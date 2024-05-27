1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«Мы посетим 3 винных бара, расположенных вдали от туристических троп, начав с приветственного бокала на секретной террасе, открывающей великолепный вид на Босфор»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Начало: На площади Таксим
«несколько баров, крыш и маленьких клубов, где каждые выходные собирается интернациональная тусовка»
15 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
«Маршрут пройдёт по секретным улочкам со множеством баров и пабов»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
€90 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин27 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Однозначно рекомендую и программу и прекрасного гида Ольгу. Она прекрасный рассказчик, интересно
- ЮЮлия23 мая 2024Нам проводила экскурсию прекрасная девушка Сулу из Казахстана. Ставлю 4 за приятность гида, но сама экскурсия непродуманная. Я бы все-таки
- ААлла12 мая 2024Пожалуй самая запоминающаяся экскурсия в Стамбуле, но её надо брать только с учётом что участники находятся в не плохой физической
- ООльга30 апреля 2024Нашим гидом во время винных прогулок была Ольга. Прекрасный человек, интересный рассказчик, великолепный сомелье. Все наши перемещения были очень удобны,
- ДДенис24 апреля 2024Стамбул огромный город и сколько бы раз ты не гулял в самых интересных местах, всегда найдется гид, который проведет по
- ЕЕкатерина9 апреля 2024Выбрали эту экскурсию, чтобы провести интересно вечерний досуг. Гид Ангелина проводила нас по главным улицам европейской части Стамбула, познакомила с
- ААлена8 декабря 2023Вечер с Никой был великолепен!!! Узнали новый маршрут для прогулок, повторили его на след день). Открыли для себя новые рестораны,
- ААнна5 ноября 2023Моя поездка в Стамбул могла бы не состоятся, если бы накануне я случайно не набрела в трипстере на экскурсию Ваш
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Бары и ночная жизнь»
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