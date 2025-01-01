Погрузитесь в атмосферу ночного Стамбула, присоединившись к группе единомышленников.Вас ждут веселые игры с выпивкой, бесплатные раки и коктейли, а также три клуба на крыше, где можно танцевать до утра.Организаторы обеспечат

быстрый и бесплатный вход в клубы, а также безопасность на протяжении всей ночи. Вечеринка завершится на площади Таксим, где команда поможет вызвать такси, если это необходимо. Подходит для всех, кто старше 18 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда ночи теплые и комфортные для прогулок. В октябре и апреле погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, мероприятие также доступно, но следует учитывать более низкие температуры, что может повлиять на комфорт пребывания на открытых площадках.

Сейчас июль — это идеальное время.