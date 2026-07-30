Елена и Сали проводит ещё 5 экскурсий

Обратите внимание: экскурсия проходит на английском языке, при необходимости вы получите аудиогид на русском языке на территории музея под открытым небом.
Что вас ожидает
Земля, воспетая Гомером
Гуляя по владениям некогда могущественного города Троя, вы увидите башни и стеновые укрепления возле алтаря храма Афины и поймёте, что всё, о чём писал Гомер в Илиаде — правда! Город много раз крушили и разрушали, поэтому придётся включить воображение и достроить фрагменты зданий уже в голове. Но античный дух, который вы прочувствуете, исследуя территорию, витает в Трое по сей день.
О чём помнят древние стены
О городе-крепости всем известно ещё со школьной скамьи, а исполинский конь из дерева и война из-за прекрасной женщины — первые ассоциации, которые возникают при слове «Троя». Во время прогулки по территории города аудиогид освежит ваши знания: как сын царя выкрал прекрасную Елену, из-за чего развязалась война и в чём символизм коня. Кроме того, вам напомнят легенды и мифы Трои.
Организационные детали
Минимальное количество участников — 3 человека, перед бронированием напишите нам, пожалуйста, чтобы уточнить детали. Остаток цены за экскурсию необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала на карту российского банка или наличными у нас в офисе в Стамбуле. При отмене экскурсии позднее, чем за 24 часа, оплата не возвращается
Что включено в стоимость
Англоязычное сопровождение на маршруте
Трансфер из отеля и обратно: в районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай (если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в Султанахмет)
Входные билеты на все достопримечательности
Аудиогид на русском языке на территории музея под открытым небом
Комплексный обед
Как проходит экскурсия
Дорога до Трои занимает примерно 5 часов в одну сторону
Передвигаться будем на комфортабельном автобусе
Экскурсию для вас проведет англоговорящий сопровождающий нашей команды
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9345 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая читать дальшеуменьшить
честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран.
Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов.
Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Gulmira
Тур в Трою был хорошо организован. Экскурсия очень понравилась. Удалрсь проникнуться историей и почувствовать важность этого города, который находился здесь на протяжении тысячелетий.
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Б
Белов
все шикарно организовано! Троя интересная) любителям древностей 100% понравится
единственное: не было посещения музея. наверное, оно и не подразумевалось, но хотелось бы посмотреть…
гид шикарный, сопровождающие тоже❤️ в экскурсию включен сытный обед
+1
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Andrey
Эпический момент в жизни - увидеть Трою! Почти такой же, как увидеть пирамиды. Правда, сохранилась Троя гораздо хуже. Точней, практически не сохранилась. Надеюсь, со временем удастся привести это в более цельный читать дальшеуменьшить
фотогеничный вид, но без новодела, естественно. Как? Не знаю. Конь на месте на ремонте, но есть копия в порту, там дадут пофотографироваться. Бонус - паром через Дарданеллы, сбыча ещё одной мечты))! Экскурсия организована четко. Но приготовьтесь к дальней дороге.
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David
Экскурсия очень ценная. Прикоснуться к истории Трои очень приятно. Содержательно, увлекательно. Из минусов: в самой Трое личного времени все рассмотреть не было а очень хотелось) Современного понимания вопроса (что возможно Троя в другом месте) так же не предоставили, но это на любителя)) Немножко сковывал языковой барьер, хотелось задать много вопросов, но тут уж, видимо претензия к себе))
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Наталия
Благодарю за достойную организацию тура: все четко и слаженно! Дорога не близкая конечно.
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M
Marina
Организация поездки была на высоком уровне, все очень четко продумано. Дорога в Трою из Стамбула была долгой, но комфортной. Экскурсовод Бурак поделился потрясающей историей Трои, развалины оживали на глазах. Было читать дальшеуменьшить
здорово и интересно, несмотря на мелкий дождь. Единственный момент, не хватило времени прочувствовать историю, немного походить самой по месту, мы торопились обратно, но думаю, вполне возможно было дать 30-40 минут на вольное хождение.