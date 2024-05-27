1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«А любителей вина ждет дегустация местных напитков»
Завтра в 10:00
9 июня в 17:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле
Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий
Начало: Каракей
«Рекомендуем готовиться к дегустациям заранее и приходить очень голодными, а также брать просторную одежду:)»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«Азы профессиональной дегустации»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
«По вашему желанию я также могу показать лучшие кальянные города или устроить дегустацию лучших алкогольных напитков Стамбула»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
«затраты на обед и дегустации (30-40 евро на человека)»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
«В стоимость не включено: проезд на общественном транспорте, алкоголь и закуски (в том числе за гида, если вы хотите, чтобы в дегустациях вам составили компанию)»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«🥗 Утренняя трапеза по-стамбульскиПутешествие начнется с дегустации турецких сладостей или традиционного завтрака»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Османская сказка: вкусы и виды
Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Начало: в вашем отеле
«За мостом наш корабль причалит в районе Ченгелькёй, где будет первая дегустация»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Гастрономическая сказка в Стамбуле
Посетить самые «вкусные» места города контрастов и открыть для себя необычные блюда местной кухни
«Если захотите, после завтрака заглянем на дегустацию вина»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
250€213 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин27 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Однозначно рекомендую и программу и прекрасного гида Ольгу. Она прекрасный рассказчик, интересно
- ЮЮлия23 мая 2024Нам проводила экскурсию прекрасная девушка Сулу из Казахстана. Ставлю 4 за приятность гида, но сама экскурсия непродуманная. Я бы все-таки
- ЕЕкатерина16 мая 2024Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых в Стамбуле начался с
- ЕЕкатерина15 мая 2024Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала была прогулка, знакомство с кварталом, потом было поглощение различных вкусностей))) Али прекрасный рассказчик и собеседник! Очень рады знакомству!
- ААлла12 мая 2024Пожалуй самая запоминающаяся экскурсия в Стамбуле, но её надо брать только с учётом что участники находятся в не плохой физической
- ЛЛилия11 мая 2024Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной экскурсии, зря! Нашим гидом
- ААнастасия10 мая 2024Очень интересный и вкусный маршрут, побывали в разных районах Стамбула. Поразило разнообразие street food, очень понравилась рыбная шаверма и тантуни 👍
- ААлена10 мая 2024Отличная получилась прогулка! Было интересно и вкусно!
- ЛЛилия9 мая 2024Отличная прогулка, вкусная, с нотками истории. Гид приятная и милая. Нам было интересно 🇹🇷❤️
- ММария7 мая 2024Заказывала экскурсию доя своего руководителя, он видел очень много всего и уде не раз был в Стамбуле Дмитрию удалось заинтересовать его и его сына-подростка и провести доя них замечательный тур! Спасибо, буду рекомендовать вас своим коллегам!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дегустационные туры»
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