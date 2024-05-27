читать дальше

вечер в Стамбуле! Ехать я была вынуждена одна, да еще на 1,5 дня, был дорогущий билет и не было компании, придумывала причины, что бы отказаться от поездки и искала, за что бы зацепиться, что бы все же рискнуть и поехать (Стамбул очень манил), прочитав описания экскурсии, я поняла, что это оно! Тут же оплатила и уже на следующий день, получала подробные инструкции, как попасть на автовокзал и доехать до места проживания. Так же Вероника терпеливо помогла с выбором отеля и вообще стала моим проводником🩷 Сама экскурсия чудесна, Вероника сумела забронировать шикарный стоик в ресторане на крыше, и так как это был день национального праздника в Турции, это вообще чудо! Дальше мы пошли в бар, с диджеем и вкусными коктейлями! Было полное ощущение, что мы давние подруги! Потом Вероника меня проводила пешком до отеля. Я была счастлива! Уверена, что еще вернусь и непременно закажу экскурсию еще раз! Очень рекомендую