Мои заказы

Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле

Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Стамбул — город, который меняется на глазах.

Готовы ли вы меняться вместе с ним в поисках новых ориентиров? Я стану вашим проводником на пути к самопознанию и помогу взглянуть на жизненные ситуации под другим углом.

Облачившись в традиционную мусульманскую одежду, мы сольёмся с течением города и будем двигаться вместе с ним. Куда? Подскажет ваше сердце.
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле© Татьяна
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле© Татьяна
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле© Татьяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Программа предназначена для девушек и женщин, желающих найти личные смыслы и ответы на свои вопросы.

Как пройдёт день

Мы встретимся в вашем отеле, где вы переоденетесь в классический мусульманский наряд. Представили? Длинные ткани окутают тело, хиджаб спрячет волосы… Такое обрамление придаст вам загадочный и интересный вид, поможет отвлечься от городского шума и обратить взор к внутреннему миру.

Оторвавшись от привычного образа и роли, вы сможете по желанию поделиться со мной волнующими вас вопросами. Что бы вас ни тревожило — здоровье, отношение с партнёром или родителями, желание стать мамой или переехать в другую страну — мы найдём ответ. Я работаю с тонким планом: учу самостоятельно выстраивать внутреннюю жизнь. Это можно сравнить с шахматной партией, когда все размышления происходят внутри, а мы видим лишь их результат.

Где мы будет гулять?

Это будет зависеть от того, сколько раз вы были в Стамбуле и что уже видели, а также от вашего запроса. Можем прогуляться по историческому центру, где высоко в небо поднимаются купола мечетей и многочисленные минареты. Вы станете частью великого города, ощутите его мощь и величие. Если захотите сбежать от шума, отправимся к Босфору или в один из аутентичных районов, погулять по узким улочкам или посидеть у пристани с чашечкой чая. А может быть, поедем в одно из мест силы, чтобы напитаться энергией древнего Стамбула.

Организационные детали

  • Чтобы прогулка в непривычном наряде была максимально комфортной, выбирайте удобную обувь
  • Из дополнительных расходов – только питание. Мы пообедаем в одном из проверенных местных ресторанов, а вот позавтракать лучше с утра в отеле

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 481 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гид и фотограф. Покажу вам Стамбул глазами художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов. Экскурсии провожу вместе с моими коллегами-гидами.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Неподражаемый Стамбул
Пешая
4 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€143 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
Пешая
2.5 часа
424 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Стамбул
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Начало: У мечети Султанахмет
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:30
€154 за всё до 4 чел.
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
5 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Из Стамбула на Принцевы острова
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле