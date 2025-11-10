Программа предназначена для девушек и женщин, желающих найти личные смыслы и ответы на свои вопросы.
Как пройдёт день
Мы встретимся в вашем отеле, где вы переоденетесь в классический мусульманский наряд. Представили? Длинные ткани окутают тело, хиджаб спрячет волосы… Такое обрамление придаст вам загадочный и интересный вид, поможет отвлечься от городского шума и обратить взор к внутреннему миру.
Оторвавшись от привычного образа и роли, вы сможете по желанию поделиться со мной волнующими вас вопросами. Что бы вас ни тревожило — здоровье, отношение с партнёром или родителями, желание стать мамой или переехать в другую страну — мы найдём ответ. Я работаю с тонким планом: учу самостоятельно выстраивать внутреннюю жизнь. Это можно сравнить с шахматной партией, когда все размышления происходят внутри, а мы видим лишь их результат.
Где мы будет гулять?
Это будет зависеть от того, сколько раз вы были в Стамбуле и что уже видели, а также от вашего запроса. Можем прогуляться по историческому центру, где высоко в небо поднимаются купола мечетей и многочисленные минареты. Вы станете частью великого города, ощутите его мощь и величие. Если захотите сбежать от шума, отправимся к Босфору или в один из аутентичных районов, погулять по узким улочкам или посидеть у пристани с чашечкой чая. А может быть, поедем в одно из мест силы, чтобы напитаться энергией древнего Стамбула.
Организационные детали
Чтобы прогулка в непривычном наряде была максимально комфортной, выбирайте удобную обувь
Из дополнительных расходов – только питание. Мы пообедаем в одном из проверенных местных ресторанов, а вот позавтракать лучше с утра в отеле
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 481 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гид и фотограф. Покажу вам Стамбул глазами художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов. Экскурсии провожу вместе с моими коллегами-гидами.