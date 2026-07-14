Ваше романтическое свидание станет незабываемым.
В этот романтический тур включено все, чтобы праздник запомнился на всю жизнь: встреча с красной дорожкой, фейерверк, романтическая музыка и многое другое. А если Вы искушенный человек, то Вы можете заказать дополнительные услуги по вашему вкусу.
В этот романтический тур включено все, чтобы праздник запомнился на всю жизнь: встреча с красной дорожкой, фейерверк, романтическая музыка и многое другое. А если Вы искушенный человек, то Вы можете заказать дополнительные услуги по вашему вкусу.
Описание экскурсииЭто индивидуальная услуга, созданная под ваш личный праздник — предложение руки и сердца, романтический вечер, день рождения или особое событие. Количество гостей вы выбираете сами, формат полностью подстраивается под ваши пожелания. В стоимость уже включён трансфер туда и обратно. В назначенное время наш водитель на премиальном Mercedes-Benz Vito заберёт вас из отеля или любой удобной локации и после завершения программы отвезёт обратно. Мы заранее учитываем дорожную ситуацию, чтобы всё прошло спокойно и без спешки. По прибытии к яхте вас встречает команда. В момент подхода к яхте раскрывается красная дорожка, зажигаются фейерверки, и вам подскажут, когда лучше начинать съёмку фото и видео. Всё организовано чётко и красиво. На яхте вас уже будет ждать романтически оформленный стол и декор. В стоимость включено: оформление стола, украшение шарами, романтическая атмосфера на борту. Еда на яхте включена в стоимость: вы можете выбрать меню — курица, рыба или мясо. подаются салаты, закуски, аперитивы, фрукты и безалкогольные напитки. Алкоголь вы можете принести с собой или заказать дополнительно по желанию. Музыка также включена — на яхте есть колонка, вы можете: включить нашу музыку, поставить свою, или полностью отключить звук. Кульминацией вечера становится момент под мостом: яхта подходит в согласованное время, появляется лазерная надпись с вашим текстом (на русском или латинском языке), создавая по-настоящему эмоциональный момент. Все ключевые элементы уже входят в стоимость: трансфер туда и обратно, еда на яхте (меню на выбор), оормление стола и шарами, музыка, красная дорожка при входе, фейерверки, лазер под мостом. Дополнительные услуги (цветы, алкоголь, скрипач, DJ, фотосессия и др.) можно заказать отдельно по желанию — они указаны ниже на сайте. Мы заранее согласовываем с вами все детали и полностью берём организацию на себя. Вам остаётся только прийти и насладиться моментом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогулка на яхте проходит по самым живописным и популярным локациям Стамбула. Маршрут может меняться в зависимости от времени суток (днём, на закате или вечером), погодных условий и ваших пожеланий. Во время прогулки с воды вы увидите знаковые достопримечательности европейской и азиатской частей города:
- Дворец Долмабахче
- Дворец Чыраган
- Девичью башню
- Крепость Румелихисар
- Галатский мост и другие мосты Босфора
- Исторические мечети, их фасады и ансамбли
- Роскошные частные виллы на берегу Босфора
- Вечерние и закатные прогулки особенно популярны для романтического свидания и предложения руки и сердца - город загорается огнями, создавая волшебную атмосферу и панорамные виды на 360°
- Если у вас есть предпочтения по времени или маршруту, вы можете сообщить об этом заранее. Мы постараемся подобрать оптимальный маршрут под ваше время и формат мероприятия
Что включено
- Трансфер из вашего места и обратно Vip Mercedes
- Обед или ужин на двоих (меню на выбор)
- Лазерная надпись под мостом (по желанию, RU / EN)
- Двухчасовая прогулка на яхте по Босфору
- Мини-салют на носу яхты
- Приватная яхта только для двоих
- Громкая музыка - можно включать свою
- Украшение яхты шарами
- Эффектная встреча у трапа (красная дорожка, дым, фейерверк)
- Полная организация романтической программы
Что не входит в цену
- Праздничный торт со свечами - 60 €
- Шампанское или вино - 70 €
- Живые цветы - 90 €
- Индивидуальный гид - 150 €
- Фотосессия на яхте - 150 €
- DJ на яхте - 150 €
- Танец живота - 150 €
- Личный скрипач - 150 €
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Это было супер. Все о чем договаривались - все так и случилось. Рекомендую однозначно, соотношение цена/качество на высоте. Максимально романтично, красиво и необычно. Огромное спасибо организаторам!
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И
Обратилась к Али чтобы организовать романтик в честь для рождения мужа, он военный, и я очень переживала как все пройдет, прошло отлично, все своевременно, в подарок мне дали украшение яхты, я выбрала сиреневые и белые шары, наши любимые цвета, праздник удался, было очень романтично.
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И
Обратилась к Али чтобы организовать романтик в честь для рождения мужа, он военный, и я очень переживала как все пройдет, прошло отлично, все своевременно, в подарок мне дали украшение яхты, я выбрала сиреневые и белые шары, наши любимые цвета, праздник удался, было очень романтично.
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П
Конечно моя девушка ответила – «Да», когда я вывел ее на нос палубы мы подплыли к мосту а на мосту лазером было написано «Выходи за меня!!». Даша сказала что всегда мечтала чтобы ей сделали предложение так незабываемо, необычно и красиво.
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П
Конечно моя девушка ответила – «Да», когда я вывел ее на нос палубы мы подплыли к мосту а на мосту лазером было написано «Выходи за меня!!». Даша сказала что всегда мечтала чтобы ей сделали предложение так незабываемо, необычно и красиво.
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Л
С моим парнем мы только встречаемся, но он покорил меня, с отеля меня забрал на Мерседес Вито, потом красная дорожка с феерверками к трапу яхты, роскошный букет, романтичная музыка, было все как в фильме, очень красиво.
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