Роскошный девичник на яхте в Стамбуле

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Отправьтесь в шикарное плавание по прекрасному Босфору.

Вы сможете отпраздновать день рождение, собрать девичник или просто встретиться со своими близкими на борту комфортабельной яхты в окружении приятной команды, насладившись первоклассным отдыхом с потрясающим видом на Стамбул.
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Залив Золотой Рог
  • Дворцы Долмабахче и Чыраган
  • Девичья башня
  • Крепость Румелихисар
  • Фасады и ассамблеи мечетей и роскошных частных вилл
  • Галатский и другие мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отправьтесь в свой долгожданный круиз по СтамбулуЕсли весна в ваших сердцах требует роскошного праздника, то Вас ждет незабываемый тур на яхте для Вас и Ваших подруг! Вы сможете насладиться прекрасным закатом, бороздя по волнам Босфора между двух континентов в самом романтичном городе – Стамбуле. И для этого не обязательно нужен повод! Развлечения на Ваш выборВы можете устроить вечеринку на свой вкус: заказать полноценный обед или принести с собой напитки, устроить танцы под любимую музыку в свете яркой подсветки ночной яхты, пригласить фотографа, чтобы оставить себе яркие воспоминания, или воспользоваться услугами диджея. Благодаря этому туру Вы и Ваши подруги точно смогут сказать, что Ваш отдых в Стамбуле удался! Что важно знать:• Время тура Вы выбираете сами:
Количество участников может составлять до 10 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фуршет
  • Обслуживание официанта и капитана
Что не входит
  • Услуги индивидуального гида (150 евро)
  • Трансфер из отеля и обратно (80 евро, 40 евро – в одну сторону)
  • Турецкий завтрак (50 евро за двоих)
  • Обед или ужин (40 евро с человека)
  • Салют, фейерверк (150 евро)
  • Заказ живых цветов (50 евро)
  • Бутылочка шампанского или вина (50 евро)
  • Эффектная встреча к трапу яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком (50 евро)
  • Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке (120 евро)
  • Услуги диджея (120 евро)
  • Танец живота (120 евро)
  • Личный скрипач (120 евро)
  • Заказ праздничного торта со свечами (50 евро)
  • Фотосессия на яхте (120 евро)
  • Украшение яхты (50 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Завершение: Окончание встречи происходит в районе Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Все детали обсуждаются заранее, за один день до тура необходимо подтвердить участие гостей по телефону или сообщением в WhatsApp.
  • Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи
  • Просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в WhatsApp по номеру +90 544 157 34 33
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Необычные
Ночные
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На яхте
Дворец Долмабахче
Дворцы, замки и особняки
Бухта Золотой Рог
Румелихисар
Галатский мост
Девичья башня
На яхте по Босфору

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