Экскурсия начнется на площади Султанахмет, где вы увидите Айя-Софию и Голубую мечеть, а также посетите исторический Ипподром.
Затем мы отправимся в Гранд базар, чтобы узнать о восточной торговле, и завершим маршрут в великолепной мечети Сулеймание, наслаждаясь панорамным видом на Золотой Рог.
Затем мы отправимся в Гранд базар, чтобы узнать о восточной торговле, и завершим маршрут в великолепной мечети Сулеймание, наслаждаясь панорамным видом на Золотой Рог.
Описание экскурсииПутешествие по Константинополю с гидом-историком Экскурсия начинается на площади Султанахмет — месте, где пересекаются эпохи. Здесь вы увидите Айя-Софию, символ византийского величия, которая была превращена в мечеть султаном Мехмедом II. Вы узнаете о её легендах, архитектурных особенностях и тайнах мозаик. Затем мы направимся к Голубой мечети, также известной как мечеть Султанахмет, которая является одним из шедевров османского зодчества с шестью минаретами и уникальной атмосферой. Не забудем и об Ипподроме — бывшей арене Византии, где вы сможете увидеть древний обелиск и Змеиную колонну. После этого мы отправимся в Гранд базар, известный как Капалы Чаршы — один из старейших крытых рынков мира. Здесь вы узнаете, как он был устроен во времена султанов, прогуляетесь по лавкам, где продаются золото, ковры, керамика и специи. Мы также поговорим о тонкостях восточного торга и научимся отличать подделки от оригиналов. Финальной точкой нашего маршрута станет мечеть Сулеймание, созданная великим архитектором Синаном по заказу султана Сулеймана Великолепного. Вы сможете насладиться панорамным видом на Золотой Рог и узнать о жизни Сулеймана и его жены Хюррем. В завершение экскурсии мы посетим внутренний двор и мавзолей, где покоятся эти великие правители.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Султанахмет
- Немецкий фонтан
- Египетский обелиск
- Площадь Ипподрома
- Хамам Хюрем Султан
- Голубая мечеть внутри
- Собор Святой Софии снаружи
- Гранд Базар внутри
- Гробница Роксоланы и Сулеймана
- Мечеть Сулеймание внутри
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий фонтан на площади Султанахмет
Завершение: Мечеть Сулеймание
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Я побывала в сказке, в настоящей сказке!!! спасибо огромное за экскурсию. Я получила кучу прекрасных, положительных эмоций. Ответственный, грамотрный, корректный гид, экскурсию которого я слушала как восточные сказки — открыв рот. Прекрасно подобранные экскурсионные места просто приводили в восторг! Спасибо! Спасибо! Спасибо за прекрасное проведенное время!
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И
Очень понравилась экскурсия!!! С удовольствием прошлись по городу, Гид увлекательно рассказывала историю Османской Империи. Все было замечательно! Интересную программу дополнил очень сытый обед в местном рыбном кафе. Попробовали невероятно вкусный Balik durum (рыба в лаваше). Спасибо Вам за прекрасный день!
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В
Самый чуткий, заботливый и веселый гид, каких я встречала! … Очень красочно рассказала про историю Османской Империи и хоть я половину уже забыла, но любовные истории сильных и бородатых Султанов остались в сердце надолго)))… Благодарю за прекрасную экскурсию. Весело и драйвово!!!
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