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Панорама Стамбула

Зара О.
Зара О. – Гид из Стамбула
Во время нашей прогулки по Стамбулу, вам откроются самые красивые 🤩 панорамы города.

Мы посетим парк-музей «Миниатюрк» и поднимемся по канатной дороге на холм Пьера Лоти, откуда открываются панорамные виды на прекрасный Золотой Рог.

Затем отправимся в маленькую Европу — район Бейоглу, а в районе Таксим увидим красный старинный трамвай — визитную карточку города.

Наконец, увидим легендарный мост через Босфор и крепость Румели Хисар.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €65 за человека

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Панорама Стамбула
Панорама Стамбула

Что вы увидите

  • ПАРК-МУЗЕЙ «МИНИАТЮРК»
  • КАНАТНАЯ ДОРОГА
  • ХОЛМ ПЬЕР ЛОТИ
  • РАЙОНЫ ТАКСИМ И БЕЙОГЛУ
  • ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ
  • ИСТОРИЧЕСКИЙ ФУНИКУЛЕР «TUNEL»
  • ГАЛАТСКИЙ МОСТ
  • ОБЕД
  • ТУР НА КОРАБЛЕ ПО БОСФОРУ
  • ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ (ВИД С МОРЯ)
  • КРЕПОСТЬ РУМЕЛИ ХИСАР (ВНЕШНИЙ ОСМОТР)
  • СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА В АЗИИ
  • МОСТ ЧЕРЕЗ БОСФОР
Во время экскурсии 🧭 вы посетите парк-музей "Миниатюрк", поднимитесь по канатной дороге на холм Пьера Лоти, откуда открываются панорамные виды на прекрасный Золотой Рог. Затем вы отправитесь в маленькую Европу- район Бейоглу. В районе Таксим увидите красный старинный трамвай - визитную карточку города. Галатская башня, исторический фуникулер 🚠 "Tunel", Галатский мост, Девичья башня, крепость Румели Хисар, смотровая площадка в Азии, мост через Босфор - все эти места вы сможете посетить на нашей экскурсии.
Что входит
  • Входные билеты по программе
  • Услуги лицензированного гида
  • Трансфер
  • Обед в ресторане турецкой кухни.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Панорама Стамбула
Панорама Стамбула
Панорама Стамбула
Панорама Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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