Зара О. – Гид из Стамбула

Во время нашей прогулки по Стамбулу, вам откроются самые красивые 🤩 панорамы города.



Мы посетим парк-музей «Миниатюрк» и поднимемся по канатной дороге на холм Пьера Лоти, откуда открываются панорамные виды на прекрасный Золотой Рог.



Затем отправимся в маленькую Европу — район Бейоглу, а в районе Таксим увидим красный старинный трамвай — визитную карточку города.



Наконец, увидим легендарный мост через Босфор и крепость Румели Хисар.