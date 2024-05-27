Дегустации на экскурсиях в Стамбуле – попробуйте новое на вкус

Найдено 9 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Стамбуле, цены от €90, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«А любителей вина ждет дегустация местных напитков»
Завтра в 10:00
9 июня в 17:00
160 за всё до 4 чел.
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
178 отзывов
Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле
Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий
Начало: Каракей
«Рекомендуем готовиться к дегустациям заранее и приходить очень голодными, а также брать просторную одежду:)»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
135 за всё до 4 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«Азы профессиональной дегустации»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от 150 за всё до 6 чел.
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
«По вашему желанию я также могу показать лучшие кальянные города или устроить дегустацию лучших алкогольных напитков Стамбула»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
«затраты на обед и дегустации (30-40 евро на человека)»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198179 за всё до 4 чел.
Нетуристические бары Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
«В стоимость не включено: проезд на общественном транспорте, алкоголь и закуски (в том числе за гида, если вы хотите, чтобы в дегустациях вам составили компанию)»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
90 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«🥗 Утренняя трапеза по-стамбульскиПутешествие начнется с дегустации турецких сладостей или традиционного завтрака»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Османская сказка: вкусы и виды
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Османская сказка: вкусы и виды
Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Начало: в вашем отеле
«За мостом наш корабль причалит в районе Ченгелькёй, где будет первая дегустация»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Гастрономическая сказка в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Гастрономическая сказка в Стамбуле
Посетить самые «вкусные» места города контрастов и открыть для себя необычные блюда местной кухни
«Если захотите, после завтрака заглянем на дегустацию вина»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
250213 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    27 мая 2024
    Винные прогулки: Стамбул с сомелье
    Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Однозначно рекомендую и программу и прекрасного гида Ольгу. Она прекрасный рассказчик, интересно
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    подает материал, поддерживает беседу, отвечая на все вопросы про город и собственно вино. 5 часов пролетели незаметно - за это время мы погуляли по центру, посетили видовые бары и замечательный ресторан в конце. Все это время мы дегустировали турецкие вина, которые действительно стали настоящим открытием! Ольга помогла глубже понять турецкое виноделие, познакомив нас настоящими самородками, в том числе автохтонными винами Турции из разных ее регионов. Получилась своего рода экскурсия по целой стране, не покидая Стамбул. Ребята, которые не имели большого опыта в дегустации при помощи Ольги и ее высокого профессионализма смогли лучше понять свои вкусы и предпочтения, а более опытные слушатели имели шанс попробовать волшебные розовые, белые в т. ч. игристые и красные вина, ставшие своего рода новыми вкусовыми и ароматическими открытиями. Я однозначно рекомендую - Ольга определенно Лучшая!

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Нетуристические бары Стамбула
    Нам проводила экскурсию прекрасная девушка Сулу из Казахстана. Ставлю 4 за приятность гида, но сама экскурсия непродуманная. Я бы все-таки
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    предпочла конкретный маршрут по конкретным местам, чтобы ознакомиться с какими-то особенностями именно турецкого времяпрепровождения. В итоге, мы пили баночный эфс, потом баночный гиннес, потом испанское вино. За день до этого мы были на кулинарной экскурсии, и там пили и прекрасное турецкое вино, и пробовали ракию, не говоря уже про чай и кофе. Но Сулу - очень приятный собеседник, готова отвечать на все вопросы. Просто сама экскурсия не слишком удачная.

  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
    Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых в Стамбуле начался с
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    выбора места для ужина, сменили 3 места, был провал на провале, шаурма невкусная, сухая, чечевичный суп подали жутко кислый, мясо сухое, острое, ни мы, ни дети не смогли это есть(На следующий день у нас была запланирована гастрономическая экскурсия с Юлией по Стамбулу. Начали с турецкого завтрака в приятном месте в новом районе Галапорт, очень вкусно, разнообразно и интересно. На экскурсии были с двумя маленькими детьми, 4 года и 10 месяцев, никаких проблем у нас не возникало, Юлия подстраивалась под все наши пожелания, главное их озвучивать)))) более того, помогала с детьми, катала коляску:-) за день посетили кучу интереснейших мест, которые сами вряд ли бы посетили, тем более такой непростой компанией с малышами. Посетили рыбный рынок, попробовали вкуснейшие свежие устрицы, мидии, мясо в горшочке, мороженое, пахлаву и многое другое, послушали интересные истории про Турцию и ее достопримечательности, быт людей и национальные особенности! Получили кучу рекомендаций по вкусным кафе и ресторанам, достопримечательностям, которые стоит посетить. Юлия помогла спланировать маршрут и на следующие дни, постоянно нас консультировала по всем нашим вопросам) Вообщем супер довольны. От души рекомендасьон:-) вернемся к Юлии по следующему прилету в Стамбул)

    Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
    Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала была прогулка, знакомство с кварталом, потом было поглощение различных вкусностей))) Али прекрасный рассказчик и собеседник! Очень рады знакомству!
    Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. СначалаСпасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала
  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Винные прогулки: Стамбул с сомелье
    Пожалуй самая запоминающаяся экскурсия в Стамбуле, но её надо брать только с учётом что участники находятся в не плохой физической
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    форме, так как ходить будете в прямом смысле по горам, Ольга проводит тур на высшем уровне, очень интересно и познавательно, ну и вкусно. Спасибо.

  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по Стамбулу
    Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной экскурсии, зря! Нашим гидом
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    была Инга, благодаря ей мы закрыли все свои гештальты, а также покатались на трамвае и посетили классные значимые места в городе! погода была капризна, шел дождь, но нам это не помешало. Совет для тех, кто выберет для себя эту экскурсию: НЕ ЕШЬТЕ накануне или хотя бы НЕ завтракайте)) мы чуть не взорвались, пока все попробовали, оно того стоило

    Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорнойОднозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорнойОднозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорнойОднозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорнойОднозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорнойОднозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорнойОднозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать
    Очень интересный и вкусный маршрут, побывали в разных районах Стамбула. Поразило разнообразие street food, очень понравилась рыбная шаверма и тантуни 👍
  • А
    Алена
    10 мая 2024
    Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
    Отличная получилась прогулка! Было интересно и вкусно!
  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по Стамбулу
    Отличная прогулка, вкусная, с нотками истории. Гид приятная и милая. Нам было интересно 🇹🇷❤️
    Отличная прогулка, вкусная, с нотками истории. Гид приятная и милая. Нам было интересно 🇹🇷❤️
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по Стамбулу
    Заказывала экскурсию доя своего руководителя, он видел очень много всего и уде не раз был в Стамбуле Дмитрию удалось заинтересовать его и его сына-подростка и провести доя них замечательный тур! Спасибо, буду рекомендовать вас своим коллегам!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Гастрономическое путешествие по Стамбулу
  2. Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Стамбуле
  3. Винные прогулки: Стамбул с сомелье
  4. Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать
  5. Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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