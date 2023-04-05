Отправьтесь в шикарное плавание по прекрасному Босфору.
Вы сможете отпраздновать день рождение, собрать девичник или просто встретиться со своими близкими на борту комфортабельной яхты в окружении приятной команды, насладившись первоклассным отдыхом с потрясающим видом на Стамбул.
Вы сможете отпраздновать день рождение, собрать девичник или просто встретиться со своими близкими на борту комфортабельной яхты в окружении приятной команды, насладившись первоклассным отдыхом с потрясающим видом на Стамбул.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Залив Золотой Рог
- Дворцы Долмабахче и Чыраган
- Девичья башня
- Крепость Румелихисар
- Фасады и ассамблеи мечетей и роскошных частных вилл
- Галатский и другие мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отправьтесь в свой долгожданный круиз по СтамбулуЕсли весна в ваших сердцах требует роскошного праздника, то Вас ждет незабываемый тур на яхте для Вас и Ваших подруг! Вы сможете насладиться прекрасным закатом, бороздя по волнам Босфора между двух континентов в самом романтичном городе – Стамбуле. И для этого не обязательно нужен повод! Развлечения на Ваш выборВы можете устроить вечеринку на свой вкус: заказать полноценный обед или принести с собой напитки, устроить танцы под любимую музыку в свете яркой подсветки ночной яхты, пригласить фотографа, чтобы оставить себе яркие воспоминания, или воспользоваться услугами диджея. Благодаря этому туру Вы и Ваши подруги точно смогут сказать, что Ваш отдых в Стамбуле удался! Что важно знать:• Время тура Вы выбираете сами:
Количество участников может составлять до 10 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фуршет
- Обслуживание официанта и капитана
- Что не входит
- Услуги индивидуального гида (150 евро)
- Трансфер из отеля и обратно (80 евро, 40 евро – в одну сторону)
- Турецкий завтрак (50 евро за двоих)
- Обед или ужин (40 евро с человека)
- Салют, фейерверк (150 евро)
- Заказ живых цветов (50 евро)
- Бутылочка шампанского или вина (50 евро)
- Эффектная встреча к трапу яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком (50 евро)
- Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке (120 евро)
- Услуги диджея (120 евро)
- Танец живота (120 евро)
- Личный скрипач (120 евро)
- Заказ праздничного торта со свечами (50 евро)
- Фотосессия на яхте (120 евро)
- Украшение яхты (50 евро)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: О встрече можно договориться в районе ЭминёнюЗавершение: Окончание встречи происходит в районе Эминёню
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Все детали обсуждаются заранее, за один день до тура необходимо подтвердить участие гостей по телефону или сообщением в WhatsApp.
- Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи
- Просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в WhatsApp по номеру +90 544 157 34 33
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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