Вы погрузитесь в атмосферу многоликого Стамбула — от византийских святынь до оживлённых улиц. Вас ждут легенды Айя-Софии, суета Истикляль, панорамы Золотого Рога и тишина церкви Святого Антуана. Здесь история переплетается с искусством и жизнью современного города. И открывает неповторимый колорит Стамбула во всей красоте!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- собор Святой Софии (Айя-Софию) — одно из величайших творений византийской архитектуры, изначально христианскую базилику, после 1453 года мечеть.
- Галатскую башню (осмотр снаружи) — один из символов Стамбула, через который можно прочувствовать его масштаб.
- район Бейоглу — исторический квартал с художественными галереями и культурными пространствами.
- площадь Таксим и улицу Истикляль — современное сердце города с бутиками, кафе, старинным фуникулёром и уличными артистами.
- церковь Святого Антуана (Сан-Антуан) — крупнейший католический храм Стамбула в итальянском готическом стиле.
- холм Пьера Лоти и канатную дорогу — панорамную точку с видом на Золотой Рог.
- мост Галата — место, где соединяются Европа и Азия, прошлое и будущее Стамбула.
Вы узнаете:
- об истории Византии и Османской империи.
- сосуществовании христианства и ислама.
- архитектурном и культурном наследии Стамбула.
- легендах и символах, связанных с Айя-Софией, Галатской башней и холмом Пьера Лоти.
- современной жизни города.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты и подъём по канатной дороге на холм.
- Заберём вас из отеля в районах Бейоглу или Фатих. Если вы живёте дальше, трансфер согласовывается индивидуально в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в районах Бейоглу или Фатих
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1826 туристов
Я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлечённых гидов — мы с радостью откроем вам самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул - это Истикляль
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Айя-София без билетных очередей
Откройте для себя Айя-Софию без очередей! Узнайте, как собор Святой Софии стал мечетью, и полюбуйтесь византийскими фресками и мозаиками
Начало: У Айя-Софии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€109 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
Познакомьтесь с историей Стамбула через его величественные памятники и легенды. Откройте для себя сердце города в уникальной экскурсии
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€146
€153 за всё до 4 чел.