда берем водные экскурсии, чтобы в полной мере полюбоваться городом/ми. Гид у нас былПонравилась экскурсия. Всегда берем водные экскурсии, чтобы в полной мере полюбоваться городом/ми. Гид у нас былПонравилась экскурсия. Всегда берем водные экскурсии, чтобы в полной мере полюбоваться городом/ми. Гид у нас былПонравилась экскурсия. Всегда берем водные экскурсии, чтобы в полной мере полюбоваться городом/ми. Гид у нас былПонравилась экскурсия. Всегда берем водные экскурсии, чтобы в полной мере полюбоваться городом/ми. Гид у нас был
  • Т
    Тимур
    14 марта 2025
    Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
    Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда идти и что посмотреть,
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    а плавно погрузиться в тему и историю этого города. Очень удобно: ездишь на машине, смотришь, слушаешь гида, задаёшь вопросы, начинаешь ориентироваться. Тем более, ехал с мамой, и ей тоже было гораздо легче и удобнее такой формат путешествия. Мы посмотрели много мест, самое запоминающееся для меня было на севере Стамбула, куда с обычной экскурсией вряд-ли доберёшься. Приятный обед в рыбацкой деревушке, интересные сведения во время плавания по Босфору. Вообще, с Дмитрием можно говорить о многом и не только Стамбуле. Потрясающе эрудированный человек, воспитанный и вежливый. Накидал мне маршрут для самостоятельной прогулки по городу на следующие дни. Искренне рекомендую и выражаю Дмитрию благодарность за отдачу. Спасибо!

    Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, кудаБыл первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, кудаБыл первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, кудаБыл первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, кудаБыл первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, кудаБыл первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда
  • Е
    Елена
    22 ноября 2024
    Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
    Дмитрий великолепный специалист, пунктуальный и доброжелательный! Были учтены все наши пожелания, получили много интересной нетривиальной исторической информации, день прошёл легко
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    и комфортно! Получили от поездки на 150% больше, чем ожидали, и дочка от вас просто в восторге! Благодарим за чудесный тур!

    Дмитрий великолепный специалист, пунктуальный и доброжелательный! Были учтены все наши пожелания, получили много интересной нетривиальной историческойДмитрий великолепный специалист, пунктуальный и доброжелательный! Были учтены все наши пожелания, получили много интересной нетривиальной исторической
  • М
    Михаил
    21 октября 2024
    Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
    Дмитрий - прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Очень приятный в общении. Стамбул открылся совсем другим, чем нам казался, хотя были там с десяток раз до этого. Самые лучшие впечатления! Спасибо!
    Дмитрий - прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Очень приятный в общенииДмитрий - прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Очень приятный в общении

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Чираган-палас»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На яхте по волнам Босфора
  2. Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
  3. Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Айя-София
  9. Девичья башня
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в мае 2025
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