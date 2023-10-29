Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле
5
3 отзыва
Чтобы понять Стамбул, я приглашаю вас открыть неизведанные грани города! Мы прогуляемся по району Балат с его красочными фасадами и атмосферными улочками, поторгуемся в лавках Гранд-базара и Египетского рынка. Увидим гробницу султана Сулеймана, а после полюбуемся городом, проплывая через Босфор.
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Османская Сказка: вдоль берегов Золотого Рога
Ближайшие даты:
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
10
дек
11
дек
12
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гробница султана Сулеймана
  • Гранд-базар и Египетский рынок
  • Босфор
  • Район Балат

Описание

Что вас ожидает:

  • Прогулка по району Балат.
  • Шоппинг в Гранд-базаре и Египетском рынке.
  • Увидим гробницу султана Сулеймана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Галатская башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
29 окт 2023
Гульнарочка, ты самый чуткий, заботливый и веселый гид, каких я встречала! … Ты очень красочно рассказала про историю Османской Империи и хоть я половину уже забыла, но любовные истории сильных и бородатых Султанов остались в сердце надолго)))… Благодарю за прекрасную экскурсию. Весело и драйвово!!!
И
23 окт 2023
Очень понравилась экскурсия!!! С удовольствием прошлись по городу, Гид Гульнар увлекательно рассказывала историю Османской Империи. Все было замечательно! Интересную программу дополнил очень сытый обед в местном рыбном кафе. Попробовали невероятно вкусный Balik durum (рыба в лаваше). Спасибо Вам за прекрасный день!
Е
15 окт 2023
Я побывала в сказке, в настоящей сказке!!! спасибо огромное Гульнаре за экскурсию. Я получила кучу прекрасных, положительных эмоций. Ответственный, грамотрный, корректный гид, экскурсию которого я слушала как восточные сказки — открыв рот. Прекрасно подобранные экскурсионные места просто приводили в восторг! Спасибо! Спасибо! Спасибо за прекрасное проведенное время!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеПешеходныеГранд базарПопулярные местаЕгипетский базарРайон Балат

Похожие туры из Стамбула

Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Побывать в ключевых местах города и погрузиться в их историю - на групповой экскурсии
на площади Султанахмет
Сегодня
Завтра
6 дек
7 дек
3532 за человека
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
На яхте по Босфору
Групповая
2.5 часа
905 отзывов
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
на пристани Эминёню
6 дек
7 дек
8 дек
9 дек
30 за человека
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
159 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
7 дек
9 дек
10 дек
11 дек
150 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ