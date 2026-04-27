4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Неизвестный Стамбул

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Неизвестный Стамбул», которая позволит вам увидеть город под совершенно новым углом.

Это насыщенное путешествие откроет перед вами двери в мир живописных видов, колоритных рыбацких деревень и
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памятников древних цивилизаций.

Вы не только пересечете Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию, но и посетите уникальные, нетуристические районы, погрузившись в настоящую местную жизнь.

Вашему взору предстанет крепость Йорос, последнее убежище византийской культуры, и живописная рыбацкая деревушка, где можно отведать свежайшую рыбу прямо на берегу Босфора.

Экскурсия проводится на автомобиле класса люкс, что обеспечивает максимальный комфорт во время путешествия.

В стоимость не включены напитки и обед, однако мы гарантируем, что каждый момент этой поездки будет наполнен впечатлениями, которые останутся с вами на долгие годы

5
114 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальный маршрут по Босфору
  • 🏰 Византийская крепость Йорос
  • 🐟 Колоритные рыбацкие деревни
  • ☕ Турецкий кофе с потрясающим видом
  • 🌊 Переезд из Европы в Азию
  • 🏛 Памятники древних цивилизаций

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Стамбула - это летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться экскурсиями, так как температура комфортная, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но это не помешает насладиться видами Босфора и историческими достопримечательностями, если одеться потеплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул

Что можно увидеть

  • Босфорский мост
  • Ворота Стамбула
  • Скалы Симплегады
  • Крепость Йорос
  • Ортакёй

Описание экскурсии

Босфор от моря до моря

Вы увидите весь пролив — от Черного до Мраморного моря — переедете из Европы в Азию по Босфорскому мосту и заглянете в живописный квартал Отатепе. А рассматривая ворота Стамбула, услышите об Одиссее и его соратниках, скалах Симплегады и жрице, помогавшей аргонавтам проплыть к Колхиде за Золотым Руном. Кроме того, мы заглянем на чашку турецкого кофе в уютное местечко с потрясающим видом: в одном окне — Босфор, в другом — маяк, в третьем — Черное море.

Стамбул изнутри

Я покажу последнюю сохранившуюся византийскую крепость Йорос, расскажу ее интересную историю и поясню, почему к ней до сих пор ходят паломники. Далее мы посетим рыбацкую деревушку, на пристани которой когда-то швартовались пиратские шхуны. Вы понаблюдаете за местной жизнью и, по желанию, отведаете свежайшую рыбу в кафе с видом на Босфор. В завершение мы отправимся к белой мечети, отражающейся в водах Босфора — Ортакёй.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость не включены: напитки, обед на первой линии Босфора — 15-20$ с человека, смотровая площадка — 5$ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 673 туристов
Я живу в Турции с 2000 года и в совершенстве владею турецким языком, изучила культуру и традиции, что позволяет мне быть своей среди местных. В эти годы я искала самые секретные
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локации, собирала легенды и истории этой страны. Построила уникальные маршруты, которые дают полное погружение как в прошлое, так и в современную жизнь Турции. После экскурсии у моих гостей складывается целостная картина города и его удивительного расположения. С радостью помогу вам раскрыть тайны неизвестных локаций.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
3
1
2
1
1
Елена
Экскурсия была насыщенной, комфортной, интересной, посетили много «нетуристических мест», где город открылся совершенно с другой стороны. Рекомендуем!
Экскурсия была насыщенной, комфортной, интересной, посетили много «нетуристических мест», где город открылся совершенно с другой стороны. Рекомендуем!
Экскурсия была насыщенной, комфортной, интересной, посетили много «нетуристических мест», где город открылся совершенно с другой стороны. Рекомендуем!
Экскурсия была насыщенной, комфортной, интересной, посетили много «нетуристических мест», где город открылся совершенно с другой стороны. Рекомендуем!
Экскурсия была насыщенной, комфортной, интересной, посетили много «нетуристических мест», где город открылся совершенно с другой стороны. Рекомендуем!
Экскурсия была насыщенной, комфортной, интересной, посетили много «нетуристических мест», где город открылся совершенно с другой стороны. Рекомендуем!
Экскурсия была насыщенной, комфортной, интересной, посетили много «нетуристических мест», где город открылся совершенно с другой стороны. Рекомендуем!
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Анна
С опозданием оставляю отзыв о потрясающей экскурсии. Нашим гидом была Вероника. Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Это реально совсем другой Стамбул после исторической части. Насыщенная программа, но совсем иной, более спокойный город. На комфортабельном автомобиле, сами мы бы туда не поехали и столько бы не увидели. И воспользовались несколькими советами куда еще можно сходить без толпы туристов.
С опозданием оставляю отзыв о потрясающей экскурсии. Нашим гидом была Вероника. Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию.
С опозданием оставляю отзыв о потрясающей экскурсии. Нашим гидом была Вероника. Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию.
С опозданием оставляю отзыв о потрясающей экскурсии. Нашим гидом была Вероника. Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию.
С опозданием оставляю отзыв о потрясающей экскурсии. Нашим гидом была Вероника. Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию.
С опозданием оставляю отзыв о потрясающей экскурсии. Нашим гидом была Вероника. Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию.
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Екатерина
Спасибо огромное гиду Галине, которая проводила для нас экскурсию! Галина - очень обаятельный, эрудированный гид, тактичный, очень приятный в общении человек. Мы остались от экскурсии в полном восторге, реально посмотрели
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на Стамбул другими глазами! Все проходило в комфортном режиме, Галина учла все наши пожелания, показала нам такие локации, в какие даже и не подумали бы поехать самостоятельно! Рекомендуем на все 100%!

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Вадим
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом, увидели Стамбул с другой стороны, узнали много нового!
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Н
Отличная экскурсия, точнее это скорее поездка по городским местам в компании новых друзей. Алена со своим мужем отвезут вас к неближним Стамбульским местам, которые вы скорее всего не поедете смотреть
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самостоятельно, решив, что они не стоят времени на дорогу. Однако в таком формате, на комфортном БМВ, это будет лучшее решение, хотя и не самое дешевое. Мы посетили интересные исторические места, нафотографировались, увидели все мосты через Босфор и Черное море, посетили рыбацкую деревушку, отобедав в приятном ресторане у воды. И все это время Алена увлекала нас своим рассказом о городе с такой любовью к нему, которая есть не у каждого местного гида. В любом случае, стоит эту экскурсию рассматривать как дополнительную к посещению других городских достопримечательностей.

Отличная экскурсия, точнее это скорее поездка по городским местам в компании новых друзей. Алена со своим
Отличная экскурсия, точнее это скорее поездка по городским местам в компании новых друзей. Алена со своим
Отличная экскурсия, точнее это скорее поездка по городским местам в компании новых друзей. Алена со своим
Отличная экскурсия, точнее это скорее поездка по городским местам в компании новых друзей. Алена со своим
Отличная экскурсия, точнее это скорее поездка по городским местам в компании новых друзей. Алена со своим
Отличная экскурсия, точнее это скорее поездка по городским местам в компании новых друзей. Алена со своим
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К
Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в моей жизни! Настолько красиво, вдохновляюще и радостно прошел этот день в компании Алены. Необычный
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маршрут, историческая справка крупными штрихами от начала до сегодняшнего дня. Интересный, запоминающийся рассказ. Красивейшие места, смотровые площадки. Прогулка пешком + на автомобиле, что очень удобно и фактически эти 6 часов просто пролетели. Отдельно хотелось бы отметить, что это единственная экскурсия с таким маршрутом, я больше таких не видела. Ну и это настолько красиво, что хочется повторить! Также Алена посоветовала места, куда стоит отправится самостоятельно, подсказала как добраться! Ну и конечно фото, которые нам сделала Алена, за это отдельная благодарность! Алена, спасибо Вам за этот день!

Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в
Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в
Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в
Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в
Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в
Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в
Были на экскурсии Неизвестный Стамбул 11 марта у Алены. Это одна из лучших экскурсий вообще в
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