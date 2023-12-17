Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Погуляете по ярким, шумным и аутентичным улочкам, побываете в заведениях, где отдыхают местные жители, и отведаете напитки по приятным ценам.
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Описание
Что вас ожидает
Ночная жизнь Стамбула
Наш гид — русскоязычная девушка — встретит вас у вашего отеля, и вы отправитесь на общественном транспорте в район Бейоглу. Маршрут пройдёт по секретным улочкам со множеством баров и пабов. Вы увидите заведения, где традиционно собираются компаниями за рюмочкой-другой ракы. Познакомитесь с культурой мейхане — турецких таверн. И побываете в самых злачных уголках здешних кварталов.
Алкотрип с учётом ваших пожеланий
Вы можете заранее сообщить, какой алкоголь предпочитаете — и вам предложат лучшие локации. Например, если вас интересует пенное, гид покажет ирландский паб с самым правильным разливным пивом. Можно попробовать разные напитки или, например, сосредоточиться только на коктейлях. При желании зайдём в местные ночные клубы.
Прогулка с заботой о вас
Так как главная задача экскурсии — познакомить вас с различными локациями, будем много гулять, чтобы всё успело развеяться. Но если сложится так, что погружение в ночную жизнь вскружит вам голову, и возвращаться в отель на общественном транспорте не будет казаться хорошей идеей, гид вызовет вам такси.
Безопасность
Прогулка проходит по тусовочным, но безопасным местам. Для комфортного путешествия достаточно соблюдать самые простые правила этикета, руководствоваться чувством меры и не конфликтовать с другими посетителями заведений.
Организационные детали
- В стоимость не включено: проезд на общественном транспорте, алкоголь и закуски (в том числе за гида, если вы хотите, чтобы в дегустациях вам составили компанию). Цены на алкоголь здесь ниже, чем в туристических районах.
- Учитывая специфику экскурсии, мы не можем не напомнить о необходимости придерживаться правил приличия. При нарушении личных границ гида экскурсия будет прекращена, деньги в этом случае не возвращаются.
- На некоторых улицах снимать запрещено — вас предупредят
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.