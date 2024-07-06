Галатский мост— глоток свежего воздуха после торговых улиц Стамбула. Это место включено во все путеводители и при этом остаётся самым «нетуристическим» в центре города. Предлагаем опробовать главное развлечение местных жителей: устроиться с удочкой на набережной, а затем полакомиться выловленной рыбой в местном ресторане, где её приготовят для вас.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Скорее всего, при виде рыбаков на Галатском мосту в Стамбуле вы задавались вопросами: а что они там делают? Неужели клюёт? А какая рыба? Предлагаем взять удочки и присоединиться к ним — и вопросов станет меньше, а удовольствия от знакомства с городом ещё больше!

Как проходит рыбалка

Гид принесёт удочки и наживку и поможет освоиться с ними, если раньше вы никогда не рыбачили

На то, чтобы поймать рыбу, у вас будет один час

Весь улов мы отвезём в ближайший ресторан, где его приготовят и подадут к столу. Дополнительно можете заказать салаты и алкоголь к рыбе.

На протяжении всей программы вас будет сопровождать русскоговорящий гид. Он поможет советами во время рыбалки, организует поход в ресторан и сделает фото лучших панорам с моста на ваш телефон.

Организационные детали