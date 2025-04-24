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а плавно погрузиться в тему и историю этого города. Очень удобно: ездишь на машине, смотришь, слушаешь гида, задаёшь вопросы, начинаешь ориентироваться. Тем более, ехал с мамой, и ей тоже было гораздо легче и удобнее такой формат путешествия. Мы посмотрели много мест, самое запоминающееся для меня было на севере Стамбула, куда с обычной экскурсией вряд-ли доберёшься. Приятный обед в рыбацкой деревушке, интересные сведения во время плавания по Босфору. Вообще, с Дмитрием можно говорить о многом и не только Стамбуле. Потрясающе эрудированный человек, воспитанный и вежливый. Накидал мне маршрут для самостоятельной прогулки по городу на следующие дни. Искренне рекомендую и выражаю Дмитрию благодарность за отдачу. Спасибо!