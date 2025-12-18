Мои заказы

Сердце Стамбула - Бейоглу, Айя-София, Таксим, Истикляль и другое (всё включено)

Увидеть, как легендарный город соединяет веру, историю и креативную энергию мегаполиса
Вы погрузитесь в атмосферу многоликого Стамбула — от византийских святынь до оживлённых улиц. Вас ждут легенды Айя-Софии, суета Истикляль, панорамы Золотого Рога и тишина церкви Святого Антуана. Здесь история переплетается с искусством и жизнью современного города. И открывает неповторимый колорит Стамбула во всей красоте!
Сердце Стамбула - Бейоглу, Айя-София, Таксим, Истикляль и другое (всё включено)
Сердце Стамбула - Бейоглу, Айя-София, Таксим, Истикляль и другое (всё включено)
Сердце Стамбула - Бейоглу, Айя-София, Таксим, Истикляль и другое (всё включено)

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • собор Святой Софии (Айя-Софию) — одно из величайших творений византийской архитектуры, изначально христианскую базилику, после 1453 года мечеть.
  • Галатскую башню (осмотр снаружи) — один из символов Стамбула, через который можно прочувствовать его масштаб.
  • район Бейоглу — исторический квартал с художественными галереями и культурными пространствами.
  • площадь Таксим и улицу Истикляль — современное сердце города с бутиками, кафе, старинным фуникулёром и уличными артистами.
  • церковь Святого Антуана (Сан-Антуан) — крупнейший католический храм Стамбула в итальянском готическом стиле.
  • холм Пьера Лоти и канатную дорогу — панорамную точку с видом на Золотой Рог.
  • мост Галата — место, где соединяются Европа и Азия, прошлое и будущее Стамбула.

Вы узнаете:

  • об истории Византии и Османской империи.
  • сосуществовании христианства и ислама.
  • архитектурном и культурном наследии Стамбула.
  • легендах и символах, связанных с Айя-Софией, Галатской башней и холмом Пьера Лоти.
  • современной жизни города.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты и подъём по канатной дороге на холм.
  • Заберём вас из отеля в районах Бейоглу или Фатих. Если вы живёте дальше, трансфер согласовывается индивидуально в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в районах Бейоглу или Фатих
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1826 туристов
Я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлечённых гидов — мы с радостью откроем вам самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Стамбул - это Истикляль
Пешая
3 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул - это Истикляль
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Айя-София без билетных очередей
1 час
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Айя-София без билетных очередей
Откройте для себя Айя-Софию без очередей! Узнайте, как собор Святой Софии стал мечетью, и полюбуйтесь византийскими фресками и мозаиками
Начало: У Айя-Софии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€109 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
Пешая
3 часа
-
5%
205 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
Познакомьтесь с историей Стамбула через его величественные памятники и легенды. Откройте для себя сердце города в уникальной экскурсии
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€146€153 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле