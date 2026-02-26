Вдали от современных маркетов,
Описание экскурсии
Старинная атмосфера другого Стамбула
Мы встретимся в европейской части города и на кораблике переправимся в азиатскую, где вы увидите Девичью башню и одно из самых знаменитых творений архитектора Синана, а также символ средневековой архитектуры столицы Османской империи — мечеть Михримах-султан. Немного пройдя вдоль набережной, вы выйдете к Кузгунджуку. Из 40 административных частей мегаполиса именно в Ускюдаре притаился прелестный квартал, где вы встретитесь с нетуристическим, старинным и очень душевным Стамбулом. На прогулке по витиеватым улочкам с деревянными домами вы поймете, почему его так любят режиссеры (здесь сняли множество сериалов), и соберете недостающие пазлы в понимании многоликого стамбульского духа.
История одного из наиболее толерантных кварталов столицы
Я познакомлю вас с историей пригорода, возникшего еще в 15 веке. Вы услышите о вынужденном переселении евреев из Испании, их традициях, ставших неотъемлемой частью местной культуры, и мирной совместной жизни с греками, армянами и турками. А выстроенные практически бок о бок православные храмы, синагоги и мечети станут поводом разобраться в менталитете, формировавшихся веками ценностях и особых социальных отношениях, благодаря которым квартал обрел свою самобытность.
Детали их жизни Кузгунджука и атмосферные местечки
По пути вы узнаете, в какой вилле жил Ф. Лист и какой рыбный ресторанчик полюбила Мерил Стрип. Увидите улицы, где проходили съемки популярных фильмов, и место, где местный повар готовил кулинарные шедевры для президента Ататюрка. А также посетите районный огород Kuzguncuk Bostani, где жители могут выращивать овощи, арт-кафе, в котором сможете попробовать блюда из органических продуктов, и симпатичные кондитерские с ароматной выпечкой. Кроме того, в программе будет несколько мест, с которых открываются великолепные и малоизвестные виды на Босфор.
Организационные детали
- Дополнительные расходы составят примерно 40 лир/человека с учётом дороги, кофе и выпечки.
- Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви — гулять будем много!
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Рада знакомству.
Удачи в путешествиях!
Мария, спасибо что открыли для нас так много нового и интересного)
Рекомендую данный маршрут, изумительно красиво.