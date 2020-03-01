Елена и Сали проводит ещё 5 экскурсий

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Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции

Елена и Сали
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Елена и Сали – экскурсионное агентство
Город, где в 10 веке до н. э.

проходила легендарная Троянская война.

Город, воспетый в своих эпосах Гомером.

Город-легенда и город-памятник.

Путешествие в Трою перенесёт вас в эпоху древности: вы увидите деревянного коня, остатки городских стен и другие артефакты.

А гид поделится богатым прошлым «музея под открытым небом» и расскажет о свежих раскопках и открытиях.
150 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Путешествие в Трою
Путешествие в Трою

Что вас ожидает

Земля, воспетая Гомером
Гуляя по владениям некогда могущественного города Троя, вы увидите башни и стеновые укрепления возле алтаря храма Афины и поймёте, что всё, о чём писал Гомер в Илиаде — правда! Город много раз крушили и разрушали, поэтому придётся включить воображение и достроить фрагменты зданий уже в голове. Но античный дух, который вы прочувствуете, исследуя территорию, витает в Трое по сей день.

О чём помнят древние стены
О городе-крепости всем известно ещё со школьной скамьи, а исполинский конь из дерева и война из-за прекрасной женщины — первые ассоциации, которые возникают при слове «Троя». Во время прогулки по территории города гид освежит ваши знания о нём, а также поделится его насыщенной и вполне реальной историей. Вы узнаете больше о том, как сын царя выкрал прекрасную Елену, из-за чего развязалась война и в чём символизм коня. Кроме того, вам напомнят легенды и мифы Трои — и, конечно, расскажут о том, как жилось в городе пару тысяч лет назад.

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно: в районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай (если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в Султанахмет)
  • Входные билеты на все достопримечательности
  • Комплексный обед

Как проходит экскурсия

  • Дорога до Трои занимает примерно 5 часов в одну сторону
  • Передвигаться будем на комфортабельном автобусе
  • Экскурсия дублируется на двух языках — английском и русском

Важно знать до бронирования

  • Минимальное количество участников 3 человека, перед бронированием напишите нам, пожалуйста, чтобы уточнить детали
  • Тур проводится каждый день, кроме 24 и 25 апреля
Путешествие в Трою
Путешествие в Трою
Путешествие в Трою
Путешествие в Трою

Экскурсия проводится ежедневно в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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