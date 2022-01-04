Круиз по Босфору в новогоднюю ночь

Круиз в группе в Стамбуле
5
1 отзыв
Вы оказались в Стамбуле и никак не можете придумать планы на Новый год? Не переживайте — мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего корабля — мы отправляемся в праздничное путешествие по Босфору. Вас ждут живая музыка, зажигательные танцы и вкусные блюда от шеф-повара. Встретьте Новый год с видами на Стамбул.
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

  • Дворец Долмабахче
  • Дворец Топкапы и Дворец Бейлербей
  • Залив Золотой рог и Босфорский пролив
  • Девичья и Галатская башня
  • Мечеть Ортакёй
  • Первый и второй Босфорский мосты
  • Районы Эминоню, Бешикташ, Кабаташ, Ортакёй, Ускюдар, Бебек, Арнавуткей, Итине
  • Крепости Румели и Анадолу Хисар
  • Новогодний салют над Босфором

Описание

Яркое и запоминающееся событие Встретить незабываемый Новый год 2024 в Стамбуле вам поможет впечатляющий тур по Босфору! Турецкая ночь, которая включает в себя огни ночного города. Послушаете живую музыку. Насладитесь красотой фейерверков над Босфорским мостом. Получите удовольствие от программ с восточными и народными танцами и других развлечений! Вас заберут из отеля на комфортабельном трансфере, после чего доставят на палубу коробля, где вас уже будут ждать праздничные накрытые столы в уютном, теплом и ярком зале, а за окнами будут сменяться картинки Ночного города. Вкусный новогодний ужин с заккусками и горячими блюдами, напитки, народные турецкие и цыганские танцы, танец живота, дискотека и многое другое За несколько минут до заветных четырех нолей торжественно откроют шампанское, и вы загадаете желание на границе Европы и Азии. К празднованию подключится весь Стамбул — и загорится сотней фейерверков над Босфором! По окончании круиза, вас вновь доставят до вашего отеля на комфортабельном трансфере

Только 31 декабря в 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из вашего отеля туда и обратно
  • Шоу программа
  • Праздничное меню и приветсвенный коктейль
  • Безлимитные алкогольные и безалкогольные напитки
Место начала и завершения?
на ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Только 31 декабря в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • После бронирования укажите полное Название вашего отеля
  • Где вы будете проживать
  • Имена и Фамилии всех участников экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Г
4 янв 2022
Все прекрасно! Спасибо! Хотелось бы, чтобы в будущем новогодняя программа была более интересная, например с фокусами и хорошими песнями.

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