ежедневно в 10:00

Мультикультурный Стамбул

Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории

5
1 отзыв
Оживленная улица Истикляль — это не только излюбленное место встреч стамбульцев, но и место переплетения разных культур.

В этом переплетении мы и будем разбираться: я проведу вас следами белогварцейцев, покажу, как соседствуют церковь, мечеть, костел и синагога.

С моей помощью Стамбул откроется вам как мозаика, за каждым кусочком которой кроются истории целых народов.
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
Мультикультурный Стамбул
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Описание

Что вас ожидает

Исследовать культурную мозаику Стамбула мы начнем на площади Таксим: здесь я немного расскажу о зарождении Турции, а затем поведу вас по улице Истикляль, на которую, словно на нитку бус, нанизаны архитектурные шедевры разных культур. И конечно, на легендарный красный трамвайчик мы тоже посмотрим! В программе:

«Цветочный пассаж», куда мы заглянем, чтобы поговорить о прибытии в Стамбул белогвардейцев, которые укрылись здесь в 1920-х годах. Вы увидите место, где селились русские эмигранты, узнаете, как они жили и какой вклад в культуру Стамбула внесли.

Католическая церковь: в нарядной базилике Сан Антуан мы поговорим о существовании и истории католической общины Стамбула. И конечно, оценим архитектуру стиля итальянской готики, а внутри рассмотрим мозаики и изображения сцен Священного писания.

Галатская башня: по пути к этому символу Стамбула мы пройдем мимо второй старейшей в мире станции метро. А оказавшись у башни, раскроем легенды этого места и посмотрим на город с высоты.

Синагога (Художественный центр): здесь речь пойдет о еврейской общине — я поделюсь историями самых богатых семей последнего периода Османского государства и покажу вам дома, в которых они жили.

Галатапорт — набережная-бульвар, которая стала лицом современного Стамбула. Вас поразит здешний культурный микс: мы увидим православную церковь, ночные клубы и тусовочные места. А завершим прогулку в порту с превосходным видом на Босфор — пролив, который объединил не только 2 части света, но и десятки разных культур!

Главные точки маршрута

  • Улица Истикляль и ее красный трамвай
  • «Цветочный пассаж»
  • Католическая церковь
  • Галатская башня
  • Здание исторической синагоги
  • Вторая старейшая в мире станция метро
  • Православная церковь
  • Галатапорт
  • Галатский мост

Организационные детали

  • Посещение Галатской башни оплачивается дополнительно: 175 лир
  • Синагога, которую мы посещаем, закрыта по понедельникам

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
24 дек 2022
Отличный рассказчик, знает историю.
Знание русского языка на отлично!

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