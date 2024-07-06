Галатский мост— глоток свежего воздуха после торговых улиц Стамбула. Это место включено во все путеводители и при этом остаётся самым «нетуристическим» в центре города.
Предлагаем опробовать главное развлечение местных жителей: устроиться с удочкой на набережной, а затем полакомиться выловленной рыбой в местном ресторане, где её приготовят для вас.
Предлагаем опробовать главное развлечение местных жителей: устроиться с удочкой на набережной, а затем полакомиться выловленной рыбой в местном ресторане, где её приготовят для вас.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Скорее всего, при виде рыбаков на Галатском мосту в Стамбуле вы задавались вопросами: а что они там делают? Неужели клюёт? А какая рыба? Предлагаем взять удочки и присоединиться к ним — и вопросов станет меньше, а удовольствия от знакомства с городом ещё больше!
Как проходит рыбалка
- Гид принесёт удочки и наживку и поможет освоиться с ними, если раньше вы никогда не рыбачили
- На то, чтобы поймать рыбу, у вас будет один час
- Весь улов мы отвезём в ближайший ресторан, где его приготовят и подадут к столу. Дополнительно можете заказать салаты и алкоголь к рыбе.
На протяжении всей программы вас будет сопровождать русскоговорящий гид. Он поможет советами во время рыбалки, организует поход в ресторан и сделает фото лучших панорам с моста на ваш телефон.
Организационные детали
- Во время рыбалки и похода в ресторан вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- В стоимость входит: аренда удочки, разделывание и приготовление рыбы в ресторане
- Для соблюдения формальностей в ресторане вам нужно будет сделать заказ (например, порцию салата или бокал пива). Цены в ресторане средние по меркам туристической части Стамбула
ежедневно в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19648 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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