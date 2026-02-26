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Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века

Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Убегающие вверх улочки с резными домиками и кружевными балконами — одно из редких мест в Стамбуле, где сохранилась архитектура, религиозные объекты, гастрономические и культурные традиции 19 века.

Вдали от современных маркетов,
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восточного шума и торговцев вы погрузитесь в атмосферу очаровательной «старомодности» и старых добрососедских отношений. Я познакомлю вас с историей становления одного из самых веротерпимых районов столицы, покажу дом, где жил Ф. Лист, заведение, полюбившееся Мерил Стрип, и ресторан, в котором творились шедевры для Ататюрка.

Открою поразительные виды на Босфор и отведу в арт-кафе при районном огороде, а также подскажу, где стоит попробовать мороженое со вкусом лаванды и лучшую выпечку.

5
37 отзывов
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века

Описание экскурсии

Старинная атмосфера другого Стамбула

Мы встретимся в европейской части города и на кораблике переправимся в азиатскую, где вы увидите Девичью башню и одно из самых знаменитых творений архитектора Синана, а также символ средневековой архитектуры столицы Османской империи — мечеть Михримах-султан. Немного пройдя вдоль набережной, вы выйдете к Кузгунджуку. Из 40 административных частей мегаполиса именно в Ускюдаре притаился прелестный квартал, где вы встретитесь с нетуристическим, старинным и очень душевным Стамбулом. На прогулке по витиеватым улочкам с деревянными домами вы поймете, почему его так любят режиссеры (здесь сняли множество сериалов), и соберете недостающие пазлы в понимании многоликого стамбульского духа.

История одного из наиболее толерантных кварталов столицы

Я познакомлю вас с историей пригорода, возникшего еще в 15 веке. Вы услышите о вынужденном переселении евреев из Испании, их традициях, ставших неотъемлемой частью местной культуры, и мирной совместной жизни с греками, армянами и турками. А выстроенные практически бок о бок православные храмы, синагоги и мечети станут поводом разобраться в менталитете, формировавшихся веками ценностях и особых социальных отношениях, благодаря которым квартал обрел свою самобытность.

Детали их жизни Кузгунджука и атмосферные местечки

По пути вы узнаете, в какой вилле жил Ф. Лист и какой рыбный ресторанчик полюбила Мерил Стрип. Увидите улицы, где проходили съемки популярных фильмов, и место, где местный повар готовил кулинарные шедевры для президента Ататюрка. А также посетите районный огород Kuzguncuk Bostani, где жители могут выращивать овощи, арт-кафе, в котором сможете попробовать блюда из органических продуктов, и симпатичные кондитерские с ароматной выпечкой. Кроме того, в программе будет несколько мест, с которых открываются великолепные и малоизвестные виды на Босфор.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы составят примерно 40 лир/человека с учётом дороги, кофе и выпечки.
  • Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви — гулять будем много!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1259 туристов
Я Мария. Историк и гид по образованию. Живу в этом городе больше 20 лет. Буду рада поделиться своими знаниями, наблюдениями и опытом проживания в этом городе. Он меня поражает и удивляет
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до сих пор своим масштабом, историческим прошлым и культурным наследием. Во время неспешной прогулки со мной вы увидете знаменитые объекты ЮНЕСКО, уютные улочки, кафе и многочисленные детали, которые зарактеризуют этот уникальный город. Вы непременно найдёте то, что вас зацепит и породнит с ним. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Мария-местная жительница, оттого экскурсия получилась домашней. Услышали кроме исторических вводных много человеческих историй.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Спасибо вам,Арсений, за тёплый отзыв!
Рада знакомству.
Удачи в путешествиях!
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О
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям день, прогулялись по всем местам экскурсии «Огород Кузгунджук Бостани — путешествие в Стамбул 19
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века». Гид это не только человек, рассказывающий про историю города, улочек, обитателей и обладающий багажом знаний, но это, в моем понимании, ещё и человек, который умеет позаботиться о путешественнике. Все эти качества есть у Марии. На мой взгляд, она удивительный гид, так как в ней (в отличие от некоторых других гидов!) сочетается: острый ум, обширные знания в области истории и других науках, широкий кругозор, постоянно узнает и учится новому, на любую тему было интересно пообщаться, умение увлекательно (а не сухими фразами и фактами) донести информацию, рассказать историю района и города, она умеет слышать и слушать собеседника, любит людей, а это важнее всего, на мой взгляд, в работе гида 😊 высокий уровень эмпатии, внимательное отношение к пожеланиям клиента и умение их услышать. От всей души еще раз благодарю Марию за увлекательное путешествие в Уськюдар и Кузгунджук, прогулку по набережной, красивые, с душой сделанные фото!! (поверьте, не каждый умеет красиво сфотографировать), за помощь в покупках сладостей и мыла. В заботливой компании Марии я (а это особенно важно, когда ты впервые приезжаешь в незнакомый город и когда ты не мужчина)) я чувствовала себя в уюте, психологическом комфорте, безопасности и ауре душевной теплоты. Добрый, умнейший и интеллигентный гид, собеседник и человек – Мария 😊 Надеюсь, что вернусь в Стамбул когда-нибудь снова и по возвращению теперь экскурсии хотела бы заказывать только у Марии и желаю ей как можно больше замечательных туристов и чтобы туристы выбирали именно её в гиды!!

Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям+2
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
Душевное спасибо и благодарность замечательному гиду Марии! Провела в её компании незабываемый, очень насыщенный по впечатлениям
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D
мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям, жизнелюбию, искренности, а также умению обратить внимание на самые важные детали истории и пространства
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местности, поддерживать баланс приятной нагрузки и отдыха, чувствовать состояние путешественников!
Отдельно хочется сказать о том, что все гастрономические открытия, сделанные по рекомендации Марии, на нас произвели неизгладимое впечатление - мясо, кофе, йогурт, лимонад, булочки, шоколад - ммм!)
Очень рекомендую данную экскурсию в сопровождении Марии!

мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,
мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,
мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,
мы получили огромное удовольствие от нового места в прекрасном Стамбуле благодаря Марии - её обширным знаниям,
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Антонина
Сегодня у нашей семьи произошло увлекательное путешествие в один из исторических районов Стамбула - Кузгунджук. Благодаря нашему прекрасному гиду Марии мы увидели еще одну сторону города, не вычурный и парадный,
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а самобытный и веротерпимый. Именно здесь армянская церковь соседствует с мечетью, а за углом находится синагога. Мария поведала нам о истории создания и заселения данного района, рассказала о укладе жизни и традициях местных жителей. Улицы Кузгунджука идеально подходят для воссоздания предыдущих эпох. Они создают естественный фон, практически не требующий дополнительных декораций. Хочется поблагодарить Марию за великолепную экскурсию и советы по дальнейшему отдыху. А будущим экскурсантам советуем задержаться после прогулки с Марией в этом районе. Здесь прекрасные рестораны и кондитерские)))

Сегодня у нашей семьи произошло увлекательное путешествие в один из исторических районов Стамбула - Кузгунджук. Благодаря
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Ольга
Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас, приедем ещё! Мария нашла общий язык с каждым из нас, нашла интересные уголки для каждого, наполнив экскурсию массой интересных деталей, милых мелочей вроде остановок на кофе и т. д.
Мария, спасибо что открыли для нас так много нового и интересного)
Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,
Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,
Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,
Огромное спасибо Марии за такую душевную и содержательную экскурсию по Азиатской части Стамбула. Кузгуджук покорил нас,
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Анастасия
Очень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы бы никогда не добрались до этих мест. Также во время экскурсии Мария порекомендовала стоящие для посещения места.
Рекомендую данный маршрут, изумительно красиво.
Очень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы бы
Очень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы бы
Очень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы бы
Очень понравилась экскурсия. Мария показала Стамбул, который резко контрастирует с общепринятым представлением. Без нее мы бы
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