Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия начнется на площади Султанахмет, где вы увидите Айя-Софию и Голубую мечеть, а также посетите исторический Ипподром.



Затем мы отправимся в Гранд базар, чтобы узнать о восточной торговле, и завершим маршрут в великолепной мечети Сулеймание, наслаждаясь панорамным видом на Золотой Рог. 5 3 отзыва

Лейла Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -30% €300 выгода €90 €210 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 5 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие по Константинополю с гидом-историком Экскурсия начинается на площади Султанахмет — месте, где пересекаются эпохи. Здесь вы увидите Айя-Софию, символ византийского величия, которая была превращена в мечеть султаном Мехмедом II. Вы узнаете о её легендах, архитектурных особенностях и тайнах мозаик. Затем мы направимся к Голубой мечети, также известной как мечеть Султанахмет, которая является одним из шедевров османского зодчества с шестью минаретами и уникальной атмосферой. Не забудем и об Ипподроме — бывшей арене Византии, где вы сможете увидеть древний обелиск и Змеиную колонну. После этого мы отправимся в Гранд базар, известный как Капалы Чаршы — один из старейших крытых рынков мира. Здесь вы узнаете, как он был устроен во времена султанов, прогуляетесь по лавкам, где продаются золото, ковры, керамика и специи. Мы также поговорим о тонкостях восточного торга и научимся отличать подделки от оригиналов. Финальной точкой нашего маршрута станет мечеть Сулеймание, созданная великим архитектором Синаном по заказу султана Сулеймана Великолепного. Вы сможете насладиться панорамным видом на Золотой Рог и узнать о жизни Сулеймана и его жены Хюррем. В завершение экскурсии мы посетим внутренний двор и мавзолей, где покоятся эти великие правители.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Султанахмет

Немецкий фонтан

Египетский обелиск

Площадь Ипподрома

Хамам Хюрем Султан

Голубая мечеть внутри

Собор Святой Софии снаружи

Гранд Базар внутри

Гробница Роксоланы и Сулеймана

Мечеть Сулеймание внутри Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Немецкий фонтан на площади Султанахмет Завершение: Мечеть Сулеймание Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.