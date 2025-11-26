Пять часов, чтобы влюбиться в Стамбул! Прогулка по величественным мечетям, скрытым подземельям и шумным базарам перенесёт вас в прошлое, где каждый камень — часть великой истории. Погрузитесь в атмосферу древнего города и почувствуйте дыхание Константинополя. Идеальный маршрут для тех, кто ценит насыщенность и глубину.
Описание экскурсии
Путешествие во времени:
- История и культура Стамбула за 5 часов.
- Погружение в историю и культуру Стамбула Отправьтесь в 5-часовое путешествие по Стамбулу и познакомьтесь с его историей и культурой через главные достопримечательности города. Вас ждут величественные мечети, подземные цистерны и шумные базары, которые раскрывают дух древнего Константинополя. Маршрут позволяет почувствовать уникальную атмосферу Востока, узнать о византийских императорах и султанах Османской империи, и увидеть символы города, формировавшие его многовековую историю. Что делает тур уникальным • Главные достопримечательности без суеты — за 5 часов вы успеете увидеть сердце Стамбула в комфортном ритме.
- Тайны императоров и султанов — гид расскажет легенды о правителях и торговцах, оживляя историю.
• Уют и внимание к каждому — небольшая группа создаёт тёплую атмосферу и позволяет глубже погрузиться в экскурсию. Важная информация:
- Экскурсия проходит пешком — надевайте удобную обувь, чтобы день был комфортным.
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам, базары — по воскресеньям, планируйте маршрут заранее.
- Женщинам рекомендуется взять платок и одежду, закрывающую плечи и колени; их можно приобрести на месте.
- В летний сезон не забудьте солнцезащитные очки, крем и головной убор.
- Точное место встречи мы отправим после оплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Цистерна Базилика
- Дворец Топкапы
- Мечеть Сулеймание
- Гранд базар и Египетский рынок
Что включено
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
- Небольшая группа
Что не входит в цену
- Входной билет с аудиогидом в Айя-Софию - 25 евро с человека
- Входной билет в Цистерну Базилика - 1300 лир с человека
- Личные расходы
- Питание и напитки
- Транспорт
Место начала и завершения?
Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит пешком - надевайте удобную обувь, чтобы день был комфортным
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам, базары - по воскресеньям, планируйте маршрут заранее
- Женщинам рекомендуется взять платок и одежду, закрывающую плечи и колени их можно приобрести на месте
- В летний сезон не забудьте солнцезащитные очки, крем и головной убор
- Точное место встречи мы отправим после оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
Познакомьтесь с историей Стамбула через его величественные памятники и легенды. Откройте для себя сердце города в уникальной экскурсии
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€158
€166 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Стамбул многогранный и мультикультурный
Откройте для себя уникальные уголки Стамбула, где мирно сосуществуют разные культуры и религии. Прогулка по Галате и Каракею оставит незабываемые впечатления
Начало: Старбакс Таксим
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€200
€250 за всё до 4 чел.