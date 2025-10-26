ежедневно в 10:00

Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнём на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур. И конечно, на легендарный красный трамвайчик мы тоже посмотрим! В программе:
«Цветочный пассаж», куда мы заглянем, чтобы поговорить о прибытии в Стамбул белогвардейцев, которые укрылись здесь в 1920-х годах. Вы увидите место, где селились русские эмигранты, узнаете, как они жили и какой вклад в культуру Стамбула внесли.
Католическая церковь: в нарядной базилике Сан Антуан мы поговорим о существовании и истории католической общины Стамбула. И конечно, оценим архитектуру стиля итальянской готики, а внутри рассмотрим мозаики и изображения сцен Священного писания.
Галатская башня: по пути к этому символу Стамбула мы пройдём мимо второй старейшей в мире станции метро.
Синагога (Художественный центр): здесь речь пойдет о еврейской общине — я поделюсь историями самых богатых семей последнего периода Османского государства и покажу вам дома, в которых они жили.
Галатапорт — набережная-бульвар, которая стала лицом современного Стамбула. Вас поразит здешний культурный микс: мы увидим православную церковь, ночные клубы и тусовочные места. А завершим прогулку в порту с превосходным видом на Босфор — пролив, который объединил не только 2 части света, но и десятки разных культур!
Главные точки маршрута
Улица Истикляль и ее красный трамвай
«Цветочный пассаж»
Католическая церковь
Галатская башня
Здание исторической синагоги
Вторая старейшая в мире станция метро
Православная церковь
Галатапорт
Галатский мост
Организационные детали
Из-за событий в Израиле посещение синагоги для вашей безопасности заменим визитом в православную церковь (армянскую, русскую или турецкую)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джев — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2993 туристов
Я представитель команды гидов, выпускник СПбГУ. Наша команда лицензированных гидов состоит из профессионалов, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями в области туризма. Наши экскурсии направлены на то, чтобы предложить участникам незабываемые впечатления, открывая перед ними богатую историю, культурное наследие и современный облик Стамбула.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
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2
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1
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Olga
Джевхер- турок с отличным знанием русского языка(образование - в том числе СПб)и истории. Тактичный, эрудированный, приятный в общении. Время пролетело незаметно. Спасибо большое за экскурсию!!!!! 🫶 «Сарафанное радио»?))))- да!))
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О
Оксана
Однозначно рекомендуем для знакомства с городом и погружения в его атмосферу!
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Светлана
Вчера побывали с дочерью, которая совсем не любит экскурсии, на экскурсии «Мультикультурный Стамбул». Моей дочери понравилось! Экскурсовод понятно и интересно рассказывает о любимом городе, о любимом народе, об истории турецкого читать дальшеуменьшить
народа, взаимоотношениях с другими народами, о русских эмигрантах. Зашли в атмосферное кафе с видом на Босфор, увидели самую древнюю мечеть, музей кошек, увидели другой Стамбул! Однозначно рекомендую к посещению! После обзорных экскурсий по историческому центру эта программа порадовала и впечатлила!
+2
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А
Александра
Прогулка началась пунктуально и без опозданий - это первое впечатление, оно не обмануло. Выяснилось, что гид - профессиональный историк, в теме разбирается, рассказывает неочевидные факты для русского человека. Экскурсия насыщенна читать дальшеуменьшить
событиями, по ходу маршрута находятся локации, которые в одиночку обнаружить крайне затруднительно. В общем и целом - весьма довольна, рекомендую всем, кому интересна история, красота и неочевидный обывателю взгляд на мир.
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Тимур
нашим гидом был Джевхер. спасибо ему за экскурсию. мы прилетели в Стамбул в 16.20 + взяли пару часов на решение организационных вопросов, поэтому наша прогулка началась 19.00. Джевхер подстроился под наше читать дальшеуменьшить
время и избавил нас от лишних переездов, начав экскурсию сразу от отеля. избрав оптимальный вид транспорта скоростной трамвай и фуникулер мы быстро оказались на старте, минуя пробки и изнурительный подъем. мы прогулялись по Истикляль, спустились к набережной на которой и завершилось наша прогулка. учитывая перелет и неважную погоду, впечатление осталось смазанным. Джевхер показал и рассказал лайфхаки для путешественников, которые впервые оказались в Стамбуле. лично для меня был интересен взгляд местного жителя на знаковые события и места в истории Стамбула. спасибо за экскурсию.
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Алла
Прекрасный гид с чувством юмора и внимательным отношением к потребностям слушателей. Прогулка от площади Таксим до Галата-порта даже под холодным февральским дождем оказалась приятной и интересной.