Во время экскурсии 🧭 вы посетите парк-музей "Миниатюрк", поднимитесь по канатной дороге на холм Пьера Лоти, откуда открываются панорамные виды на прекрасный Золотой Рог. Затем вы отправитесь в маленькую Европу- район Бейоглу. В районе Таксим увидите красный старинный трамвай - визитную карточку города. Галатская башня, исторический фуникулер 🚠 "Tunel", Галатский мост, Девичья башня, крепость Румели Хисар, смотровая площадка в Азии, мост через Босфор - все эти места вы сможете посетить на нашей экскурсии.
Что входит
Входные билеты по программе
Услуги лицензированного гида
Трансфер
Обед в ресторане турецкой кухни.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.