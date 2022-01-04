Вы оказались в Стамбуле и никак не можете придумать планы на Новый год? Не переживайте — мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего корабля — мы отправляемся в праздничное путешествие по Босфору. Вас ждут живая музыка, зажигательные танцы и вкусные блюда от шеф-повара. Встретьте Новый год с видами на Стамбул.

Описание

Яркое и запоминающееся событие Встретить незабываемый Новый год 2024 в Стамбуле вам поможет впечатляющий тур по Босфору! Турецкая ночь, которая включает в себя огни ночного города. Послушаете живую музыку. Насладитесь красотой фейерверков над Босфорским мостом. Получите удовольствие от программ с восточными и народными танцами и других развлечений! Вас заберут из отеля на комфортабельном трансфере, после чего доставят на палубу коробля, где вас уже будут ждать праздничные накрытые столы в уютном, теплом и ярком зале, а за окнами будут сменяться картинки Ночного города. Вкусный новогодний ужин с заккусками и горячими блюдами, напитки, народные турецкие и цыганские танцы, танец живота, дискотека и многое другое За несколько минут до заветных четырех нолей торжественно откроют шампанское, и вы загадаете желание на границе Европы и Азии. К празднованию подключится весь Стамбул — и загорится сотней фейерверков над Босфором! По окончании круиза, вас вновь доставят до вашего отеля на комфортабельном трансфере