Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Вечер — лучшее время для знакомства со Стамбулом: как насчёт того, чтобы поужинать в историческом центре, пропустить бокальчик вина под популярную турецкую музыку и пуститься в пляс? Я составила маршрут по заведениям района Бейоглу, где вы насладитесь видами, вкусно поужинаете и прекрасно отдохнёте.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Если вам нужен проводник для запоминающегося вечера, если хочется познать ночную жизнь Стамбула, но совершенно не ясно куда идти, у меня для вас составлена программа из нескольких пунктов:
- заведение с ошеломительным видом на Босфор;
- место, прекрасно подходящее для ужина с местным колоритом и в хорошем турецком обществе;
- несколько баров, крыш и маленьких клубов, где каждые выходные собирается интернациональная тусовка.
Вы проведёте вечер так, чтобы Стамбул остался в вашей памяти не только многовековой историей, но и историями, которые вы сложите сами после прогулки по развлекательным заведениям города.
Организационные детали
- Расходы на ваш ужин и алкоголь оплачиваются дополнительно (60-100 евро/чел.)
- Все локации находятся в одном районе, поэтому перемещаемся либо пешком, гуляя по историческим улицам города, либо на метро в пределах 1-2 станций
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Таксим
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 36 туристов
Много лет в этом городе. Люблю всей душой и с благодарностью за возможность жить здесь влюбляю в него других. В прошлом преподаватель ВУЗа. Оттого говорить, рассказывать, делиться знаниями получается у меня с большим удовольствием. Любимое хобби — искать книги о Стамбуле. Любимое дело — показывать его гостям!
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