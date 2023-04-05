Отправьтесь в свой долгожданный круиз по СтамбулуЕсли весна в ваших сердцах требует роскошного праздника, то Вас ждет незабываемый тур на яхте для Вас и Ваших подруг! Вы сможете насладиться прекрасным закатом, бороздя по волнам Босфора между двух континентов в самом романтичном городе – Стамбуле. И для этого не обязательно нужен повод! Развлечения на Ваш выборВы можете устроить вечеринку на свой вкус: заказать полноценный обед или принести с собой напитки, устроить танцы под любимую музыку в свете яркой подсветки ночной яхты, пригласить фотографа, чтобы оставить себе яркие воспоминания, или воспользоваться услугами диджея. Благодаря этому туру Вы и Ваши подруги точно смогут сказать, что Ваш отдых в Стамбуле удался! Что важно знать:• Время тура Вы выбираете сами:

Количество участников может составлять до 10 человек.