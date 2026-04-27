4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Неизвестный Стамбул», которая позволит вам увидеть город под совершенно новым углом.Это насыщенное путешествие откроет перед вами двери в мир живописных видов, колоритных рыбацких деревень и

памятников древних цивилизаций. Вы не только пересечете Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию, но и посетите уникальные, нетуристические районы, погрузившись в настоящую местную жизнь. Вашему взору предстанет крепость Йорос, последнее убежище византийской культуры, и живописная рыбацкая деревушка, где можно отведать свежайшую рыбу прямо на берегу Босфора. Экскурсия проводится на автомобиле класса люкс, что обеспечивает максимальный комфорт во время путешествия. В стоимость не включены напитки и обед, однако мы гарантируем, что каждый момент этой поездки будет наполнен впечатлениями, которые останутся с вами на долгие годы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Стамбула - это летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться экскурсиями, так как температура комфортная, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но это не помешает насладиться видами Босфора и историческими достопримечательностями, если одеться потеплее.

Сейчас август — это идеальное время.