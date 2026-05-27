«Виаленд» («Исфанбул») — крупнейший в стране парк развлечений, где каждый найдёт активность по душе.
Экстремальные горки, семейные зоны, исторические декорации, кинотеатр — скучно не будет! Вам доступны любые аттракционы, а я позабочусь об удобной логистике в обе стороны.
Описание трансфер
Я заберу вас из центра, доставлю сначала в парк, а затем обратно. У вас будет неограниченный доступ к аттракционам и около 5 часов на самостоятельный отдых. Комплекс делится на тематические зоны:
- историческую с воссозданными улицами Константинополя и событиями времён Османской империи
- детскую с каруселями, сказочным замком, безопасными качелями
- экстремальную с американскими горками, водными и скоростными развлечениями, комнатой страха
- кинотеатр, зоны виртуальной и дополненной реальности, торговый центр
Организационные детали
- В стоимость включены входной билет в парк и трансфер на микроавтобусе (Mercedes Sprinter или аналогичном). Также доступен тариф без трансфера
- Заберу вас из Фатиха, Султанахмета, Таксима и других центральных районов. Дорога в одну сторону займёт 45–60 минут
- Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Для детей младше 3 лет участие бесплатно. Для ребят 3-11 лет действует детский тариф, возраст могут проверить при входе
- В парке будет координатор, который поможет со всеми вопросами
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандарт (без трансфера)
|€57
|Стандарт детский (3–11 лет)
|€42
|Пакет с трансфером
|€74
|Пакет с трансфером — детский (3–11 лет)
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамед — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Я живу в Стамбуле уже несколько лет и работаю в сфере туризма и организации круизов по Босфору. Этот город стал для меня не просто местом жительства — он вдохновляет каждый
