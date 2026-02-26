Убегающие вверх улочки с резными домиками и кружевными балконами — одно из редких мест в Стамбуле, где сохранилась архитектура, религиозные объекты, гастрономические и культурные традиции 19 века.Вдали от современных маркетов,

восточного шума и торговцев вы погрузитесь в атмосферу очаровательной «старомодности» и старых добрососедских отношений. Я познакомлю вас с историей становления одного из самых веротерпимых районов столицы, покажу дом, где жил Ф. Лист, заведение, полюбившееся Мерил Стрип, и ресторан, в котором творились шедевры для Ататюрка. Открою поразительные виды на Босфор и отведу в арт-кафе при районном огороде, а также подскажу, где стоит попробовать мороженое со вкусом лаванды и лучшую выпечку.

Описание экскурсии

Старинная атмосфера другого Стамбула

Мы встретимся в европейской части города и на кораблике переправимся в азиатскую, где вы увидите Девичью башню и одно из самых знаменитых творений архитектора Синана, а также символ средневековой архитектуры столицы Османской империи — мечеть Михримах-султан. Немного пройдя вдоль набережной, вы выйдете к Кузгунджуку. Из 40 административных частей мегаполиса именно в Ускюдаре притаился прелестный квартал, где вы встретитесь с нетуристическим, старинным и очень душевным Стамбулом. На прогулке по витиеватым улочкам с деревянными домами вы поймете, почему его так любят режиссеры (здесь сняли множество сериалов), и соберете недостающие пазлы в понимании многоликого стамбульского духа.

История одного из наиболее толерантных кварталов столицы

Я познакомлю вас с историей пригорода, возникшего еще в 15 веке. Вы услышите о вынужденном переселении евреев из Испании, их традициях, ставших неотъемлемой частью местной культуры, и мирной совместной жизни с греками, армянами и турками. А выстроенные практически бок о бок православные храмы, синагоги и мечети станут поводом разобраться в менталитете, формировавшихся веками ценностях и особых социальных отношениях, благодаря которым квартал обрел свою самобытность.

Детали их жизни Кузгунджука и атмосферные местечки

По пути вы узнаете, в какой вилле жил Ф. Лист и какой рыбный ресторанчик полюбила Мерил Стрип. Увидите улицы, где проходили съемки популярных фильмов, и место, где местный повар готовил кулинарные шедевры для президента Ататюрка. А также посетите районный огород Kuzguncuk Bostani, где жители могут выращивать овощи, арт-кафе, в котором сможете попробовать блюда из органических продуктов, и симпатичные кондитерские с ароматной выпечкой. Кроме того, в программе будет несколько мест, с которых открываются великолепные и малоизвестные виды на Босфор.

Организационные детали