Это идеальный способ провести вечер на воде! Вас ждут традиционные турецкие танцы, живое шоу, ужин и виды на вечерний город.
Вы увидите Долмабахче, Галатскую и Девичью башни, Босфорский мост и другие жемчужины города, слушая аудиогид на английском языке. Попробуете блюда местной кухни. И ощутите магию Стамбула.
Вы увидите Долмабахче, Галатскую и Девичью башни, Босфорский мост и другие жемчужины города, слушая аудиогид на английском языке. Попробуете блюда местной кухни. И ощутите магию Стамбула.
Описание круиза
Во время прогулки вы увидите знаковые места Стамбула с воды:
- дворец Топкапы — роскошную резиденцию османских султанов
- легендарную Цистерну Базилику
- вечерний Босфор
- а также дворец Долмабахче, Галатскую и Девичью башни, Босфорский мост
Аудиогид на английском языке расскажет об истории и культуре города, пока вы наслаждаетесь видами Стамбула.
Также в программе:
- традиционные турецкие народные танцы, восточные шоу, сиртаки, фламенко и танец кружащихся дервишей
- полноценный ужин на воде (закуски, сезонная рыба, мясное ассорти на гриле, вегетарианские горячие блюда, десерты), кофе по-турецки, чай и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, ужин с безалкогольными напитками, аудиогид на английском языке, развлекательное вечернее шоу
- Отдельно по желанию оплачиваются заказы по меню, алкогольные напитки, кальян, VIP-места, детские кресла для детей до 5 лет — стоимость по запросу
- Услуга трансфера из отеля и в отель предоставляется в районах Султанахмет, Таксим, Сиркеджи, Кабаташ, Эминеню, Шишли, Аксарай, Каракей, Бейоглу, Лалели, Беязит, Топкапы, Зейтинбурну, Бешикташ, Ортакей, Кагытане, Сютлюче и Везнецилер
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 20:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля или в гавани Сибали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 853 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Круиз
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
Начало: От отеля или на причале, если без трансфера
Расписание: ежедневно в 19:30
€30 за человека
-
23%
Круиз
Роскошный вечер в сердце Стамбула: круиз по Босфору с ужином
Начало: Ömer Avni, Meclis-i Mebusan Cd., 34427 Beyoğlu/İst...
Расписание: Ежедневно: сбор гостей начинается в 19:00, открытие дверей — в 20:00.
€30
€39 за человека
Круиз
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: Только 31 декабря в 21:00
31 дек в 21:00
€400 за человека