Вечер — лучшее время для знакомства со Стамбулом: как насчёт того, чтобы поужинать в историческом центре, пропустить бокальчик вина под популярную турецкую музыку и пуститься в пляс? Я составила маршрут по заведениям района Бейоглу, где вы насладитесь видами, вкусно поужинаете и прекрасно отдохнёте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Если вам нужен проводник для запоминающегося вечера, если хочется познать ночную жизнь Стамбула, но совершенно не ясно куда идти, у меня для вас составлена программа из нескольких пунктов:

заведение с ошеломительным видом на Босфор;

место, прекрасно подходящее для ужина с местным колоритом и в хорошем турецком обществе;

несколько баров, крыш и маленьких клубов, где каждые выходные собирается интернациональная тусовка.

Вы проведёте вечер так, чтобы Стамбул остался в вашей памяти не только многовековой историей, но и историями, которые вы сложите сами после прогулки по развлекательным заведениям города.

Организационные детали