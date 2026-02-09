Вас ждёт уникальная возможность познакомиться с ночной жизнью Стамбула.Вместе с русскоязычным гидом вы отправитесь в район Бейоглу, где вас ждут аутентичные бары и мейхане. Программа экскурсии учитывает ваши предпочтения в

напитках, будь то коктейли или пиво. Гид позаботится о вашем комфорте и безопасности, предложив вызвать такси, если общественный транспорт будет неудобен. В стоимость не включены проезд и алкоголь, но цены в этих местах ниже, чем в туристических зонах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ночная жизнь Стамбула

Наш гид — русскоязычная девушка — встретит вас у вашего отеля, и вы отправитесь на общественном транспорте в район Бейоглу. Маршрут пройдёт по секретным улочкам со множеством баров и пабов. Вы увидите заведения, где традиционно собираются компаниями за рюмочкой-другой ракы. Познакомитесь с культурой мейхане — турецких таверн. И побываете в самых злачных уголках здешних кварталов.

Алкотрип с учётом ваших пожеланий

Вы можете заранее сообщить, какой алкоголь предпочитаете — и вам предложат лучшие локации. Например, если вас интересует пенное, гид покажет ирландский паб с самым правильным разливным пивом. Можно попробовать разные напитки или, например, сосредоточиться только на коктейлях. При желании зайдём в местные ночные клубы.

Прогулка с заботой о вас

Так как главная задача экскурсии — познакомить вас с различными локациями, будем много гулять, чтобы всё успело развеяться. Но если сложится так, что погружение в ночную жизнь вскружит вам голову, и возвращаться в отель на общественном транспорте не будет казаться хорошей идеей, гид вызовет вам такси.

Безопасность

Прогулка проходит по тусовочным, но безопасным местам. Для комфортного путешествия достаточно соблюдать самые простые правила этикета, руководствоваться чувством меры и не конфликтовать с другими посетителями заведений.

Организационные детали