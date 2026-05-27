Стамбул по-особому ощущается у Босфора. Давление большого туристического центра уступает место простору, свежести, расслабленности. Но в то же время именно у воды сосредоточены жемчужины города: дворец Долмабахче, изящная мечеть Ортакёй, аутентичный район Арнавуткёй. Вы увидите всё это, услышите интересные истории и проникнетесь повседневной жизнью города.

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче

Вы побываете в одной из самых роскошных резиденций Османской империи. Увидите парадные залы, мрамор, позолоту и знаменитую люстру, а также узнаете о жизни правителей и дворца.

Ортакёй

Окажетесь в одном из самых живописных районов у Босфора. Увидите одноимённую мечеть и сделаете фотографии на фоне воды и моста.

Арнавуткёй

Прогуляетесь по уютному району с деревянными особняками и набережной. Почувствуете спокойную атмосферу и узнаете о его прошлом и настоящем.

