Вы оказались в Стамбуле и никак не можете придумать планы на Новый год? Не переживайте — мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего корабля — мы отправляемся в праздничное путешествие по Босфору. Вас ждут живая музыка, зажигательные танцы и вкусные блюда от шеф-повара. Встретьте Новый год с видами на Стамбул.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Дворец Долмабахче
- Дворец Топкапы и Дворец Бейлербей
- Залив Золотой рог и Босфорский пролив
- Девичья и Галатская башня
- Мечеть Ортакёй
- Первый и второй Босфорский мосты
- Районы Эминоню, Бешикташ, Кабаташ, Ортакёй, Ускюдар, Бебек, Арнавуткей, Итине
- Крепости Румели и Анадолу Хисар
- Новогодний салют над Босфором
Описание
Яркое и запоминающееся событие Встретить незабываемый Новый год 2024 в Стамбуле вам поможет впечатляющий тур по Босфору! Турецкая ночь, которая включает в себя огни ночного города. Послушаете живую музыку. Насладитесь красотой фейерверков над Босфорским мостом. Получите удовольствие от программ с восточными и народными танцами и других развлечений! Вас заберут из отеля на комфортабельном трансфере, после чего доставят на палубу коробля, где вас уже будут ждать праздничные накрытые столы в уютном, теплом и ярком зале, а за окнами будут сменяться картинки Ночного города. Вкусный новогодний ужин с заккусками и горячими блюдами, напитки, народные турецкие и цыганские танцы, танец живота, дискотека и многое другое За несколько минут до заветных четырех нолей торжественно откроют шампанское, и вы загадаете желание на границе Европы и Азии. К празднованию подключится весь Стамбул — и загорится сотней фейерверков над Босфором! По окончании круиза, вас вновь доставят до вашего отеля на комфортабельном трансфере
Только 31 декабря в 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из вашего отеля туда и обратно
- Шоу программа
- Праздничное меню и приветсвенный коктейль
- Безлимитные алкогольные и безалкогольные напитки
- Место начала и завершения?
- на ресепшн вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Только 31 декабря в 21:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- После бронирования укажите полное Название вашего отеля
- Где вы будете проживать
- Имена и Фамилии всех участников экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гаражина
4 янв 2022
Все прекрасно! Спасибо! Хотелось бы, чтобы в будущем новогодняя программа была более интересная, например с фокусами и хорошими песнями.
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