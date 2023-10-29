Чтобы понять Стамбул, я приглашаю вас открыть неизведанные грани города! Мы прогуляемся по району Балат с его красочными фасадами и атмосферными улочками, поторгуемся в лавках Гранд-базара и Египетского рынка. Увидим гробницу султана Сулеймана, а после полюбуемся городом, проплывая через Босфор.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гробница султана Сулеймана
- Гранд-базар и Египетский рынок
- Босфор
- Район Балат
Описание
Что вас ожидает:
- Прогулка по району Балат.
- Шоппинг в Гранд-базаре и Египетском рынке.
- Увидим гробницу султана Сулеймана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с гидомЗавершение: Галатская башня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
29 окт 2023
Гульнарочка, ты самый чуткий, заботливый и веселый гид, каких я встречала! … Ты очень красочно рассказала про историю Османской Империи и хоть я половину уже забыла, но любовные истории сильных и бородатых Султанов остались в сердце надолго)))… Благодарю за прекрасную экскурсию. Весело и драйвово!!!
И
Ирина
23 окт 2023
Очень понравилась экскурсия!!! С удовольствием прошлись по городу, Гид Гульнар увлекательно рассказывала историю Османской Империи. Все было замечательно! Интересную программу дополнил очень сытый обед в местном рыбном кафе. Попробовали невероятно вкусный Balik durum (рыба в лаваше). Спасибо Вам за прекрасный день!
Е
Елена
15 окт 2023
Я побывала в сказке, в настоящей сказке!!! спасибо огромное Гульнаре за экскурсию. Я получила кучу прекрасных, положительных эмоций. Ответственный, грамотрный, корректный гид, экскурсию которого я слушала как восточные сказки — открыв рот. Прекрасно подобранные экскурсионные места просто приводили в восторг! Спасибо! Спасибо! Спасибо за прекрасное проведенное время!
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