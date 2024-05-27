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выбора места для ужина, сменили 3 места, был провал на провале, шаурма невкусная, сухая, чечевичный суп подали жутко кислый, мясо сухое, острое, ни мы, ни дети не смогли это есть(На следующий день у нас была запланирована гастрономическая экскурсия с Юлией по Стамбулу. Начали с турецкого завтрака в приятном месте в новом районе Галапорт, очень вкусно, разнообразно и интересно. На экскурсии были с двумя маленькими детьми, 4 года и 10 месяцев, никаких проблем у нас не возникало, Юлия подстраивалась под все наши пожелания, главное их озвучивать)))) более того, помогала с детьми, катала коляску:-) за день посетили кучу интереснейших мест, которые сами вряд ли бы посетили, тем более такой непростой компанией с малышами. Посетили рыбный рынок, попробовали вкуснейшие свежие устрицы, мидии, мясо в горшочке, мороженое, пахлаву и многое другое, послушали интересные истории про Турцию и ее достопримечательности, быт людей и национальные особенности! Получили кучу рекомендаций по вкусным кафе и ресторанам, достопримечательностям, которые стоит посетить. Юлия помогла спланировать маршрут и на следующие дни, постоянно нас консультировала по всем нашим вопросам) Вообщем супер довольны. От души рекомендасьон:-) вернемся к Юлии по следующему прилету в Стамбул)