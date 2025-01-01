Погрузитесь в атмосферу ночного Стамбула, присоединившись к группе единомышленников.
Вас ждут веселые игры с выпивкой, бесплатные раки и коктейли, а также три клуба на крыше, где можно танцевать до утра.
Организаторы обеспечат
Вас ждут веселые игры с выпивкой, бесплатные раки и коктейли, а также три клуба на крыше, где можно танцевать до утра.
Организаторы обеспечат
5 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Незабываемая ночь в Стамбуле
- 🍹 Бесплатные раки и коктейли
- 🚍 Party Bus для вечеринок
- 🎶 Танцы в клубах на крыше
- 🔒 Безопасность на протяжении всей ночи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда ночи теплые и комфортные для прогулок. В октябре и апреле погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, мероприятие также доступно, но следует учитывать более низкие температуры, что может повлиять на комфорт пребывания на открытых площадках.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Таксим
Описание экскурсииВы встретитесь с группой единомышленников, молодых исследователей и тусовщиков со всего мира, готовых окунуться в ночь и веселиться вместе не менее 6 часов. Организаторы вечеринки начинают вечеринку с забавных игр с выпивкой в баре для встреч и продолжают вечеринкой с раки (турецкий крепкий ликер) и танцами в Party Bus, прежде чем закончить в клубах. Ваш вход в 3 скрытых места для вечеринок на крыше города будет быстрым и бесплатным! Команда не только позаботится о том, чтобы атмосфера вечеринки была зажигательной, но и обеспечит вашу безопасность всю ночь! Паб-кроул заканчивается на площади Таксим в последнем клубе около 3:30 утра. Если вам нужно, команда с радостью поможет вам вызвать Uber/такси в конце. Важная информация: Не подходит для • Беременные женщины • Подростков младше 18 лет Возьмите с собой • Удостоверение личности, также принимаются копии Примите во внимание • Для участия вам должно быть 18 лет или больше.
- Пожалуйста, одевайтесь соответствующим образом.
- Возврат средств и вход невозможны, если вы будете пьяны в начале тура.
ежедневно в 21:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка на Party Bus от места встречи до клубов
- Бесплатный и быстрый вход в 3 клуба на крыше
- Приветствие (коктейль) в каждом месте
- Раки-шоты в баре для встреч
- Игры с выпивкой
- Профессиональные фотографии вечеринок
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля
- Обратный трансфер (тур заканчивается в Таксиме)
- Еда и дополнительные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Cankurtaran, Akbıyık Cd. No:28, 34400 Fatih
Завершение: Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
1 янв 2025
Hi. My name is Kirill. I’m from Russia. I’ve been on the pubcrawl at December 30. It was so incredible. So many interesting and friendly people. Now I have friends
Входит в следующие категории Стамбула
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