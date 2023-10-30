Пройтись по районам Ортакёй, Бебек, Арнавуткёй и оценить местный стритфуд
Вы уже посетили мечеть Меджидийе возле воды или стамбульскую Венецию? Успели оценить дом в виде пагоды и крепость Румелихисар? Попробовали огромную картошку или мороженое со вкусом водки? А что скажете о привидениях из красного особняка? Если ответы «нет» и «ничего» — пришло время отправиться на неисследованную сторону Босфора.
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Описание
Что вас ожидает
Ортакёй и первый мост
Наш путь начнется в районе Ортакёй, возле знаменитой красавицы — мечети Меджидийе, отбрасывающей отражение в воды Босфора. Мы насладимся удивительным покоем, царящим в ней, и отправимся на площадь Ортакёй, где расположены православная церковь, мечеть и синагога. Гуляя по району, попробуем кумпир — огромную запечённую картошку, или местные вафли с разными сытными начинками. Полюбуемся на особняк Эсмы-султан у воды и обсудим его необычную архитектуру. Пройдём под первым Босфорским мостом и загадаем сокровенное желание.
Стамбульская Венеция и Бебек
Рассмотрим оригинальное красное здание в виде пагоды, в котором отражён дух знаменитого Восточного экспресса. Зайдём в район Арнавуткёй — албанскую деревню, которую именуют стамбульской Венецией. Полюбуемся на деревянные прибрежные дома, напоминающие разноцветный зефир, и отведаем местное мороженое, в ассортименте вкусов которого есть даже водка. Обогнём мыс и окажемся на набережной Бебека — престижного района, где стоят дома политиков, звёзд шоу-бизнеса и спорта, а к причалам пришвартованы их роскошные яхты и катера.
Крепость Румелихисар и второй мост
Полюбуемся на старинные прибрежные особняки на противоположном берегу Босфора и отправимся к конечной точке нашего маршрута — крепости Румелихисар. Там вы узнаете, как султан Фатих заполучил землю под строительство цитадели, сколько времени оно заняло и почему второй Босфорский мост закрыт для пешеходов. А на десерт я расскажу зловещую историю красного особняка с привидениями. На протяжении всего пути мы будет делать фотоостановки, чтобы вы смогли запечатлеть самые живописные локации.
Организационные детали
- Дополнительные расходы понадобятся только на еду и будут зависеть от вашего аппетита
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у пристани Бешикташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.