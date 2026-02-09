Исследуйте ночные улочки Стамбула, посетите аутентичные бары и таверны, наслаждайтесь напитками по доступным ценам в компании местного гида
Вас ждёт уникальная возможность познакомиться с ночной жизнью Стамбула.
Вместе с русскоязычным гидом вы отправитесь в район Бейоглу, где вас ждут аутентичные бары и мейхане. Программа экскурсии учитывает ваши предпочтения в читать дальшеуменьшить
напитках, будь то коктейли или пиво.
Гид позаботится о вашем комфорте и безопасности, предложив вызвать такси, если общественный транспорт будет неудобен. В стоимость не включены проезд и алкоголь, но цены в этих местах ниже, чем в туристических зонах
Наш гид — русскоязычная девушка — встретит вас у вашего отеля, и вы отправитесь на общественном транспорте в район Бейоглу. Маршрут пройдёт по секретным улочкам со множеством баров и пабов. Вы увидите заведения, где традиционно собираются компаниями за рюмочкой-другой ракы. Познакомитесь с культурой мейхане — турецких таверн. И побываете в самых злачных уголках здешних кварталов.
Алкотрип с учётом ваших пожеланий
Вы можете заранее сообщить, какой алкоголь предпочитаете — и вам предложат лучшие локации. Например, если вас интересует пенное, гид покажет ирландский паб с самым правильным разливным пивом. Можно попробовать разные напитки или, например, сосредоточиться только на коктейлях. При желании зайдём в местные ночные клубы.
Прогулка с заботой о вас
Так как главная задача экскурсии — познакомить вас с различными локациями, будем много гулять, чтобы всё успело развеяться. Но если сложится так, что погружение в ночную жизнь вскружит вам голову, и возвращаться в отель на общественном транспорте не будет казаться хорошей идеей, гид вызовет вам такси.
Безопасность
Прогулка проходит по тусовочным, но безопасным местам. Для комфортного путешествия достаточно соблюдать самые простые правила этикета, руководствоваться чувством меры и не конфликтовать с другими посетителями заведений.
Организационные детали
В стоимость не включено: проезд на общественном транспорте, алкоголь и закуски (в том числе за гида, если вы хотите, чтобы в дегустациях вам составили компанию). Цены на алкоголь здесь ниже, чем в туристических районах.
Учитывая специфику экскурсии, мы не можем не напомнить о необходимости придерживаться правил приличия. При нарушении личных границ гида экскурсия будет прекращена, деньги в этом случае не возвращаются.
На некоторых улицах снимать запрещено — вас предупредят
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 34059 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
3
–
2
–
1
–
Михаил
Отличная экскурсия, а точнее прогулка с подругой, с которой вы давно не виделись. Баяна знает такие места и локации, в которые ты никогда бы один не попал. потрясающие виды на читать дальшеуменьшить
Стамбул с разных точек города, а места в которых проходит ночная жизнь Стамбула - отдельная любовь. нас везде встречали как родных, все было максимально дружелюбно, вкусно. Буду советовать всем эту экскурсию и конечно лично Баяну. Еще раз спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Были с супругой в мае. Экскурсию проводила Назиля, молодая, приятная в общении девушка. В целом прогулка понравилась, но ничего особенного или необычного в посещении питейных заведений не было. Возможно, потому читать дальшеуменьшить
что меня в этом вопросе уже сложно удивить, но эффект "вау" отсутствовал. Плюс мы не любим вино и коктейли, а с хорошим пивом и настойками в Стамбуле напряженно. Неплохой вариант провести вечер, но есть нюансы. .
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
экскурсию провела прекрасная девушка Назиля- встретила в лобби отеля, по пути была очень внимательна, спрашивала как нам удобнее будет доехать, нужна ли карта и пр. была очень позитивна, поддерживала беседу читать дальшеуменьшить
на любые темы, проверяла чеки чтобы нам не обманули. до экскурсии поинтересовалась какие напитки нам было бы интересно попробовать и показала нам их все)) очень рекомендую Назилю не просто как проводника по барам, а приятную спутницу. Вам покажут места куда сам врядли забредешь, но попробуешь очень интересные и необычные напитки!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Гид Баяна провела прекрасную экскурсию, где хорошо сочетались внешние впечатления, напитки и содержательное общение. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Nadegda
Наше знакомство со Стамбулом началось с очень приятной и красивой девушки Дили. Которая после первой же фразы,добрый вечер, стала для нас родственницей которую мы давно не видели и рады её читать дальшеуменьшить
видеть. Диля нас накормила, напоила и выгуляля нас по интересным и вкусным местам. И так же очень хочется сказать ей огромное спасибо, она не смотрела на часы и торопилась нас отпустить. Было очень интересно когда она показала нам места где местные пьют чай, и через пару минут провела нас в Пера отель где мы вкушали вкусные коктейли. Общение с Дилей оставило у нас очень приятное послевкусие и приятные воспоминание и так же желание еще раз с ней встретиться.
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
весело провели время, побывав в винных и коктейльных барах и мейхане. очень классная девушка Роза была нашим гидом, ей особая благодарность 👌
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Нетуристические бары Стамбула»