Стамбула много не бывает — только мало. Вы уже посетили мечеть Меджидийе возле воды или стамбульскую Венецию? Успели оценить дом в виде пагоды и крепость Румелихисар? Попробовали огромную картошку или мороженое со вкусом водки? А что скажете о привидениях из красного особняка? Если ответы «нет» и «ничего» — пришло время отправиться на неисследованную сторону Босфора.

Описание экскурсии

Ортакёй и первый мост

Наш путь начнется в районе Ортакёй, возле знаменитой красавицы — мечети Меджидийе, отбрасывающей отражение в воды Босфора. Мы насладимся удивительным покоем, царящим в ней, и отправимся на площадь Ортакёй, где расположены православная церковь, мечеть и синагога. Гуляя по району, попробуем кумпир — огромную запечённую картошку, или местные вафли с разными сытными начинками. Полюбуемся на особняк Эсмы-султан у воды и обсудим его необычную архитектуру. Пройдём под первым Босфорским мостом и загадаем сокровенное желание.

Стамбульская Венеция и Бебек

Рассмотрим оригинальное красное здание в виде пагоды, в котором отражён дух знаменитого Восточного экспресса. Зайдём в район Арнавуткёй — албанскую деревню, которую именуют стамбульской Венецией. Полюбуемся на деревянные прибрежные дома, напоминающие разноцветный зефир, и отведаем местное мороженое, в ассортименте вкусов которого есть даже водка. Обогнём мыс и окажемся на набережной Бебека — престижного района, где стоят дома политиков, звёзд шоу-бизнеса и спорта, а к причалам пришвартованы их роскошные яхты и катера.

Крепость Румелихисар и второй мост

Полюбуемся на старинные прибрежные особняки на противоположном берегу Босфора и отправимся к конечной точке нашего маршрута — крепости Румелихисар. Там вы узнаете, как султан Фатих заполучил землю под строительство цитадели, сколько времени оно заняло и почему второй Босфорский мост закрыт для пешеходов. А на десерт я расскажу зловещую историю красного особняка с привидениями. На протяжении всего пути мы будет делать фотоостановки, чтобы вы смогли запечатлеть самые живописные локации.

Организационные детали