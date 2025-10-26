ежедневно в 10:00

Оживлённая улица Истикляль — это не только излюбленное место встреч стамбульцев, но и место переплетения разных культур. В этом переплетении мы и будем разбираться: я проведу вас следами белогварцейцев, покажу, как соседствуют церковь, мечеть, костел и синагога. С моей помощью Стамбул откроется вам как мозаика, за каждым кусочком которой кроются истории целых народов.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнём на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур. И конечно, на легендарный красный трамвайчик мы тоже посмотрим! В программе:

«Цветочный пассаж», куда мы заглянем, чтобы поговорить о прибытии в Стамбул белогвардейцев, которые укрылись здесь в 1920-х годах. Вы увидите место, где селились русские эмигранты, узнаете, как они жили и какой вклад в культуру Стамбула внесли.

Католическая церковь: в нарядной базилике Сан Антуан мы поговорим о существовании и истории католической общины Стамбула. И конечно, оценим архитектуру стиля итальянской готики, а внутри рассмотрим мозаики и изображения сцен Священного писания.

Галатская башня: по пути к этому символу Стамбула мы пройдём мимо второй старейшей в мире станции метро.

Синагога (Художественный центр): здесь речь пойдет о еврейской общине — я поделюсь историями самых богатых семей последнего периода Османского государства и покажу вам дома, в которых они жили.

Галатапорт — набережная-бульвар, которая стала лицом современного Стамбула. Вас поразит здешний культурный микс: мы увидим православную церковь, ночные клубы и тусовочные места. А завершим прогулку в порту с превосходным видом на Босфор — пролив, который объединил не только 2 части света, но и десятки разных культур!

Главные точки маршрута

Улица Истикляль и ее красный трамвай

«Цветочный пассаж»

Католическая церковь

Галатская башня

Здание исторической синагоги

Вторая старейшая в мире станция метро

Православная церковь

Галатапорт

Галатский мост

Организационные детали