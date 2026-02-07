Вечер — лучшее время для знакомства со Стамбулом: как насчёт того, чтобы поужинать в историческом центре, пропустить бокальчик вина под популярную турецкую музыку и пуститься в пляс? Я составила маршрут по заведениям района Бейоглу, где вы насладитесь видами, вкусно поужинаете и прекрасно отдохнёте.
Описание экскурсии
Если вам нужен проводник для запоминающегося вечера, если хочется познать ночную жизнь Стамбула, но совершенно не ясно куда идти, у меня для вас составлена программа из нескольких пунктов:
- заведение с ошеломительным видом на Босфор;
- место, прекрасно подходящее для ужина с местным колоритом и в хорошем турецком обществе;
- несколько баров, крыш и маленьких клубов, где каждые выходные собирается интернациональная тусовка.
Вы проведёте вечер так, чтобы Стамбул остался в вашей памяти не только многовековой историей, но и историями, которые вы сложите сами после прогулки по развлекательным заведениям города.
Организационные детали
- Расходы на ваш ужин и алкоголь оплачиваются дополнительно (60-100 евро/чел.)
- Все локации находятся в одном районе, поэтому перемещаемся либо пешком, гуляя по историческим улицам города, либо на метро в пределах 1-2 станций
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 324 туристов
Работаем в Турции с 2014 года. Предлагаем трансферы и индивидуальные маршруты по уникальным местам. Покажем этот удивительный город так, что вам захочется вернуться. Наши гиды проведут пешие или автомобильные прогулки. Главное — комфорт и ваше хорошее настроение. Давайте изучать Стамбул вместе!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Стамбул. Рестораны, бары - которые вы сами вряд ли найдете. Вероника очень интересный, умный собеседник. Приехал в Стамбул один на пару дней и одно одно из лучших впечатлений о поездке. Спасибо
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А
Моя поездка в Стамбул могла бы не состоятся, если бы накануне я случайно не набрела в трипстере на экскурсию Ваш вечер в Стамбуле! Ехать я была вынуждена одна, да еще
+1
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Ожидали несколько иного, по сути это хороший ужин в красивом месте, но самим было совершенно некогда заняться поиском подобной локации.
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Вечер с Никой был великолепен!!! Узнали новый маршрут для прогулок, повторили его на след день). Открыли для себя новые рестораны, в которые обязательно вернемся. Насладились прекраснейшими видами на Стамбул, с
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С
Мы прилетали в 17:00 и чтобы не терять время зря и не искать куда сходить поужинать, решили взять данную необычную экскурсию. Благодаря данной экскурсии узнали для себя много интересных видовых ресторанов. Чек выше среднего. Всем рекомендую!
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