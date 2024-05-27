Экскурсии по барам Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Стамбуле, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«Мы посетим 3 винных бара, расположенных вдали от туристических троп, начав с приветственного бокала на секретной террасе, открывающей великолепный вид на Босфор»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от 150 за всё до 6 чел.
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Начало: На площади Таксим
«несколько баров, крыш и маленьких клубов, где каждые выходные собирается интернациональная тусовка»
15 июня в 19:00
18 июня в 19:00
200 за всё до 4 чел.
Нетуристические бары Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
«Маршрут пройдёт по секретным улочкам со множеством баров и пабов»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
90 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    27 мая 2024
    Винные прогулки: Стамбул с сомелье
    Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Однозначно рекомендую и программу и прекрасного гида Ольгу. Она прекрасный рассказчик, интересно
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    подает материал, поддерживает беседу, отвечая на все вопросы про город и собственно вино. 5 часов пролетели незаметно - за это время мы погуляли по центру, посетили видовые бары и замечательный ресторан в конце. Все это время мы дегустировали турецкие вина, которые действительно стали настоящим открытием! Ольга помогла глубже понять турецкое виноделие, познакомив нас настоящими самородками, в том числе автохтонными винами Турции из разных ее регионов. Получилась своего рода экскурсия по целой стране, не покидая Стамбул. Ребята, которые не имели большого опыта в дегустации при помощи Ольги и ее высокого профессионализма смогли лучше понять свои вкусы и предпочтения, а более опытные слушатели имели шанс попробовать волшебные розовые, белые в т. ч. игристые и красные вина, ставшие своего рода новыми вкусовыми и ароматическими открытиями. Я однозначно рекомендую - Ольга определенно Лучшая!

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Нетуристические бары Стамбула
    Нам проводила экскурсию прекрасная девушка Сулу из Казахстана. Ставлю 4 за приятность гида, но сама экскурсия непродуманная. Я бы все-таки
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    предпочла конкретный маршрут по конкретным местам, чтобы ознакомиться с какими-то особенностями именно турецкого времяпрепровождения. В итоге, мы пили баночный эфс, потом баночный гиннес, потом испанское вино. За день до этого мы были на кулинарной экскурсии, и там пили и прекрасное турецкое вино, и пробовали ракию, не говоря уже про чай и кофе. Но Сулу - очень приятный собеседник, готова отвечать на все вопросы. Просто сама экскурсия не слишком удачная.

  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Винные прогулки: Стамбул с сомелье
    Пожалуй самая запоминающаяся экскурсия в Стамбуле, но её надо брать только с учётом что участники находятся в не плохой физической
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    форме, так как ходить будете в прямом смысле по горам, Ольга проводит тур на высшем уровне, очень интересно и познавательно, ну и вкусно. Спасибо.

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Винные прогулки: Стамбул с сомелье
    Нашим гидом во время винных прогулок была Ольга. Прекрасный человек, интересный рассказчик, великолепный сомелье. Все наши перемещения были очень удобны,
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    подстроены под нашу компанию, комфортны. Знакомство с винами Турции было весьма неожиданно приятным! Благодаря Ольге мы открыли для себя новые знания и были приятно удивлены! Рекомендуем всем любителям вина! 😉

  • Д
    Денис
    24 апреля 2024
    Нетуристические бары Стамбула
    Стамбул огромный город и сколько бы раз ты не гулял в самых интересных местах, всегда найдется гид, который проведет по
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    новым неизведанным уголкам этого потрясающего города. С нами гуляла Ангелина и показала очень много необычных улочек, панорамных крыш, лучший обзор на Босфор и Галатскую башню за чашечкой кофе с десертом знают немногие. Был также самобытный винный ресторанчик в здании бывшего дома престарелых, где тебя обслуживают вежливые официанты 50+, Галатский порт с его шопингом и ночной жизнью стал открытием, поразили пассажи с улицы Истикляль и скрытые переулки с многочисленными ресторанами и барами. Даже не задумывайтесь и заказывайте прогулку по Стамбулу с Ангелиной!

  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2024
    Нетуристические бары Стамбула
    Выбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейской части Стамбула, познакомила с
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    жизнью Стамбула и турков, показала нетривиальные бары и рестораны. Беседа была очень интересной и познавательной. Маршрут оказался не таким, как мы ожидали, но в целом нам понравился!

    Выбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейскойВыбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейскойВыбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейскойВыбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейскойВыбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейскойВыбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейской
  • А
    Алена
    8 декабря 2023
    Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
    Вечер с Никой был великолепен!!! Узнали новый маршрут для прогулок, повторили его на след день). Открыли для себя новые рестораны,
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    в которые обязательно вернемся. Насладились прекраснейшими видами на Стамбул, с секретной веранды, которую разыскала и любезно показала нам Ника. В общем вечер удался! Ника очень пунктуальна, увлечена Стамбулом, умеет красиво преподнести информацию, владеет английским, это было важно- среди нас была девушка-иностранка. Всем советую. Вы проведете незабываемый вечер и долго будете вспоминать теплую атмосферу вашей встречи с Никой

  • А
    Анна
    5 ноября 2023
    Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
    Моя поездка в Стамбул могла бы не состоятся, если бы накануне я случайно не набрела в трипстере на экскурсию Ваш
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    вечер в Стамбуле! Ехать я была вынуждена одна, да еще на 1,5 дня, был дорогущий билет и не было компании, придумывала причины, что бы отказаться от поездки и искала, за что бы зацепиться, что бы все же рискнуть и поехать (Стамбул очень манил), прочитав описания экскурсии, я поняла, что это оно! Тут же оплатила и уже на следующий день, получала подробные инструкции, как попасть на автовокзал и доехать до места проживания. Так же Вероника терпеливо помогла с выбором отеля и вообще стала моим проводником🩷 Сама экскурсия чудесна, Вероника сумела забронировать шикарный стоик в ресторане на крыше, и так как это был день национального праздника в Турции, это вообще чудо! Дальше мы пошли в бар, с диджеем и вкусными коктейлями! Было полное ощущение, что мы давние подруги! Потом Вероника меня проводила пешком до отеля. Я была счастлива! Уверена, что еще вернусь и непременно закажу экскурсию еще раз! Очень рекомендую

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Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Бары и ночная жизнь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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