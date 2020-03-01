Елена и Сали проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Земля, воспетая Гомером

Гуляя по владениям некогда могущественного города Троя, вы увидите башни и стеновые укрепления возле алтаря храма Афины и поймёте, что всё, о чём писал Гомер в Илиаде — правда! Город много раз крушили и разрушали, поэтому придётся включить воображение и достроить фрагменты зданий уже в голове. Но античный дух, который вы прочувствуете, исследуя территорию, витает в Трое по сей день.

О чём помнят древние стены

О городе-крепости всем известно ещё со школьной скамьи, а исполинский конь из дерева и война из-за прекрасной женщины — первые ассоциации, которые возникают при слове «Троя». Во время прогулки по территории города гид освежит ваши знания о нём, а также поделится его насыщенной и вполне реальной историей. Вы узнаете больше о том, как сын царя выкрал прекрасную Елену, из-за чего развязалась война и в чём символизм коня. Кроме того, вам напомнят легенды и мифы Трои — и, конечно, расскажут о том, как жилось в городе пару тысяч лет назад.