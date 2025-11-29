Мои заказы

Стамбул: полное погружение (с посещением всех ключевых достопримечательностей)

Раскрыть старинный Константинополь во всём его многослойном великолепии
Маршрут этой экскурсии продуман так, чтобы за шесть часов вы без спешки увидели главное в архитектуре и духовном наследии Стамбула — от Ипподрома и Святой Софии до Цистерны Базилика. Он особенно понравится тем, кто любит замечать детали и искать в них скрытые смыслы. А гид поможет увидеть общую картину и ощутить дух древнего Константинополя.
Описание экскурсии

Макет Константинополя

Начнём с точки, которая сделает ваше знакомство с районом Султанахмет максимально осознанным. Вы увидите макет древнего Константинополя, рассмотрите редкие исторические фотографии и сразу поймёте, как был устроен город. Это позволит увидеть общую картину, прежде чем отправиться на прогулку по настоящему Константинополю.

Византийский ипподром

На главной площади Стамбула вы узнаете множество фактов о гладиаторах и древних состязаниях. Перед вами предстанут греческие колонны, египетский обелиск, змеевидная колонна и украшенный золотом фонтан.

Дворец Топкапы

Величественная резиденция османских султанов хранит тайны, которые определяли судьбу империи. Мы пройдём через парадные дворы, заглянем в Гарем, и гид расскажет о тонкостях дворцового быта, невидимых законах, интригах и судьбах, скрытых за мраморными стенами.

Дополнительно вы увидите:

  • Церковь Айя Ирина — строгую и хрупкую, хранящую вековую атмосферу
  • Монетный двор — место, где чеканили богатство империи
  • Дворцовую пекарню, некогда кормившую тысячи людей
  • Фонтан палачей с мрачной, но важной символикой
  • Тайное место для наблюдения женщин за дворцовыми церемониями

Собор Святой Софии

История этого византийского шедевра насчитывает полторы тысячи лет. Вы узнаете, кто его создал и как складывалась судьба этой святыни.

Голубая мечеть

Одно из главных сооружений исламской архитектуры. Гид расскажет о смешении стилей, прихотях султана Ахмеда и конфликтах, сопровождавших строительство храма.

Цистерна Базилика

Подземное водохранилище поражает масштабом. Здесь вы увидите голову Медузы Горгоны, узнаете, какие фильмы снимали в этом месте и какие знаменитости его посещали.

Организационные детали

  • Придётся много ходить! Но мы будем делать паузы, отдыхать, пить кофе и чай
  • Посещение музеев оплачивается дополнительно: от 25€ с чел.
  • Мы будем посещать мечети, где действует дресс-код. Пожалуйста, возьмите с собой платок, чтобы прикрыть голову и плечи. Женщинам следует надеть юбку или платье в пол, либо брюки. Мужчинам шорты запрещены
  • В Стамбуле почти везде можно расплачиваться картой. Однако для личных расходов важно иметь при себе наличные деньги — турецкие лиры
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акын
Акын — ваша команда гидов в Стамбуле
Я родился и вырос в Стамбуле, получил степень магистра в области архитектуры и сделал много интересных проектов для города. Я папа троих чудесных детей, один из которых — чёрный кот.
читать дальше

Ещё я писатель — мои книги разошлись большими тиражами, но если вы будете настаивать — я подарю вам экземпляр с автографом:) Окончил с отличием престижный университет туризма в Стамбуле, получил лицензии и организовал своё туристическое бутик-агентство экскурсий: в нашей команде каждый гид — квалицированный, знающий и очень любящий этот невероятный город. С нами всегда комфортно, интересно и эмоционально тепло!

