Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ваше романтическое свидание станет незабываемым.



В этот романтический тур включено все, чтобы праздник запомнился на всю жизнь: встреча с красной дорожкой, фейерверк, романтическая музыка и многое другое. А если Вы искушенный человек, то Вы можете заказать дополнительные услуги по вашему вкусу. 5 23 отзыва

Selexia Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -25% €1000 выгода €250 €750 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 23 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек На яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Это индивидуальная услуга, созданная под ваш личный праздник — предложение руки и сердца, романтический вечер, день рождения или особое событие. Количество гостей вы выбираете сами, формат полностью подстраивается под ваши пожелания. В стоимость уже включён трансфер туда и обратно. В назначенное время наш водитель на премиальном Mercedes-Benz Vito заберёт вас из отеля или любой удобной локации и после завершения программы отвезёт обратно. Мы заранее учитываем дорожную ситуацию, чтобы всё прошло спокойно и без спешки. По прибытии к яхте вас встречает команда. В момент подхода к яхте раскрывается красная дорожка, зажигаются фейерверки, и вам подскажут, когда лучше начинать съёмку фото и видео. Всё организовано чётко и красиво. На яхте вас уже будет ждать романтически оформленный стол и декор. В стоимость включено: оформление стола, украшение шарами, романтическая атмосфера на борту. Еда на яхте включена в стоимость: вы можете выбрать меню — курица, рыба или мясо. подаются салаты, закуски, аперитивы, фрукты и безалкогольные напитки. Алкоголь вы можете принести с собой или заказать дополнительно по желанию. Музыка также включена — на яхте есть колонка, вы можете: включить нашу музыку, поставить свою, или полностью отключить звук. Кульминацией вечера становится момент под мостом: яхта подходит в согласованное время, появляется лазерная надпись с вашим текстом (на русском или латинском языке), создавая по-настоящему эмоциональный момент. Все ключевые элементы уже входят в стоимость: трансфер туда и обратно, еда на яхте (меню на выбор), оормление стола и шарами, музыка, красная дорожка при входе, фейерверки, лазер под мостом. Дополнительные услуги (цветы, алкоголь, скрипач, DJ, фотосессия и др.) можно заказать отдельно по желанию — они указаны ниже на сайте. Мы заранее согласовываем с вами все детали и полностью берём организацию на себя. Вам остаётся только прийти и насладиться моментом.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Прогулка на яхте проходит по самым живописным и популярным локациям Стамбула. Маршрут может меняться в зависимости от времени суток (днём, на закате или вечером), погодных условий и ваших пожеланий. Во время прогулки с воды вы увидите знаковые достопримечательности европейской и азиатской частей города:

Дворец Долмабахче

Дворец Чыраган

Девичью башню

Крепость Румелихисар

Галатский мост и другие мосты Босфора

Исторические мечети, их фасады и ансамбли

Роскошные частные виллы на берегу Босфора

Вечерние и закатные прогулки особенно популярны для романтического свидания и предложения руки и сердца - город загорается огнями, создавая волшебную атмосферу и панорамные виды на 360°

Если у вас есть предпочтения по времени или маршруту, вы можете сообщить об этом заранее. Мы постараемся подобрать оптимальный маршрут под ваше время и формат мероприятия Что включено Трансфер из вашего места и обратно Vip Mercedes

Обед или ужин на двоих (меню на выбор)

Лазерная надпись под мостом (по желанию, RU / EN)

Двухчасовая прогулка на яхте по Босфору

Мини-салют на носу яхты

Приватная яхта только для двоих

Громкая музыка - можно включать свою

Украшение яхты шарами

Эффектная встреча у трапа (красная дорожка, дым, фейерверк)

Полная организация романтической программы Что не входит в цену Праздничный торт со свечами - 60 €

Шампанское или вино - 70 €

Живые цветы - 90 €

Индивидуальный гид - 150 €

Фотосессия на яхте - 150 €

DJ на яхте - 150 €

Танец живота - 150 €

Личный скрипач - 150 € Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.