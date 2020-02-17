4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Босфор от моря до моря

Вы увидите весь пролив — от Черного до Мраморного моря — переедете из Европы в Азию по Босфорскому мосту и заглянете в живописный квартал Отатепе. А рассматривая ворота Стамбула, услышите об Одиссее и его соратниках, скалах Симплегады и жрице, помогавшей аргонавтам проплыть к Колхиде за Золотым Руном. Кроме того, мы заглянем на чашку турецкого кофе в уютное местечко с потрясающим видом: в одном окне — Босфор, в другом — маяк, в третьем — Черное море.

Стамбул изнутри

Я покажу последнюю сохранившуюся византийскую крепость Йорос, расскажу ее интересную историю и поясню, почему к ней до сих пор ходят паломники. Далее мы посетим рыбацкую деревушку, на пристани которой когда-то швартовались пиратские шхуны. Вы понаблюдаете за местной жизнью и, по желанию, отведаете свежайшую рыбу в кафе с видом на Босфор. В завершение раскроете тайны великолепной мечети Сулеймание, где захоронены Сулейман и его любимая Хюррем, подниметесь на террасу самого высокого здания города и рассмотрите Стамбул с высоты.