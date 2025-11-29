Стамбул — город, где Восток встречается с Западом, а древние традиции гармонично сочетаются с современными реалиями. Идём гулять — исследуем Кыдыкёй и Моду, погладим сытых котов, проедем по рельсам в тоннеле. И поговорим — что едят стамбульцы и где покупают продукты, как правильно пить чай в Турции, как разобраться в местном транспорте и где турки отдыхают после работы.

Описание экскурсии

Кадыкёй — район, где живут обычные стамбульцы. С рыбным рынком, маленькими продуктовыми и фруктовыми лавочками и кафе, где завтракают местные.

Мода. Погуляем вдоль моря по зелёным набережным, встретим уличных котиков и посмотрим на Европу.

Турецкий чай — там, где пьют его сами турки. Вы узнаете, как появились горячие напитки в стране и чем кофе по-турецки отличается от обычного.

Мармарай — поедем в европейскую часть и по пути поговорим, как город соединён под водой и что такое стамбульская карта.

Нетривиальные дворики — с уличным искусством, ремесленными мастерскими и локальными кондитерскими.

Организационные детали