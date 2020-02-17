4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Маяк, византийская крепость, древняя мечеть и Босфор с разных ракурсов на авто-пешеходной экскурсии

Алена
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Алена – ваш гид
Приглашаю в насыщенное, комфортное и потрясающе красивое путешествие по знаковым и тайным уголкам Стамбула.

Вас ждут живописные виды, колоритные рыбацкие деревни, памятники древних цивилизаций, нетуристические районы и настоящее погружение в местную жизнь!
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул

Что вас ожидает

Босфор от моря до моря
Вы увидите весь пролив — от Черного до Мраморного моря — переедете из Европы в Азию по Босфорскому мосту и заглянете в живописный квартал Отатепе. А рассматривая ворота Стамбула, услышите об Одиссее и его соратниках, скалах Симплегады и жрице, помогавшей аргонавтам проплыть к Колхиде за Золотым Руном. Кроме того, мы заглянем на чашку турецкого кофе в уютное местечко с потрясающим видом: в одном окне — Босфор, в другом — маяк, в третьем — Черное море.

Стамбул изнутри
Я покажу последнюю сохранившуюся византийскую крепость Йорос, расскажу ее интересную историю и поясню, почему к ней до сих пор ходят паломники. Далее мы посетим рыбацкую деревушку, на пристани которой когда-то швартовались пиратские шхуны. Вы понаблюдаете за местной жизнью и, по желанию, отведаете свежайшую рыбу в кафе с видом на Босфор. В завершение раскроете тайны великолепной мечети Сулеймание, где захоронены Сулейман и его любимая Хюррем, подниметесь на террасу самого высокого здания города и рассмотрите Стамбул с высоты.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле класса люкс
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость не включены: напитки, обед на первой линии Босфора — 15-20$ с человека, смотровая площадка — 5$ с человека

Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алена
Алена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алена, я живу в Стамбуле 20 лет и в совершенстве владею турецким языком, что позволяет мне быть «своей» среди местных. С радостью помогу вам раскрыть тайны лучшего города на планете!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, продуманный маршрут,гид Алена замечательная !!!!
18 января 2020
Спасибо большое за экскурсию , Алена вы супер😊 я влюбилась в Стамбул ❤️️
6 января 2020
Очень интересная и не стандартная экскурсия. Алена очень увлечённый, влюблённый в город и в места, по которым нас возили на машине человек. Экскурсия началась с посещения мечети Сулеймание. Утро, тихо, чудесная мечеть, прекрасный рассказ о гениальном архитекторе мечети. Мы сразу настроились на нестандартное путешествие и оно таковым оказалось! Мы побывали в очень красивых местах с потрясающими видами на Босфор, побывали в точке «ноль», где проходит виртуальная граница между морями. Запахи моря, хвои изумительные виды дополняют рассказы гида об истории города и страны. Все было очень интересно, неутомительно и запомнится надолго. Спасибо Алёне!
5 декабря 2019
Алена замечательный гид, очень внимательная, старалась выполнять все наши просьбы. По пути заехали в одно место, которое не было запланировано по маршруту, но для нас сделали исключение. Экскурсия понравится тем, кто уже успел познакомиться в основными достопримечательностями и хочет посмотреть что-то ещё. Взглянуть на Стамбул по-новому и охватить все его стороны. Рекомендую!

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Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
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Великолепный век СтамбулаВеликолепный век СтамбулаВеликолепный век Стамбула
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