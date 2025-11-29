Стамбул — город, где Восток встречается с Западом, а древние традиции гармонично сочетаются с современными реалиями. Идём гулять — исследуем Кыдыкёй и Моду, погладим сытых котов, проедем по рельсам в тоннеле.
И поговорим — что едят стамбульцы и где покупают продукты, как правильно пить чай в Турции, как разобраться в местном транспорте и где турки отдыхают после работы.
И поговорим — что едят стамбульцы и где покупают продукты, как правильно пить чай в Турции, как разобраться в местном транспорте и где турки отдыхают после работы.
Описание экскурсии
Кадыкёй — район, где живут обычные стамбульцы. С рыбным рынком, маленькими продуктовыми и фруктовыми лавочками и кафе, где завтракают местные.
Мода. Погуляем вдоль моря по зелёным набережным, встретим уличных котиков и посмотрим на Европу.
Турецкий чай — там, где пьют его сами турки. Вы узнаете, как появились горячие напитки в стране и чем кофе по-турецки отличается от обычного.
Мармарай — поедем в европейскую часть и по пути поговорим, как город соединён под водой и что такое стамбульская карта.
Нетривиальные дворики — с уличным искусством, ремесленными мастерскими и локальными кондитерскими.
Организационные детали
- Мы гуляем пешком и пользуемся общественным транспортом — проезд стоит около 70 лир (~€1,4) за чел.
- Чай включён в стоимость
- Интересно будет взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Vezneciler
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 391 туриста
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 4 чел.
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Азиатский Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трио Стамбула: Старый Город, Босфор, Кадыкёй
Познакомьтесь с историей и культурой Стамбула, посетив его знаковые места. Водная прогулка и прогулка по Кадыкёю оставят незабываемые впечатления
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
Сегодня в 18:00
13 дек в 16:00
€250 за всё до 7 чел.