Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны

Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи

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Вечер — лучшее время для знакомства со Стамбулом: как насчёт того, чтобы поужинать в историческом центре, пропустить бокальчик вина под популярную турецкую музыку и пуститься в пляс? Я составила маршрут по заведениям района Бейоглу, где вы насладитесь видами, вкусно поужинаете и прекрасно отдохнёте.
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Если вам нужен проводник для запоминающегося вечера, если хочется познать ночную жизнь Стамбула, но совершенно не ясно куда идти, у меня для вас составлена программа из нескольких пунктов:

  • заведение с ошеломительным видом на Босфор;
  • место, прекрасно подходящее для ужина с местным колоритом и в хорошем турецком обществе;
  • несколько баров, крыш и маленьких клубов, где каждые выходные собирается интернациональная тусовка.

Вы проведёте вечер так, чтобы Стамбул остался в вашей памяти не только многовековой историей, но и историями, которые вы сложите сами после прогулки по развлекательным заведениям города.

Организационные детали

  • Расходы на ваш ужин и алкоголь оплачиваются дополнительно (60-100 евро/чел.)
  • Все локации находятся в одном районе, поэтому перемещаемся либо пешком, гуляя по историческим улицам города, либо на метро в пределах 1-2 станций

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гастрономические
Романтические
Бары и ночная жизнь
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