Елена и Сали проводит ещё 5 экскурсий

Город, где проходила легендарная Троянская война. Город, воспетый в своих эпосах Гомером. Город-легенда и город-памятник. Путешествие в Трою перенесёт вас в эпоху древности: вы увидите деревянного коня, остатки городских стен и другие артефакты. А аудиогид поделится богатым прошлым «музея под открытым небом», расскажет о свежих раскопках и открытиях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия проходит на английском языке, при необходимости вы получите аудиогид на русском языке на территории музея под открытым небом.

Что вас ожидает

Земля, воспетая Гомером

Гуляя по владениям некогда могущественного города Троя, вы увидите башни и стеновые укрепления возле алтаря храма Афины и поймёте, что всё, о чём писал Гомер в Илиаде — правда! Город много раз крушили и разрушали, поэтому придётся включить воображение и достроить фрагменты зданий уже в голове. Но античный дух, который вы прочувствуете, исследуя территорию, витает в Трое по сей день.

О чём помнят древние стены

О городе-крепости всем известно ещё со школьной скамьи, а исполинский конь из дерева и война из-за прекрасной женщины — первые ассоциации, которые возникают при слове «Троя». Во время прогулки по территории города аудиогид освежит ваши знания: как сын царя выкрал прекрасную Елену, из-за чего развязалась война и в чём символизм коня. Кроме того, вам напомнят легенды и мифы Трои.

Организационные детали

Минимальное количество участников — 3 человека, перед бронированием напишите нам, пожалуйста, чтобы уточнить детали.

Остаток цены за экскурсию необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала на карту российского банка или наличными у нас в офисе в Стамбуле. При отмене экскурсии позднее, чем за 24 часа, оплата не возвращается

Что включено в стоимость

Англоязычное сопровождение на маршруте

Трансфер из отеля и обратно: в районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай (если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в Султанахмет)

Входные билеты на все достопримечательности

Аудиогид на русском языке на территории музея под открытым небом

Комплексный обед

Как проходит экскурсия