Стамбул по-особому ощущается у Босфора. Давление большого туристического центра уступает место простору, свежести, расслабленности.
Но в то же время именно у воды сосредоточены жемчужины города: дворец Долмабахче, изящная мечеть Ортакёй, аутентичный район Арнавуткёй. Вы увидите всё это, услышите интересные истории и проникнетесь повседневной жизнью города.
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче
Вы побываете в одной из самых роскошных резиденций Османской империи. Увидите парадные залы, мрамор, позолоту и знаменитую люстру, а также узнаете о жизни правителей и дворца.
Ортакёй
Окажетесь в одном из самых живописных районов у Босфора. Увидите одноимённую мечеть и сделаете фотографии на фоне воды и моста.
Арнавуткёй
Прогуляетесь по уютному району с деревянными особняками и набережной. Почувствуете спокойную атмосферу и узнаете о его прошлом и настоящем.
Организационные детали
- Билет во дворец Долмабахче и гарем оплачивается отдельно — 2000 лир с человека (~$60)
- Для передвижения потребуется Istanbul Card (баланс — около 70 лир на человека, ~$2)
- Для посещения мечети женщинам нужен платок и одежда ниже колен
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дерия — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1551 туриста
Турция — это страна, где культурное наследие является живым и прекрасным, где живут отзывчивые люди, которые охотно предлагают незнакомцам чашку чая, и где есть восхитительно вкусная еда и потрясающе красивые
